انتيسا سان باولو تعين بونيللى إريدى مستشارًا فى صفقة بنك الإسكندرية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) علمت“البورصة” أن مجموعة انتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية عينت“بونيللى إريدى” للاستشارات القانونية مستشارًا قانونيًا فى استئناف مفاوضاتها مع الحكومة المصرية فى شراء حصة الأقلية فى بنك الإسكندرية.

ونقلت وكالة بلومبرج السبت عن مصادر لم تسمها أن الحكومة المصرية استأنفت مفاوضات بيع حصتها البالغة 20% فى بنك الإسكندرية إلى مجموعة انيستا سان باولو التى تمتلك 80% بالفعل من البنك.

موضوعات“أدسيرو للمحاماة” مستشارًا قانونيًا لـ”المالية” فى إصدار سندات دولية ((الإسكان)) تعتزم تخصيص 53 ألف فدان مناطق صناعية ومخازن بـ((العاشر)) الاستقرار على“ترانسماش” الروسية لتصنيع 500 عربة سكة حديد بالتعاون مع“نيرك”

وأضافت المصادر، أن استئناف المفاوضات جاء بعد قرابة نحو عام من التوقف على خلفية أزمة سعر صرف الجنيه أمام الدولار والتى أدت لصعوبة فى عملية التقييم واختلاف حول القمية النهائية للصفقة بين الطرف.

وأدت الأزمة التى مر بها الاقتصاد المصرى خلال العامين الماضيين إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية وتراجع التقييمات ما تسبب فى عرقلة عدد من الصفقات لصعوبة القيام بإجراءات التتقييم.

وتابعت المصادر، أن الحكومة المصرية كانت تعتزم طرح البنك أمام إحدى المؤسسات الدولية لشراء حصتها فى البنك ما دفع مجموعة انتيسا سان باولو للعودة مرة اخرى لاستئناف المفاوضات.

ويأتى بنك الإسكندرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية التى أعلنت عنه الحكومة المصرية العام الماضى والذى يضم نحو 32 شركة تم رفعها إلى 35 بهدف تنفيذ وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، ومنحه دور أكبر فى الاقتصاد المصرى.

وتتمتع المجموعة المصرفية الإيطالية انتيسا سان باولو بتواجد دولى كبير، ويبلغ عدد فروعها 5200 فرع، كما يبلغ عدد عملائها 20.2 مليون عميل حول العالم، وذلك على مستوى 12 دولة فى أوروبا الوسطى والشرقية، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.