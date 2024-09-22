قانون أوروبي يهدد صادرات القهوة والكاكاو وزيت النخيل

قد تواجه الدول المنتجة للقهوة مخاطر حظر صادراتها إلى السوق الأوروبية ما لم تؤجل بروكسل قرارها بحظر المنتجات القادمة من مناطق شهدت إزالة للغابات، وذلك وفقاً لتصريحات واحدة من أكبر شركات إنتاج القهوة والشاي عالمياً.

وأفادت ((جيه دي إي بيتس)) بأنها قد تستبعد بلدان من سلسلة التوريد الخاصة بها مؤقتاً، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن امتثال هذه الدول للقواعد، ما لم يُرجئ الاتحاد الأوروبي قانونه الجديد بشأن إزالة الغابات لمدة عام على الأقل.

وذكر كريستوفر بيث، المسؤول العالمي لتوريدات القهوة والشاي لدى ((جيه دي إي بيتس)): ((ثمّة حاجة إلى توضيحات من جانب الاتحاد الأوروبي، بينما الوقت يمر)). وأوضح أن القطاع ضخ استثمارات كبيرة وفق فهمه الخاص للقواعد الجديدة، محذراً من أن الشركات قد تجد صعوبة كبيرة في الامتثال إلى الموعد النهائي ((إذا كان تفسيرها خاطئاً)).

ومن المقرر دخول قانون الاتحاد الأوروبي لإزالة الغابات، الذي يستهدف سلعاً أساسية مثل الكاكاو وزيت النخيل والمطاط وكذلك القهوة، حيز التنفيذ في 30 ديسمبر المقبل، لكن المفوضية الأوروبية لم تنشر بعد إرشاداتها بشأن طرق الامتثال للقانون، ما يعرضها لانتقادات شديدة من جانب حكومات وطنية بينها ألمانيا، وكذلك هيئات صناعية، ومن رئيس منظمة التجارة العالمية.

ومن المتوقع الكشف قريباً عن نظام للامتثال على الإنترنت، بحسب مسؤولين في الاتحاد الأوروبي منخرطين في التحضيرات. وفي خضم الانتقادات، أفاد المسؤولون بأن بروكسل ستعلن تأجيل تطبيق العمل بنظام يحدد مختلف مستويات الفحص التي ستخضع لها البضائع من مختلف الدول.

وأسفر القانون عن غضب كبير بين الدول المصدرة، ووصفته البرازيل بأنه ((أحادي الجانب وعقابي)). وأدلى مشرعون من مجموعة يمين الوسط السياسية في البرلمان الأوروبي، التي تنتمي إليها رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، بآرائهم في الأمر الأسبوع الماضي.

وصرح هربرت دورفمان، وبيتر ليس، عضوا البرلمان الأوروبي عن ألمانيا: ((يهدد الوحش البيروقراطي إمدادات علف الحيوانات وتجارة الكثير من السلع الاستهلاكية))، وتابعا: ((يتعين على المفوضية أن تأخذ وقتاً كافياً لإصلاح العيوب الكثيرة التي يحتويها التشريع)).

كما طالبت رابطة الكاكاو الأوروبية مؤخراً المفوضية بتمديد الفترة الانتقالية لستة أشهر قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ؛ ((تفادياً لفشل الإنفاذ)). وترى الهيئة الصناعية التي تمثل معالجي الكاكاو ومصنعي الشوكولاتة الأوروبيين أن ((غياب الوضوح بشأن عناصر مهمة يجعل من الاستعداد للقواعد الجديدة أمراً غير أكيد من الناحية القانونية)).

وأبدت صناعة القهوة على وجه الخصوص قلقها من أن نظام رسم الخرائط الذي وفرته منظمة إنفيريتاس غير الربحية قد لا يتماشى مع القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي.

وتستخدم ((إنفيريتاس)) صور أقمار صناعية عالية الدقة في تحديد مناطق زراعة القهوة التي تعرضت لإزالة الغابات، ثم تعمل مع الحكومات والمزارعين على إعادة زراعة الأراضي، ما يسمح بإعلان بلد كامل أو منطقة بأنهما خاليان من إزالة الغابات.

وإضافة إلى ((جيه دي إي بيتس))، تعد دول منتجة للقهوة مثل إثيوبيا وأوغندا من بين الجهات المتعاونة مع المنظمة، لكن يتطلب التشريع الجديد للاتحاد الأوروبي تتبع مصدر كل شحنة للقهوة إلى ((مضلعات)) محددة، أو قطع أراضٍ تزرع فيها.

ويجب أن تتوافق كميات القهوة في كل شحنة مع الكميات الممكن إنتاجها بشكل معقول في المضلعات المحددة المرتبطة بالشحنة، من أجل تفادي اختلاط كميات القهوة الآتية من الأراضي التي تعرضت لإزالة الغابات مع الحبوب الممتثلة للقواعد. ويستبعد هذا النهج الأوسع الذي ينطوي على رسم خرائط لدول بأسرها أو مناطق.

وقال بيث إن نهج ((إنفيريتاس)) تمكن بنجاح من التصدي لإزالة الغابات، لكن ((الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي لإزالة الغابات أمر آخر)).

وأشار بيث إلى استعداد ((جيه دي إي بيتس)) لكل السيناريوهات، لافتاً مع ذلك إلى أن اعتبار نظام رسم الخرائط الذي تتبعه ((إنفيريتاس)) غير متوافق مع قواعد بروكسل سيؤدي إلى عدم قدرة بعض المنتجين على بيع منتجاتهم في أسواق الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 30 ديسمبر.

وأجرت ((إنفيريتاس)) تعديلات على نموذجها وفق ذلك، فقسمت البيانات بحيث تُظهر التعاونيات والمجتمعات بدلاً من أن تكون على المستوى الوطني، ومع ذلك ذهبت مجموعات بيئية إلى أن ذلك قد يقود إلى ثغرات في الامتثال.

وحذّرت جوليا كريستيان، المحامية لدى منظمة فيرن غير الهادفة للربح وتراقب انخراط الاتحاد الأوروبي في الغابات، من احتمالية فشل النهج حال عدم تحديد ((ما إذا جاءت القهوة حقاً من المضلعات المذكورة)).

واستطردت: ((كانت الشركات تعلم بأمر هذا التشريع منذ عدة سنين))، مشيرة إلى أن بعض الشركات ((اختارت المخاطرة بعدم الاستعداد بصورة مناسبة)). ومن غير المقبول أن يستخدموا هذا للضغط على الساسة لتغيير القانون بعد تمريره بالفعل، وبعدما ضخت شركات أخرى استثمارات لكي تمتثل للقواعد الجديدة في الوقت المناسب.