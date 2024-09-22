انتيسا سان باولو تعين بونيللى إريدى مستشارًا فى صفقة بنك الإسكندرية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) علمت“البورصة” أن مجموعة انتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية عينت“بونيللى إريدى” للاستشارات القانونية مستشارًا قانونيًا فى استئناف مفاوضاتها مع الحكومة المصرية فى صفقة
شراء حصة الأقلية فى بنك الإسكندرية.
ونقلت وكالة بلومبرج السبت عن مصادر لم تسمها أن الحكومة المصرية استأنفت مفاوضات بيع حصتها البالغة 20% فى بنك الإسكندرية إلى مجموعة انيستا سان باولو التى تمتلك 80% بالفعل من البنك.
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وأضافت المصادر، أن استئناف المفاوضات جاء بعد قرابة نحو عام من التوقف على خلفية أزمة سعر صرف الجنيه أمام الدولار والتى أدت لصعوبة فى عملية التقييم واختلاف حول القمية النهائية للصفقة بين الطرف.
وأدت الأزمة التى مر بها الاقتصاد المصرى خلال العامين الماضيين إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية وتراجع التقييمات ما تسبب فى عرقلة عدد من الصفقات لصعوبة القيام بإجراءات التتقييم.
وتابعت المصادر، أن الحكومة المصرية كانت تعتزم طرح البنك أمام إحدى المؤسسات الدولية لشراء حصتها فى البنك ما دفع مجموعة انتيسا سان باولو للعودة مرة اخرى لاستئناف المفاوضات.
ويأتى بنك الإسكندرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية التى أعلنت عنه الحكومة المصرية العام الماضى والذى يضم نحو 32 شركة تم رفعها إلى 35 بهدف تنفيذ وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، ومنحه دور أكبر فى الاقتصاد المصرى.
وتتمتع المجموعة المصرفية الإيطالية انتيسا سان باولو بتواجد دولى كبير، ويبلغ عدد فروعها 5200 فرع، كما يبلغ عدد عملائها 20.2 مليون عميل حول العالم، وذلك على مستوى 12 دولة فى أوروبا الوسطى والشرقية، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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