أهمية الإعلام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
} في قراءة لبيان بيت الكرة حول النقل المباشر لمباريات الدوري عبر القناة الرياضية والبدائل في اليوم الأول للجولة الاولى بالنقل عبر (اليوتيوب) يتأكد أننا لا نزال بحاجة للمزيد من الامكانات التقنية للارتقاء بالمسابقة فنيّا وجماهيريّا وماليّا؛ وان (
VAR ) لا يكفي لإحداث نقلة اعلامية تزيد من اثارته وحضوره جماهيريا!
} طبعا نحن على خلاف الدوريّات المجاورة لا نتحصّل على مقابل مادي لنقل الدوري فضائيا؛ لأن بيت الكرة يفترض فيه تسويق المسابقة على القنوات الفضائية الخليجية وهي كثيرة؛ وخير مثال على ذلك بيع الاتحاد الكويتي لحقوق نقل دوريه الممتاز على واحدة من القنوات الخاصة والتي هي باعته على قنوات أخرى.
} وهذا التوجه لكون الاتحاد الكويتي رفع حقوق النقل على القناة الحكومية؛ وهو ما يتضح لنا انها لم تكن تنقل الدوري مجانا، بل كانت بمقابل مادي للاتحاد تستفيد منه خزانته وايضا الاندية، وهو ما تسير عليه الدوريات والبطولات العالمية؛ والتي أساسا تقوم في تنظيمها على العوائد الاعلامية ومنها النقل الفضائي وغيره من وسائل الاعلام.
} أمّا بالطريقة التي مررنا بها في اليوم الاول؛ فليس هناك من استشعر انطلاقة الدوري رغم ان التصوير المتلفز عبر (اليوتيوب) لم يمنع VAR )) من الظهور وبالذات أنه تم تأمين التصوير من خلال شركات خاصة، وحيث يتطلّب وجود ما لا يقل عن ثماني كاميرات في كل ملعب من الملاعب التي أقيمت عليها المباريات (الوطني، خليفة والمحرق).
} باعتقادي نحن بحاجة إلى تسويق دورينا بشكل افضل وبالذات بعد أن صار يعجُّ بالمحترفين؛ وأنه لا يقل من حيث القوة الفنيّة عن بعض الدوريات الخليجية، وحيث ان الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا لم تعد مجانية (المشاهدة)، بل هي تقوم على أساس ( ادفع لتشاهد)؛ وهو الامر الذي صار عند المشاهد العربي وخاصة الخليجي عاديّا!
} يبقى علينا ونحن نعيش عصر النقل الفضائي ان نواكب العالم من حولنا، والدخول الى ذلك يُفترض ان نُغيّر ثقافة المشاهد المحلي الذي تعوّد مجانية الدخول والمشاهدة في اكثر مناسباتنا الرياضية؛ وهذه الثقافة لن تتغيّر إلا بنجاح تسويق الاحداث الرياضية المحلية؛ لأن (المال) المتولد عن ذلك سيولّد قنوات كافية لنقل مختلف المسابقات.
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