الاستقرار على ترانسماش الروسية لتصنيع 500 عربة سكة حديد بالتعاون مع نيرك - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: 600 مليون يورو قيمة العقد وبدء التصنيع الربع الأول من 2025
علمت“البورصة” من مصادر مطلعة أن وزارة النقل استقرت على العرضين الفنى والمالى لشركة ترانسماش هولدينج الروسية، لتنفيذ تصنيع 500 عربة سكة حديد بالتعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ((نيرك)) فى مصنع بورسعيد، لزيادة أسطول هيئة السكك الحديدية وتفعيل التوطين المحلي.
وأضافت المصادر لـ“البورصة” أن قيمة عقد صفقة تصنيع الـ 500 عربة تقدر بنحو 600 مليون يورو، حيث تبلغ تكلفة العربة الواحدة 1.2 مليون يورو، على أن يتضمن العقد أعمال الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 عامًا، ضمن صفقة تصنيع ألف عربة لصالح هيئة السكك الحديدية.
موضوعات متعلقة
“انتيسا سان باولو” تعين“بونيللى إريدى” مستشارًا فى صفقة بنك الإسكندرية “أدسيرو للمحاماة” مستشارًا قانونيًا لـ”المالية” فى إصدار سندات دولية ((الإسكان)) تعتزم تخصيص 53 ألف فدان مناطق صناعية ومخازن بـ((العاشر))
وقالت إن التصنيع سيبدأ فى الربع الأول من العام المقبل.
وأوضحت أن وزارة النقل ستسدد قيمة الصفقة بالجنيه المصري، ويُطلب من“نيرك” تدبير التمويل اللازم للجزء المستورد فى عملية التصنيع مع الشركة الفائزة.
وأشارت إلى أن العقود ما زالت فى إدارة التعاقدات فى هيئة السكك الحديدية لوضع اللمسات النهائية وتحديد موعد توقيع العقد النهائى بين الشركة الفائزة وهيئة السكك الحديدية والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ((نيرك))، خاصة أنه سيكون هناك تعاون بين الأطراف الثلاثة خلال السنوات المقبلة.
وأضافت المصادر أنه من المقرر بدء تصنيع الـ 500 عربة سكة حديد فى مصنع نيرك خلال الربع الأول من العام المقبل.
يُذكر أن مصنع نيرك يعمل من خلال 3 مراحل على مساحة 300 ألف متر مربع، حيث تتضمن المرحلة الأولى مصنعًا لتصنيع عربات السكة الحديد ومترو الأنفاق، والمرحلة الثانية لتصنيع الوحدات المتحركة للمونوريل والقطار السريع، والمرحلة الثالثة لإعادة تأهيل عربات المترو والسكة الحديد.
وأشارت إلى الاتفاق على أن تقوم الشركة الفائزة بزيادة نسبة المكون المحلى فى الصفقة إلى 70%.
وقالت مصادر بشركة ترانسماش هولدينج الروسية فى تصريحات سابقة لـ“البورصة” على هامش مؤتمر“ترانس ميا” فى نوفمبر الماضى إن الشركة تسعى للفوز بالمناقصة وبدء مرحلة جديدة مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ((نيرك)) فى مصنع بورسعيد، والتعاون فى مستلزمات هيئة السكك الحديدية، بالإضافة إلى الورشة ومصنع قطع الغيار اللذين ستنفذهما الشركة بمنطقة أبو زعبل فى الفترة المقبلة.
كانت الشركة قد قامت بتوريد 1350 عربة قطار لسكك حديد مصر فى السنوات الأخيرة، بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو.
MENAFN22092024000202011048ID1108702139
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.