ثقة عالية باستمرار زخم نمو أسواق الأسهم الإماراتية

كشف استطلاع للرأي أجرته «البيان»، شمل محللين ماليين وخبراء في أسواق الأسهم، عن ثقتهم بقوة واستدامة زخم نمو أسواق الأسهم المحلية.

وأكد الخبراء الذين استطلعت «البيان» آراءهم حول آفاق أداء أسواق المال المحلية على مدى الأشهر الـ 18 المقبلة، أن قوة الأداء الاقتصادي للإمارات، وتنامي مكانتها كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة والخدمات، ووجهة مثالية للعمل والإقامة، وتدفق أعداد متنامية من المليونيرات والمستثمرين ورواد الأعمال للاستثمار فيها، كلها عوامل تدعم استمرار نمو الأسواق على المديين القصير والمتوسط.

وأشار الخبراء إلى أن وجود شركات صانعة للسوق، أعطت طمأنينة أكبر للمستثمرين، وصلابة أكبر لأسواق الأسهم الإماراتية خلال الـ 4 سنوات الماضية، حيث خففت من التذبذبات العالية على أسعار أسهم الشركات التي تعمل عليها، خاصة القيادية ذات الثقل في المؤشرات، وحسنت مستويات السيولة اليومية عليها، ولكن الأسواق ما زالت تحتاج إلى زيادة في شركات صناعة السوق لتزداد المنافسة في ما بينها، وبالتالي، تزيد مستويات السيولة في الأسواق.

وتوقع الخبراء ارتفاع استثمارات الأجانب مع زخم الإدراجات الجديدة، وتشمل العوامل التي ترجح استدامة النمو في الأسواق المحلية مكررات الربحية التنافسية، وتوزيعات الأرباح الجيدة، والعائد الاستثماري المرتفع، بالإضافة إلى الإدراجات الجديدة، واستقطاب المستثمرين الأجانب، واستقرار الوضع السياسي والتشريعي والقانوني، والتسهيلات والحوافز والبنية التحتية، وسهولة أداء الأعمال، ونظام الإقامات الطويلة، إلى جانب انخفاض تكاليف الاقتراض.

ثقة عالية

يقول وضاح الطه الخبير في أسواق الأسهم، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»: هناك فرص واعدة للنمو في الأسواق المحلية خلال الـ 18 شهراً القادمة، فمثلاً، ما زال مكرر الربحية في سوق دبي المالي تحت الـ 10 مرات، وهو ما يعطي مزايا تنافسية للسوق، وقد شهدنا ارتفاع سوق دبي بنسبة 1.3 % في أغسطس».

وأضاف وضاح الطه: «تشمل العوامل الرئيسة التي تدعم تواصل زخم النمو في أسواق الأسهم المحلية توزيعات الأرباح المجزية، وتعدد الإدراجات الجديدة التي تضخ دماء جديدة بالأسواق»، متوقعاً تسجيل مزيد من الإدراجات خلال الفترة القادمة، التي سوف تسهم في تعزيز زخم وجاذبية الأسواق وإعطائها مزيداً من العمق.

وتابع: العامل الرابع، هو تدفق المستثمرين الأجانب، خاصة بعد تعديل مؤشر «MSI»، بالإضافة إلى سمعة دبي العالمية، وتميز البنية التحتية والتشريعية، وسهولة الإجراءات والاستثمارات.

واستبعد وضاح الطه حدوث تأثيرات نتيجة انكماش الاقتصاد الأمريكي، بالرغم من أن مخاطر تصحيح السوق الأمريكي قد يكون لها تأثيرات محدودة، مؤكداً أن موضوع المخاطر الجيوسياسية غير مؤثر في أداء أسواقنا المحلية ونتائج الشركات المشجعة.

وذكر أن صناع السوق يجب أن يكون لهم بصمة على أسعار الأسهم، وألا يكون تأثيرهم منحصراً بسهم أو اثنين لفترات متفاوتة، حيث يتعين أن يكون لهم بصمة حقيقة ومستمرة في أسواقنا.

وتوقع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية للأسواق المحلية، وللإمارات بشكل عام، فالإمارات في 2023، كانت الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية، لعدة أسباب، أبرزها استقرار الوضع السياسي والتشريعي والقانوني، والتسهيلات والحوافز والبنية التحتية، وسهولة أداء الأعمال ونظام الإقامات الطويلة، إلى جانب عوامل أساسية تسهم في زيادة الاستثمارات، مثل احتلال دولة الإمارات مراتب متقدمة عالمياً على العديد من مؤشرات التنافسية.

