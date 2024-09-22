((الإسكان)) تعتزم تخصيص 53 ألف فدان مناطق صناعية ومخازن بـ((العاشر)) - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تخصيص 53 ألف فدان مناطق صناعية ومخازن امتدادًا لمدينة العاشر من رمضان، فى محاولة لاستيعاب جميع الطلبات الاستثمارية المتدفقة على المدينة.
ووفق المذكرة التى حصلت“البورصة” على نسخها منها، وعد وزير الإسكان شريف الشربينى بإجراء دراسة متكاملة لتقييم أداء الشركات المطورة لمنطقة العاشر الصناعية، مع التركيز على أسعار الأراضى والخدمات المقدمة للمستثمرين.
قال المهندس علاء عبدالله مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لـ”البورصة” إنه من المقرر تخصيص المناطق الصناعية الجديدة بمدينة العاشر وطرحها على المستثمرين قبل نهاية العام الجارى.
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أضاف مصطفى، أن الجهاز فى انتظار صدور القرار الجمهورى بالموافقة على التخصيص خلال الأسابيع المقبلة، خاصة وأن المدينة تشهد إقبالا كبيرًا من المستثمرين الصناعيين، ولدينا محفظة أراض كبيرة بالعاشر صالحة للاستثمار.
قال أيمن رضا، أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الجمعية طالبت وزير الإسكان خلال لقاءه الأسبوع الماضى، بعمل منصة إلكترونية لربط الوزارات والهيئات المختلفة لتسهيل الحصول على الموافقات المطلوبة.
وطالبت الجمعية وزارة الإسكان بتخصيص مدرسة بالمدينة للطلبة خريجى المدارس الإعدادية لإلحاقهم بالتعليم الفنى والتكنولوجى المزدوج وكذلك الاستفادة من مراكز التدريب المنتشرة بالمدينة التى لا يتعدى نسبة إشغالها 5%.
وأضاف“رضا”، أن الجمعية طالبت بالفصل فى المعاملة والتخصيص بين مخازن الأنشطة التجارية ومخازن تخص العملية الصناعية كجزء لا يتجزأ من العملية الإنتاجية.
وأشار إلى أن مشكلة الارتفاع الكبير والمفاجئ فى فاتورة استهلاك المياه للمصانع، يمثل عائقًا أمام المستثمرين، حيث أن معامل المحاسبة فى سعر المتر السابق كان يتم على أساس 50 قرشًا، أما حالياً يتم معامل المحاسبة لسعر المتر المسطح على أساس 10 جنيهات. كتبت – شهد شديد:
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