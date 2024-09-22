تجدد الاهتمام بالمحطات النووية يعزز الطلب على مرافق تحويل وقودها

واصلت أسعار الوقود للمفاعلات النووية ارتفاعها الحاد منذ بداية عام 2022، متجاوزة بذلك وتيرة ارتفاع سعر اليورانيوم الخام. ويعكس هذا الارتفاع الكبير في الأسعار تفاقم الاختناقات في سلاسل الإمداد في الدول الغربية بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقد ارتفع سعر اليورانيوم المخصب بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 176 دولاراً لكل وحدة عمل لفصل اليورانيوم، وهي المقياس المعياري للجهد اللازم لفصل نظائر اليورانيوم، وذلك وفقاً لمزودة البيانات ((يو إكس سي)).

وقد أدى عودة الاهتمام بالطاقة النووية إلى تعزيز الطلب على اليورانيوم، إلا أن روسيا تلعب دوراً مهماً في العملية المتعددة المراحل لتحويل اليورانيوم المستخرج إلى وقود نووي. ويشمل ذلك تحويل ((كعكة اليورانيوم الصفراء)) - اليورانيوم المركز - إلى غاز سداسي فلوريد اليورانيوم، ثم تخصيبه لزيادة تركيز نوع اليورانيوم المستخدم في الانشطار، وأخيراً تحويل اليورانيوم المخصب إلى حبيبات توضع في المفاعلات.

وقفز سعر سداسي فلوريد اليورانيوم 4 أضعاف ليصل إلى 68 دولاراً للكيلوغرام خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى أن التحويل هو أكبر عقبة في سلاسل توريد الوقود النووي، بحسب المحللين. وعلى النقيض من ذلك، فإن سعر خام اليورانيوم ارتفع بمقدار الضعف فقط.

وقال جوناثان هينز، الرئيس التنفيذي لشركة ((يو إكس سي))، إن ((أسعار التحويل والتخصيب تعكس مدى حدة الضغوطات المفروضة على الإمدادات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وعوامل أخرى)). وأضاف ((اليورانيوم وحده لا يعكس الوضع الفعلي فيما يتعلق بتأثيرات الأسعار داخل سلاسل توريد الوقود النووي)).

وتسيطر روسيا على 22% من قدرات تحويل اليورانيوم العالمية و44% من قدرة التخصيب. وهذه الخدمات باتت محظورة على بعض المرافق الغربية بسبب حظر الولايات المتحدة على اليورانيوم الروسي، رغم السماح بإعفاءات حتى نهاية عام 2027.

وبالإضافة إلى روسيا، تعد فرنسا والولايات المتحدة وكندا والصين موطناً لمرافق التحويل واسعة النطاق. وخلال الأيام الأخيرة، قالت الحكومة الأمريكية إنها تراقب عن كثب ما إذا كانت واردات اليورانيوم من الصين توفر منفذاً سرياً للمواد الروسية، خصوصاً بعد أن قفزت الصادرات في مايو عندما تم فرض الحظر.

وسبق أن ساهمت المملكة المتحدة في قدرات التحويل العالمية عبر موقع سبرينغ فيلدز، لكن خدمات التحويل توقفت في عام 2014، بينما واجهت محطة فرنسا تأخيرات في بدء العمل بكامل طاقتها.

وقال جرانت إسحاق، المدير المالي لشركة كاميكو، ثاني أكبر منتج لليورانيوم في العالم إن ((سوق التحويل ضيقة للغاية، ويرجع ذلك ببساطة إلى أن المرافق الحالية قيد العمل والصيانة. ونظراً لتأخير تشغيل جميع مراكز التحويل بكامل طاقتها في العالم الغربي، فمن المتوقع أن تظل سوق التحويل قوية خلال الفترة القليلة المقبلة.

ورغم أنه من المحتمل أن يؤثر ارتفاع أسعار الوقود على ربحية شركات الكهرباء، إلا أن القضية الأكبر تكمن في ضمان وجود استثمار كافٍ في المناجم وأنشطة التحويل والتخصيب لتلبية الطلب الناتج عن تمديد عمر المفاعلات الحالية وبناء مفاعلات جديدة.

وقد تعهدت شركات الوقود النووي، بما في ذلك شركة أورانو الفرنسية ويورينكو البريطانية الهولندية الألمانية، بتعزيز قدرات التخصيب، لكن لم يكن هناك التزامات حتى الآن بتطوير قدرات تحويل جديدة في الغرب.

وصرح نيكولا مايس، الرئيس التنفيذي لشركة أورانو، خلال مؤتمر صناعي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن الاستثمارات المطلوبة في التحويل والتخصيب ((هائلة)) مقارنة بحجم الشركات المعنية. وأبرز الفرق بين الإيرادات السنوية لشركة أورانو التي تبلغ نحو 5 مليارات يورو وما يصل إلى1.7 مليار يورو لازمة لتعزيز قدرتها على التخصيب في جنوب فرنسا بأكثر من 30%.

وخلال المؤتمر نفسه، ذكر جوناثان تشافيرز، مدير قسم الوقود النووي والتحليل لدى شركة ((ساذرن نيوكلير))، التي تدير 8 محطات نووية في الولايات المتحدة، أن المرافق وموردي الوقود النووي غير مستعدين لوضع ((رهانات كبيرة)) بسبب ((معضلة الدجاجة والبيضة)).

وأوضح أن مشغلي محطات الكهرباء مترددون إزاء توقيع عقود توريد طويلة الأجل ما لم تكن المرافق قيد الإنشاء، لمنح الثقة بشأن مواعيد التسليم المتوقعة للوقود النووي. ومع ذلك، يعزف الموردون عن القيام باستثمارات كبيرة في ظل غياب الضمانات التي توفرها مثل هذه العقود.