رئيس مرسيدس يسعى لتخفيف قواعد انبعاثات الكربون - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) دعا الرئيس التنفيذي لـ”مرسيدس-بنز غروب” (Mercedes-Benz Group AG) إلى تخفيف قواعد الانبعاثات، ودعم مقترحات ماريو دراغي لتعزيز التنافسية الأوروبية، وفقاً لمقابلة نُشرت يوم الأحد.

أوضح أولا كالينيوس، في حديثه لصحفية“هاندلزبلات”، أن شركة صناعة السيارات الألمانية تؤيد موقف رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، والتي تُعد“مرسيدس-بنز” عضواً فيها، بضرورة اتخاذ“إجراءات عاجلة” قبل تطبيق أهداف الانبعاثات التي قد تكلف الصناعة غرامات بمليارات اليورو.

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أهداف انبعاثات شبه مستحيلة

أشار كالينيوس إلى أن تحقيق أهداف ثاني أكسيد الكربون لعام 2025 سيكون“شبه مستحيل” في ظل ثبات حصة السيارات الكهربائية بالكامل في أوروبا.

أضاف:“لا يمكننا تجاهل تفضيلات العملاء”.

كما أكد أنه“يؤيد بشكل شبه كامل” التقرير الأخير لماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، حول سبل تحسين التنافسية في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه قطاع السيارات من تحديات عدة مثل الرسوم الجمركية وتباطؤ الاقتصاد في الصين.

كانت“مرسيدس” أصدرت تحذيراً بشأن الأرباح يوم الخميس، مشيرة إلى أن الضعف الاقتصادي في الصين هو السبب الرئيسي.

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