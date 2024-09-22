هل ينذر انعكاس منحنى العائد بركود اقتصادي؟

يختلف خبراء الاقتصاد في كثير من الأمور، لكن من النادر أن تجد أحدهم لا يعتقد أن مقولة ((هذه المرة مختلفة)) القديمة في عالم المستثمرين هي واحدة من أخطر المقولات المتناقلة في الأسواق. إذن، لماذا يكون الرد دائماً بـ ((نعم، ولكن))، عند الحديث عن سلوك شوهد أخيراً لظاهرة بعينها في السوق مشهورة بقوتها التنبؤية بالركود؟

تعرف الظاهرة محل الحديث بانعكاس منحنى العائد، أي الخط المرسوم بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية على اختلاف آجال استحقاقها، وعادة ما يكون بين عوائد السندات لأجل عامين و10 أعوام. وعادة ما ينحدر المنحنى إلى الاتجاه الصاعد ليعكس ازدياد مخاطر الإقراض لأجل طويل. لكن المنحنى يشي بتوقعات بانخفاض الفائدة لتحفيز النمو حينما ينعكس، أي عندما يتغير اتجاهه فتتراجع العوائد طويلة الأجل.

وبالنسبة للبعض، فإن مجرد تراجع تكلفة اقتراض واشنطن لمدة 10 أعوام مقارنة باقتراضها لمدة عامين ينذر بثمة خطب ما، مع قبول المستثمرين بعوائد أقل لتحملهم مزيداً من المخاطر لأجل طويل. لكن بالنسبة لآخرين، فإن انعكاس المنحنى ذاته يبطئ الاقتصاد، بما أن المصارف من غير المرجح أن تمنح قروضاً طويلة الأجل لأن مكاسبها ستكون أقل في هذه الحالة.

انعكس المنحنى قبل بداية كل من حالات الركود الست منذ عام 1980. وبالنسبة لحالات الركود الأربع منذ عام 1990، فقد عاد الانعكاس إلى شكل طبيعي قبل بداية الركود، وغالباً ما كان ذلك بسبب تراجع العوائد قصيرة الأجل وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة.

وبعد مضي أكثر من عامين من الانعكاس، انزلقت العوائد لأجل عامين دون مستويات عوائد السندات لأجل 10 أعوام قبل أسبوعين. ومع ذلك، بلغ مؤشر ((إس آند بي 500)) مستوى قياسياً جديداً، بعدما بدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد الذي وصفه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بأنه ((في حال جيدة)).

فهل الأمر مختلف هذه المرة؟ لا يعتقد ذلك من يؤمن من الخبراء بدلالة منحنى العائد. وغالباً ما يبدأ هؤلاء بالإشارة إلى السيكولوجية البشرية. وتبيع وول ستريت أحلام الاستثمار، لكن لا يحب أحد أن يكون أول من يذكر كلمة الركود.

وقال غاري شيلينغ، الخبير الاقتصادي: ((لقد طردت من عملي مرتين لتوقعي الركود، ولم يكن لصحة توقعاتي شأن بذلك)). ويؤمن شيلينغ بالإشارة التي يبعث بها انعكاس المنحنى، لكنه حذر من أن تحركاته لا تشي دائماً بمدى حدة الركود المحتمل.

تجدر الإشارة أيضاً إلى حقيقة مفادها أن انتعاش سوق الأسهم قد يتزامن مع تحذيرات سوق السندات. ففي عام 2000، بدأ انعكاس المنحنى قبل أكثر من شهر من بلوغ مؤشر ((ناسداك)) قمته في مارس من ذلك العام، وانتهى قبل 3 أشهر من بداية الركود في مارس 2001، وفق المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية وهو الفيصل في الدورات الاقتصادية الأمريكية. وفي عام 2006، تبقت لمؤشر ((إس آند بي 500)) مكاسب بنحو 20% عندما بدأ انعكاس المنحنى في يونيو. ولم تبلغ الأسهم ذروتها إلا في أكتوبر 2007، أي بعد 4 أشهر من عودة العوائد إلى طبيعتها وقبل شهرين من بداية الركود.

وبحسب ديفيد روزنبيرغ، مؤسس ((روزنبيرغ ريسيرش))، والذي ينظر إليه باعتباره أحد المتشائمين في وول ستريت، فإن ((أغلب خبراء الاقتصاد بدأوا الحديث عن الركود في سبتمبر 2008، دون أن يدركوا أن الأزمة المالية لم تكن هي التي سببته، وإنما الفيدرالي، وفاقمت الأزمة من الأمر)). وكان روزنبيرغ داعماً لفكرة القوة التنبؤية للمنحنى في تلك المرة، ويعتقد أن الركود محتمل هذه المرة أيضاً.

وليس من المفيد ألا يكون هناك سوى اتفاق ضئيل على ماهية منحنى العائد الذي تجب متابعته. وفي حين يتابع الكثيرون منحنى العائد بين السندات لأجل عامين و10 أعوام، فإن الكثير من خبراء الاقتصاد يفضلون البدء بأذون الخزانة الأمريكية لأجل ثلاثة أشهر. حتى أن باول نفسه طرح فكرة متابعة منحنى يشمل 18 شهراً فقط خلال كلمة له ألقاها بعام 2022.

وتتابع مجموعة استراتيجية الاستثمار الخاصة في ((غولدمان ساكس))، والتي تقدم المشورة لأكثر عملائها ثراءً، 4 منحنيات مختلفة، تشهد جميعها انعكاساً في الوقت الراهن، لكن لا يتمثل السيناريو الأساسي لديها في وقوع ركود. وتساءل بريت نيلسون، رئيس قسم التخصيص التكتيكي للأصول لدى ((غولدمان ساكس)): ((السؤال الأبرز هو، هل ستعود نهاية الانعكاس إلى احتمالية أن الفيدرالي سيدفع بالاقتصاد نحو هبوط سلس، أم لأن الفيدرالي متخلف عن الركب؟)).

ودائماً ما يكون هناك أمر يجعل ((هذه المرة مختلفة)). ففي عام 2000، كانت طفرة التكنولوجيا تغير وجه الاقتصاد. وفي عام 2006، أبقت المشتريات الصينية واليابانية من السندات طويلة الأجل على انخفاض عوائدها. لكن هذه المرة، تشمل الأسباب حدة التضخم الناجم عن الجائحة.

ولفت فريد كارستنسن، المؤرخ الاقتصادي لدى جامعة كونيتيكت، إلى أن ((لنا في التاريخ آيات وعلامات)). وللمفارقة، تكمن المشكلة في استمرار تفكير الناس في الجوانب التاريخية لانعكاس المنحنى، بدلاً من الاهتمام بالديناميكيات على المدى القصير.

عموماً، يتعين على المستثمرين استغلال أموالهم وأن يأملوا ألا يتضرروا كثيراً، بغض الطرف عمن ستكون له الغلبة في النهاية، بينما يواصل خبراء الاقتصاد جدالاتهم. وذكر بريان والين، كبير مسؤولي الاستثمار لدى شركة تي سي دبليو لإدارة الأصول: ((لقد تأجل موعد الركود. ولكننا لا نعتقد أننا سنتفاداه)). وأضاف: ((إذا كنا مخطئين وشهدنا هبوطاً سلساً، فلن نكون متفاجئين كثيراً، ففوارق الائتمان ضيقة. وإذا كنا مصيبين، فسيكون ذلك مكسباً كبيراً لصالحنا. وهذه الاحتمالات جيدة، في النهاية)).