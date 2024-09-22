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إيلون ماسك: سبيس إكس تعتزم إطلاق 5 مركبات غير مأهولة للمريخ خلال عامين - جريدة البورصة

9/22/2024 11:47:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، الأحد، إن الشركة تعتزم إطلاق نحو خمس مركبات فضائية غير مأهولة إلى المريخ في غضون عامين.

وأضاف في منشور على منصة إكس“إذا هبطت جميع تلك المركبات بسلام، فإن المهمات المأهولة ستكون ممكنة خلال أربع سنوات”، مشيرا إلى إمكانية تأجيل المهمات المأهولة لمدة عامين آخرين في حالة وجود عقبات.

موضوعات متعلقة رئيس مرسيدس يسعى لتخفيف قواعد انبعاثات الكربون الهيئات التنظيمية الأوروبية على وشك أن تصبح أكثر سياسية هيئة تنظيمية سويسرية تحقق فى استحواذ“يو بى إس” على كريدى سويس

وتابع قائلا“بغض النظر عن مدى نجاح عمليات الهبوط، فإن سبيس إكس ستزيد عدد المركبات الفضائية التي تنطلق إلى المريخ بصورة كبيرة مع كل فرصة تلوح”.

المصدر:

MENAFN22092024000202011048ID1108702134

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