سلسلة المحاضرات المتخصصة في وايل كورنيل للطب - قطر تناقش سرطان البروستاتا

(MENAFN
- Weill Cornell Medicine - Qatar) الدوحة - 18 سبتمبر 2024: سلّطت أحدث المحاضرات المتخصصة التي يعقدها قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر عبر الإنترنت الضوء على سرطان البروستاتا وآفاقه العلاجية، وهو ثاني أكثر أنواع السرطان تشخيصاً والخامس بين الأسباب الرئيسة للوفيات المرتبطة بالسرطان بين الرجال عالمياً.
والبروستاتا هو الغدة الرئيسة في الجهاز التناسلي الذكري، وسرطان البروستاتا هو النمو غير المنضبط لخلايا البروستاتا. وفي حين أن بعض أشكال سرطان البروستاتا تنمو ببطء وقد لا تستلزم علاجاً فورياً، يتّسم بعضها الآخر بالشراسة ويمكن أن ينتشر بسرعة، الأمر الذي يجعل الكشف المبكر عنه والتعامل الفعّال معه مسألة بالغة الأهمية.
هدفت المحاضرة التي نُظّمت بعنوان "مشهد سرطان البروستاتا المتقدم" إلى إثراء فهم المشاركين للفسيولوجيا المرضيّة لسرطان البروستاتا المتقدم، بما في ذلك مقاومة الهرمونات، والتعرّف على الطرق العلاجية المختلفة المستخدمة في سرطان البروستاتا المتقدّم والتمييز في ما بينها، ومعرفة تأثير كلّ منها في المعالجة الطبية/الأمراض المصاحبة.
قدّم المحاضرة الدكتور جونز نوصيف، كبير المديرين الطبيين لدى Convergent Therapeutics، شركة التكنولوجيا الحيوية العالمية المتخصصة في المرحلة الإكلينيكية، والأستاذ المساعد (غير المتفرغ) للطب في قسم أمراض الدم والأورام الطبية في وايل كورنيل للطب. وتتمحور خبرات الدكتور نوصيف حول سرطانات الجهاز البولي التناسلي والتجارب الإكلينيكية للمرحلة المبكرة، وتتناول بحوثه التطبيقية الأبعاد الجينومية لسرطانات البروستاتا المتقدمة، بما في ذلك أورام الغدد الصماء العصبية في البروستاتا، وجينوميات التفاوتات في الرعاية الصحية.
وأثناء عمله في وايل كورنيل للطب، شارك الدكتور نوصيف في مجموعة تجارب الكلية التي تمحورت حول العلاجات المستهدفة للمستضدات الغشائية الخاصة بالبروستاتا. ومنذ انضمامه إلى شركة Convergent Therapeutics في مطلع عام 2024، قاد تطويرCONVERGE-01 كأول دراسة تجارية من نوعها تنطوي على الأجسام الإشعاعية المضادة للمستضدات الغشائية الخاصة بالبروستاتا، وقد استهلّ العمل على هذه الدراسة في وايل كورنيل للطب.
وتحدّث الدكتور نوصيف إلى المشاركين في المحاضرة من أطباء وممرضين وأطباء أسنان وصيادلة وعاملين في المهن الطبية المسانِدة وباحثين ومحاضرين بالإضافة إلى طلاب الطب قائلاً: "سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطانات غير الجلدية شيوعاً عند الرجال، لذا فإنّ المعرفة الأساسية به مهمة لأغلب أصحاب المهن الصحية. ويتيح لنا فهم سرطان البروستاتا وعلاجاته أن نقدّر التأثير الكبير للمرض في المصابين به، بما في ذلك تأثيره في نوعية حياتهم، وبالمثل تأثيره في أسرهم والمحيطين بهم. ويمكّننا ذلك في نهاية الأمر من تقديم أفضل رعاية ودعم ممكنين لهم، إذ أننا متفائلين بالآفاق العلاجية المستقبلية لهذا النوع من السرطان".
وتوفّر سلسلة المحاضرات المتخصصة التي ينظمها قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر فرصاً قيّمة في مجال التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني المستمر للأطباء وسائر المهنيين الصحيين. وقد تمّ اعتماد هذه المحاضرة من قبل قسم الاعتماد بإدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية، ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة.
MENAFN22092024007705016546ID1108702050
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.