وعن حجم التداولات في الأسواق المحلية، لفت إلى أن أسواق الأسهم الخليجية بشكل عام، تمر في مرحلة ترقب، نتيجة تذبذب أداء الأسواق الأمريكية. وأكد أنه بشكل عام، الموضوع الأهم في الـ 18 شهراً المقبلة، هو الإدراجات الجديدة، فهي توسع وتعمق الأسواق، وتخلق جاذبية أكثر، من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب.

إدراجات جديدة

وأفاد المحلل المالي حسام الحسيني، بأن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الاستثمارات الأجنبية بأسواق الأسهم المحلية، لا سيما سوق دبي، إلى جانب أن الإدراجات الجديدة يتم استهدافها من جانب المؤسسات الاستثمارية، وبالتالي، من المتوقع ارتفاع استثمارات الأجانب مع زخم الإدراجات الجديدة.

وتوقع أن يزيد تأثير صانع السوق في الأسهم خلال الفترة المقبلة، لأن دوره مهم في السوق بشكل عام، لا سيما مع السيطرة على التذبذبات المستقبلية، لافتاً إلى أن مستويات أحجام التداول في الأسواق المحلية، تعكس طبيعة تغير عمق السوق، حيث نجد المؤسسات تقود ارتفاعات السوق الأخيرة، خاصة أن هناك تغييرات جوهرية حدثت بالأسواق جذبت المؤسسات بالدولة، وهى استثمارات طويل الأمد، كذلك هناك انخفاض في معدل المضاربين بالأسواق، ما أدى إلى انخفاض عام في وضع التداول بالأسواق، فالمضاربون هم «ملح السوق»، ووجودهم مهم، بالرغم من أن أحجام التداول أقل من المأمول، لكن من المتوقع ارتفاعها في الفترة القادمة.

عوائد مرتفعة

ويقول محمد علي ياسين المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة «أوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية»، والخبير في أسواق المال: ما زالت كثير من الأسهم في سوق دبي المالي تتداول عند مستويات ربحية، إضافة إلى ذلك، فإن عائد توزيعاتها السنوية يتراوح بين 5 % إلى 6 % مع نهاية العام، مؤكداً أن الاستثمار في الأسهم الإماراتية، يمثل فرصة جيدة للمستثمرين في تلك الأسهم، لتحقيق عوائد استثمارية مرتفعة على المدى المتوسط.

ويضيف: وجود شركات صانعة للسوق، أعطت طمأنينة أكبر للمستثمرين، وصلابة أكبر لأسواق الأسهم الإماراتية خلال الـ 4 سنوات الماضية، حيث خففت من التذبذبات العالية على أسعار أسهم الشركات التي تعمل عليها، خاصة القيادية ذات الثقل في المؤشرات، وحسنت مستويات السيولة اليومية عليها، ولكن ما زالت الأسواق تحتاج إلى زيادة في شركات صناعة السوق، لتزداد المنافسة في ما بينها، وبالتالي، تزيد مستويات السيولة في الأسواق، حيث لا يزال دورهم محدوداً.

وتابع: أما شركات تزويد السيولة فما زالت تعمل بكلفة عالية على الشركات المساهمة التي توظفها، كما أنها خلقت انطباعاً عند كثير من المستثمرين، أن إحدى واجباتها هي رفع أسعار أسهم الشركات التي تزود السيولة عليها، وهو مفهوم خاطئ، وأمر ما زال لمتابعة الجهات المنظمة لتحسين نظم تطبيقها لتلك الخدمة، دون المساس بأساسيات تلك الخدمة ومصداقيتها وجودتها، خاصة أن الكثير منها تقدم خدمات استثمارية مختلفة ومتضاربة أخرى، مثل الوساطة المالية وإدارة المحافظ، بالإضافة إلى توفير السيولة، في ظل التوقعات بأن يواصل الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، فبعد أن خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الشهر، من المتوقع أن يخفضها بمقدار نقطة مئوية في عام 2025، وما يواكبها من تخفيض مباشر لأسعار الفائدة البنكية على الودائع في الدولة، فإن هذا سيكون له أثر إيجابي في أسواق الأسهم بشكل عام في العام القادم، حيث سيعني قبول المستثمرين بربح أسهم يصل إلى 5 %، ما يعني أن الشركات لو حافظت على مستويات توزيعاتها في العام المقبل، فإن المستثمرين سيتقبلون أسعار أسهم أعلى تواكب الربح المستقبلي.

