أدسيرو للمحاماة مستشارًا قانونيًا لـالمالية فى إصدار سندات دولية - جريدة البورصة

علمت“البورصة”، أن وزارة المالية المصرية اختارت مكتب أدسيرو راجى سليمان ومشاركوه للمحاماة مستشارًا قانونيًا لصفقة إصدار سندات دولية مزمعة.

وأضافت المصادر، أن“كليفورد تشانس” سيلعب دور المكتب الدولى فى عملية الطرح المرتقب بجانب“أدسيرو”، موضحًا أن الإصدار لم يحدد توقيته بعد ولكن من المتوقع أن يتم قبل نهاية العام المالى الجارى بعد التخفيضات المرتقبة لأسعار الفائدة الأمريكية.

وذكرت المصادر، أنه تم الاتفاق على إصدار سندات يوروبوند وسيجرى العمل على الاتفاق على حجمها مع مستشارى الطرح المختارين والتوقيت المناسب للعودة للأسواق الدولية.

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وتدرس مصر إصدار أدوات دين بالأسواق الدولية بنحو 3 مليارات دولار، على شرائح مختلفة خلال السنة المالية الحالية، بحسب حديث وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين خلال اجتماعات فى لندن الأسبوع الماضي.

ومنذ عدة أشهر طرحت وزارة المالية المصرية إصداراً دولياً ثانياً من سندات الساموراى بقيمة 75 مليار ين يابانى ما يعادل نحو نصف مليار دولار لأجل 5 سنوات، وبلغ سعر الفائدة 1.5% سنوياً، وفقاً لبيان وزارة المالية آنذاك.

وجاء ذلك بعد أقل من أسبوعين من دخول مصر إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار ما يقدر بـ3.5 مليار يوان صينى من سندات الباندا.

وفى مارس من عام 2022، طرحت مصر أول إصدار لسندات الساموراى بالسوق اليابانية بقيمة 60 مليار ين يابانى أى نصف مليار دولار لتصبح أول دولة تصدر سندات بالين الياباني، وبلغ سعر الفائدة آنذاك نحو 0.85% لأجل 5 سنوات.