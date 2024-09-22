إيلون ماسك: سبيس إكس تعتزم إطلاق 5 مركبات غير مأهولة للمريخ خلال عامين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، الأحد، إن الشركة تعتزم إطلاق نحو خمس مركبات فضائية غير مأهولة إلى المريخ في غضون عامين.
وأضاف في منشور على منصة إكس“إذا هبطت جميع تلك المركبات بسلام، فإن المهمات المأهولة ستكون ممكنة خلال أربع سنوات”، مشيرا إلى إمكانية تأجيل المهمات المأهولة لمدة عامين آخرين في حالة وجود عقبات.
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وتابع قائلا“بغض النظر عن مدى نجاح عمليات الهبوط، فإن سبيس إكس ستزيد عدد المركبات الفضائية التي تنطلق إلى المريخ بصورة كبيرة مع كل فرصة تلوح”.
المصدر:
MENAFN22092024000202011048ID1108702134
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