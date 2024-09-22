الاستقرار على ترانسماش الروسية لتصنيع 500 عربة سكة حديد بالتعاون مع نيرك - جريدة البورصة

علمت“البورصة” من مصادر مطلعة أن وزارة النقل استقرت على العرضين الفنى والمالى لشركة ترانسماش هولدينج الروسية، لتنفيذ 500 عربة سكة حديد بالتعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ((نيرك)) فى بورسعيد، لزيادة أسطول هيئة السكك الحديدية وتفعيل التوطين المحلي.

وأضافت المصادر لـ“البورصة” أن قيمة عقد تصنيع الـ 500 عربة تقدر بنحو 600 مليون يورو، حيث تبلغ تكلفة العربة الواحدة 1.2 مليون يورو، على أن يتضمن العقد أعمال الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 عامًا، ضمن صفقة تصنيع ألف عربة لصالح هيئة السكك الحديدية.

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وقالت إن التصنيع سيبدأ فى الربع الأول من العام المقبل.

وأوضحت أن وزارة النقل ستسدد قيمة الصفقة بالجنيه المصري، ويُطلب من“نيرك” تدبير التمويل اللازم للجزء المستورد فى عملية التصنيع مع الشركة الفائزة.

وأشارت إلى أن العقود ما زالت فى إدارة التعاقدات فى هيئة السكك الحديدية لوضع اللمسات النهائية وتحديد موعد توقيع العقد النهائى بين الشركة الفائزة وهيئة السكك الحديدية والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ((نيرك))، خاصة أنه سيكون هناك تعاون بين الأطراف الثلاثة خلال السنوات المقبلة.

وأضافت المصادر أنه من المقرر بدء تصنيع الـ 500 عربة سكة حديد فى مصنع نيرك خلال الربع الأول من العام المقبل.

يُذكر أن مصنع نيرك يعمل من خلال 3 مراحل على مساحة 300 ألف متر مربع، حيث تتضمن المرحلة الأولى مصنعًا لتصنيع عربات السكة الحديد ومترو الأنفاق، والمرحلة الثانية لتصنيع الوحدات المتحركة للمونوريل والقطار السريع، والمرحلة الثالثة لإعادة تأهيل عربات المترو والسكة الحديد.

وأشارت إلى الاتفاق على أن تقوم الشركة الفائزة بزيادة نسبة المكون المحلى فى الصفقة إلى 70%.

وقالت مصادر بشركة ترانسماش هولدينج الروسية فى تصريحات سابقة لـ“البورصة” على هامش مؤتمر“ترانس ميا” فى نوفمبر الماضى إن الشركة تسعى للفوز بالمناقصة وبدء مرحلة جديدة مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ((نيرك)) فى مصنع بورسعيد، والتعاون فى مستلزمات هيئة السكك الحديدية، بالإضافة إلى الورشة ومصنع قطع الغيار اللذين ستنفذهما الشركة بمنطقة أبو زعبل فى الفترة المقبلة.

كانت الشركة قد قامت بتوريد 1350 عربة قطار لسكك حديد مصر فى السنوات الأخيرة، بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو.