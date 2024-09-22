((الإسكان)) تعتزم تخصيص 53 ألف فدان مناطق صناعية ومخازن بـ((العاشر)) - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تخصيص 53 ألف فدان مناطق صناعية ومخازن امتدادًا لمدينة العاشر من رمضان، فى محاولة لاستيعاب جميع الطلبات الاستثمارية المتدفقة على المدينة.

ووفق المذكرة التى حصلت“البورصة” على نسخها منها، وعد الإسكان شريف الشربينى بإجراء دراسة متكاملة لتقييم أداء الشركات المطورة لمنطقة العاشر الصناعية، مع التركيز على أسعار الأراضى والخدمات المقدمة للمستثمرين.

قال المهندس علاء عبدالله مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لـ”البورصة” إنه من المقرر تخصيص المناطق الصناعية الجديدة بمدينة العاشر وطرحها على المستثمرين قبل نهاية العام الجارى.

موضوعات“انتيسا سان باولو” تعين“بونيللى إريدى” مستشارًا فى صفقة بنك الإسكندرية “أدسيرو للمحاماة” مستشارًا قانونيًا لـ”المالية” فى إصدار سندات دولية الاستقرار على“ترانسماش” الروسية لتصنيع 500 عربة سكة حديد بالتعاون مع“نيرك”

أضاف مصطفى، أن الجهاز فى انتظار صدور القرار الجمهورى بالموافقة على التخصيص خلال الأسابيع المقبلة، خاصة وأن المدينة تشهد إقبالا كبيرًا من المستثمرين الصناعيين، ولدينا محفظة أراض كبيرة بالعاشر صالحة للاستثمار.

قال أيمن رضا، أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الجمعية طالبت وزير الإسكان خلال لقاءه الأسبوع الماضى، بعمل منصة إلكترونية لربط الوزارات والهيئات المختلفة لتسهيل الحصول على الموافقات المطلوبة.

وطالبت الجمعية وزارة الإسكان بتخصيص مدرسة بالمدينة للطلبة خريجى المدارس الإعدادية لإلحاقهم بالتعليم الفنى والتكنولوجى المزدوج وكذلك الاستفادة من مراكز التدريب المنتشرة بالمدينة التى لا يتعدى نسبة إشغالها 5%.

وأضاف“رضا”، أن الجمعية طالبت بالفصل فى المعاملة والتخصيص بين مخازن الأنشطة التجارية ومخازن تخص العملية الصناعية كجزء لا يتجزأ من العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أن مشكلة الارتفاع الكبير والمفاجئ فى فاتورة استهلاك المياه للمصانع، يمثل عائقًا أمام المستثمرين، حيث أن معامل المحاسبة فى سعر المتر السابق كان يتم على أساس 50 قرشًا، أما حالياً يتم معامل المحاسبة لسعر المتر المسطح على أساس 10 جنيهات.