بدوره، توقع أرون ليزلي جون كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، أن تشهد أسواق المال المحلية نمواً ملحوظاً في الإيرادات خلال 2025، مدعوماً بالعديد من المحركات الاقتصادية الرئيسة.

ويقول: تشمل هذه الدوافع تزايد عدد السكان، وانخفاض تكاليف الاقتراض، والمبادرات التي تقودها الحكومة، والتي تركز على تنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط، بالإضافة إلى ذلك، يوفر الأداء الأقوى في القطاع النفطي، مزيداً من الدعم، وقد تكون هذه التوقعات المتفائلة مدفوعة بالظروف المواتية في الاقتصاد الأمريكي، والتحول المتوقع في السياسة النقدية، ومن الناحية التاريخية، يؤدي خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى خفض تكاليف الاقتراض، وتعزيز السيولة العالمية، ما يشجع على زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الأسواق الناشئة، مثل سوق دبي المالي.

ويضيف: يؤدي هذا التدفق لرؤوس الأموال، لا سيما من المستثمرين الأجانب، الذين يمثلون جزءاً كبيراً من المشاركين الجدد، إلى رفع أسعار الأصول، وتعزيز نشاط السوق، علاوة على ذلك، فإن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يحفز النمو في القطاعات الرئيسة، مثل العقارات والسلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا، وقد يسهم الاستقرار الاقتصادي الأوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إعلان منظمة «أوبك» خلال اجتماعها الأخير، عن زيادة إنتاج النفط من الإمارات، في تعزيز الزخم الإيجابي لسوق دبي المالي.

وتوقع أيضاً أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لعام 2024 إلى 3.9 %، مدفوعاً في المقام الأول بالقطاعات غير النفطية، مثل التجارة والتصنيع والخدمات المالية والإنشاءات والعقارات، إلى جانب هذه القطاعات، من المتوقع أيضاً أن تشهد قطاعات مثل السياحة والنقل والاتصالات، نمواً قوياً في عام 2025، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2 %، مدعوماً بنمو نسبته 5.4 % في القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يرتفع إنتاج النفط مع تقليص منظمة أوبك + لخفض الإنتاج.

أنشطة مالية وتأمينية

وذكر أنه في الربع الأول من عام 2024، نمت الأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7.9 % على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الائتمان المحلي للقطاع الخاص، وقد تؤدي التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية، إلى زيادة تعزيز الإقراض في الإمارات، وإفادة القطاع المصرفي.

وتابع: يحقق قطاعا النقل والسياحة أداءً قوياً، حيث ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 11 % في الربع الأول 2024، وتتمتع المحطات الجديدة في مطاري وآل مكتوم الدولي وزايد الدولي، بمكانة جيدة لتلبية الطلب المتزايد على السفر في السنوات القادمة، كما يتم دعم تجارة السلع الخارجية غير النفطية في الإمارات، من خلال تجسيد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الثنائية مع مختلف الدول، ومن المتوقع أن تستمر في بقية عامي 2024 و2025.

ورجح أن يشهد القطاع العقاري نمواً حتى عام 2024، مدعوماً بالطلب القوي في قطاعات العقارات السكنية والمكاتب والضيافة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم حتى عام 2025، مدعوماً بالدعم الحكومي والسياسات المواتية، مثل متطلبات التأشيرة الذهبية المعدلة.

وأكد أن صانع السوق يلعب دوراً رئيساً في سوق الأوراق المالية، من خلال توفير خدمات التداول للمستثمرين، وتعزيز سيولة السوق، وعلى وجه التحديد، فهم يقدمون عروضاً للأوراق المالية، بالإضافة إلى حجم السوق، ولتقييم أداء صانعي السوق في الأسواق المحلية، يجب تقييم عدة عوامل رئيسة، أولها، يجب أن يكون صانعو السوق قادرين على توفير سيولة وافرة، وأن يكون لديهم دفاتر أوامر عميقة، لتجنب تحركات الأسعار الكبيرة، علاوة على ذلك، يجب أن تتطابق أسعارهم بشكل وثيق مع القيمة العادلة للأصل، لإظهار دقة الأسعار، ويجب فحص استراتيجياتهم لإدارة المخاطر، ويجب مراقبة علامات التلاعب في السوق لتعزيز المنافسة العادلة.

