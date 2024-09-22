رئيس مرسيدس يسعى لتخفيف قواعد انبعاثات الكربون - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) دعا الرئيس التنفيذي لـ”مرسيدس-بنز غروب” (Mercedes-Benz Group AG) إلى تخفيف قواعد الانبعاثات، ودعم مقترحات ماريو دراغي لتعزيز التنافسية الأوروبية، وفقاً لمقابلة نُشرت يوم الأحد.
أوضح أولا كالينيوس، في حديثه لصحفية“هاندلزبلات”، أن شركة صناعة السيارات الألمانية تؤيد موقف رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، والتي تُعد“مرسيدس-بنز” عضواً فيها، بضرورة اتخاذ“إجراءات عاجلة” قبل تطبيق أهداف الانبعاثات التي قد تكلف الصناعة غرامات بمليارات اليورو.
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أهداف انبعاثات شبه مستحيلة
أشار كالينيوس إلى أن تحقيق أهداف ثاني أكسيد الكربون لعام 2025 سيكون“شبه مستحيل” في ظل ثبات حصة السيارات الكهربائية بالكامل في أوروبا.
أضاف:“لا يمكننا تجاهل تفضيلات العملاء”.
كما أكد أنه“يؤيد بشكل شبه كامل” التقرير الأخير لماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، حول سبل تحسين التنافسية في المنطقة.
تأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه قطاع السيارات من تحديات عدة مثل الرسوم الجمركية وتباطؤ الاقتصاد في الصين.
كانت“مرسيدس” أصدرت تحذيراً بشأن الأرباح يوم الخميس، مشيرة إلى أن الضعف الاقتصادي في الصين هو السبب الرئيسي.
المصدر:
MENAFN22092024000202011048ID1108702135
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