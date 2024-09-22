أهمية الإعلام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }VAR





} ‭ ‬طبعا‭ ‬نحن‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬الدوريّات‭ ‬المجاورة‭ ‬لا‭ ‬نتحصّل‭ ‬على‭ ‬مقابل‭ ‬مادي‭ ‬لنقل‭ ‬الدوري‭ ‬فضائيا؛‭ ‬لأن‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ ‬يفترض‭ ‬فيه‭ ‬تسويق‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬القنوات‭ ‬الفضائية‭ ‬الخليجية‭ ‬وهي‭ ‬كثيرة؛‭ ‬وخير‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بيع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬لحقوق‭ ‬نقل‭ ‬دوريه‭ ‬الممتاز‭ ‬على‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬القنوات‭ ‬الخاصة‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬باعته‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬أخرى‭.‬





} وهذا‭ ‬التوجه‭ ‬لكون‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬رفع‭ ‬حقوق‭ ‬النقل‭ ‬على‭ ‬القناة‭ ‬الحكومية؛‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتضح‭ ‬لنا‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تنقل‭ ‬الدوري‭ ‬مجانا،‭ ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬بمقابل‭ ‬مادي‭ ‬للاتحاد‭ ‬تستفيد‭ ‬منه‭ ‬خزانته‭ ‬وايضا‭ ‬الاندية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تسير‭ ‬عليه‭ ‬الدوريات‭ ‬والبطولات‭ ‬العالمية؛‭ ‬والتي‭ ‬أساسا‭ ‬تقوم‭ ‬في‭ ‬تنظيمها‭ ‬على‭ ‬العوائد‭ ‬الاعلامية‭ ‬ومنها‭ ‬النقل‭ ‬الفضائي‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭.‬





‭ ‬ } أمّا‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬مررنا‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الاول؛‭ ‬فليس‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬استشعر‭ ‬انطلاقة‭ ‬الدوري‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬التصوير‭ ‬المتلفز‭ ‬عبر‭ (‬اليوتيوب‭) ‬لم‭ ‬يمنع‭ ‬ VAR ‭)) ‬من‭ ‬الظهور‭ ‬وبالذات‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تأمين‭ ‬التصوير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركات‭ ‬خاصة،‭ ‬وحيث‭ ‬يتطلّب‭ ‬وجود‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ثماني‭ ‬كاميرات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ملعب‭ ‬من‭ ‬الملاعب‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬عليها‭ ‬المباريات‭ (‬الوطني،‭ ‬خليفة‭ ‬والمحرق‭).‬





} ‭ ‬باعتقادي‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تسويق‭ ‬دورينا‭ ‬بشكل‭ ‬افضل‭ ‬وبالذات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صار‭ ‬يعجُّ‭ ‬بالمحترفين؛‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القوة‭ ‬الفنيّة‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الدوريات‭ ‬الخليجية،‭ ‬وحيث‭ ‬ان‭ ‬الرياضة‭ ‬عموما‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬خصوصا‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬مجانية‭ (‬المشاهدة‭)‬،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ( ‬ادفع‭ ‬لتشاهد‭)‬؛‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬صار‭ ‬عند‭ ‬المشاهد‭ ‬العربي‭ ‬وخاصة‭ ‬الخليجي‭ ‬عاديّا‭!‬





‭ ‬ } يبقى‭ ‬علينا‭ ‬ونحن‭ ‬نعيش‭ ‬عصر‭ ‬النقل‭ ‬الفضائي‭ ‬ان‭ ‬نواكب‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حولنا،‭ ‬والدخول‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬يُفترض‭ ‬ان‭ ‬نُغيّر‭ ‬ثقافة‭ ‬المشاهد‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬تعوّد‭ ‬مجانية‭ ‬الدخول‭ ‬والمشاهدة‭ ‬في‭ ‬اكثر‭ ‬مناسباتنا‭ ‬الرياضية؛‭ ‬وهذه‭ ‬الثقافة‭ ‬لن‭ ‬تتغيّر‭ ‬إلا‭ ‬بنجاح‭ ‬تسويق‭ ‬الاحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية؛‭ ‬لأن‭ (‬المال‭) ‬المتولد‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬سيولّد‭ ‬قنوات‭ ‬كافية‭ ‬لنقل‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