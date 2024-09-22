أدسيرو للمحاماة مستشارًا قانونيًا لـالمالية فى إصدار سندات دولية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: الإصدار سيتم قبل نهاية العام المالى الجاري
علمت“البورصة”، أن وزارة المالية المصرية اختارت مكتب أدسيرو راجى سليمان ومشاركوه للمحاماة مستشارًا قانونيًا لصفقة إصدار سندات دولية مزمعة.
وأضافت المصادر، أن“كليفورد تشانس” سيلعب دور المكتب الدولى فى عملية الطرح المرتقب بجانب“أدسيرو”، موضحًا أن الإصدار لم يحدد توقيته بعد ولكن من المتوقع أن يتم قبل نهاية العام المالى الجارى بعد التخفيضات المرتقبة لأسعار الفائدة الأمريكية.
وذكرت المصادر، أنه تم الاتفاق على إصدار سندات يوروبوند وسيجرى العمل على الاتفاق على حجمها مع مستشارى الطرح المختارين والتوقيت المناسب للعودة للأسواق الدولية.
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وتدرس مصر إصدار أدوات دين بالأسواق الدولية بنحو 3 مليارات دولار، على شرائح مختلفة خلال السنة المالية الحالية، بحسب حديث وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين خلال اجتماعات فى لندن الأسبوع الماضي.
ومنذ عدة أشهر طرحت وزارة المالية المصرية إصداراً دولياً ثانياً من سندات الساموراى بقيمة 75 مليار ين يابانى ما يعادل نحو نصف مليار دولار لأجل 5 سنوات، وبلغ سعر الفائدة 1.5% سنوياً، وفقاً لبيان وزارة المالية آنذاك.
وجاء ذلك بعد أقل من أسبوعين من دخول مصر إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار ما يقدر بـ3.5 مليار يوان صينى من سندات الباندا.
وفى مارس من عام 2022، طرحت مصر أول إصدار لسندات الساموراى بالسوق اليابانية بقيمة 60 مليار ين يابانى أى نصف مليار دولار لتصبح أول دولة تصدر سندات بالين الياباني، وبلغ سعر الفائدة آنذاك نحو 0.85% لأجل 5 سنوات.
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