وتابع: الأهم من ذلك، يجب على صانعي السوق الالتزام بالقواعد التي وضعتها الهيئة التنظيمية، أي هيئة الأوراق المالية والسلع. لقد أصبح دور صانع السوق مؤثراً للغاية، خاصة في سوق مثل سوق دبي المالي، وعلاوة على ذلك، ومع زيادة المشاركة المؤسسية، هناك إمكانية هائلة للنمو وتعزيز السيولة.

فرص متنامية

وأشار إلى أن المستثمرين استفادوا من الفرص المتنامية في الشرق الأوسط، ووسع المستثمرون من وجودهم في الأسواق المالية بالإمارات بشكل كبير في عام 2023، حيث قام هؤلاء المستثمرون بمشتريات صافية تقارب 7 مليارات درهم خلال العام، وفقاً لبيانات الأسواق الإماراتية، واستحوذوا على نسبة مؤثرة من إجمالي نشاط السوق، ما يشير إلى ثقتهم القوية في الآفاق الاقتصادية المتنامية للدولة، وهذه الثقة مدعومة إلى حد كبير بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتنويع اقتصادها، والأداء المثير للإعجاب لشركاتها الوطنية.

وأردف: ساهمت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية بحوالي 47 % من إجمالي الزيادة في الاستثمار، ما يسلط الضوء على الجاذبية العالمية للمشهد الاقتصادي في الإمارات، وقد شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحقيق المستثمرين المؤسسيين صافي استثمار يزيد على 6.1 مليارات درهم، بينما سجل المستثمرون من الشركات في سوق دبي المالي، صافي شراء بقيمة 808.1 ملايين درهم.

وتابع: استشرافاً للمستقبل، يبدو المشهد الاستثماري واعداً في المستقبل المنظور، مدفوعاً بالنمو المستمر في الإمارات في 2023، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي، حيث توفر المنطقة فرص نمو وظيفي كبيرة، ما يجذب المزيد من الوافدين.

وبناءً على ذلك، ومع زيادة الدخل المتاح للمقيمين، من المرجح أن يستفيد قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية، وسيستمر قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية في التطور، مع زيادة عدد السكان. تشير جميع هذه المؤشرات إلى مستقبل واعد للأسواق المالية والاقتصاد في الإمارات.

وأضاف: يمكن أن يُعزى نقص السيولة في الأسواق المحلية في الإمارات، إلى المنافسة القوية من القطاع العقاري، فالعقارات في الإمارات، هي فئة أصول راسخة، تحظى بتغطية إعلامية واسعة النطاق، ونتيجة لذلك، فإن العديد من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، يعتبرون العقارات استثمارهم الأساسي في الإمارات، بدلاً من سوق الأسهم، ما يؤدي إلى تحول استثمارات مؤثرة إلى القطاع العقاري.

وفي حين تحسنت مشاركة المؤسسات على مر السنين، لا يزال هناك مجال واسع للنمو، ويمكن أن تساعد زيادة أعداد المؤسسات في تعزيز السيولة. كما يمكن أن يستفيد قطاع الوساطة في الأوراق المالية في الإمارات، من وجود لاعب على غرار شركة روبن هود الأمريكية، والتي يمكن أن تخفض رسوم المعاملات، وتجذب عدداً أكبر من المستثمرين الأفراد.

خفض أسعار الفائدة

من جانبه، قال باس كويمان الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة «دي إتش إف كابيتال»: مع بدء دورة تخفيضات أسعار الفائدة، قد يتجه المستثمرون بشكل متزايد نحو قبول المزيد من المخاطر. وقد يزيدون استثماراتهم في سوق الأسهم بشكل خاص، ويبتعدون عن الأصول الآمنة، مثل السندات. وقد يتم توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والأسهم ذات آفاق النمو الأكبر.

وأضاف: قد نشهد انخفاض الاستثمارات في السندات أو الأسهم الدفاعية، لصالح أسهم النمو والعقارات والأسهم الرئيسة في الأسواق الناشئة، وقد تستفيد أسواق مثل سوق دبي من مثل هذا الاتجاه، نظراً لوجود شركات بارزة وذات الخصائص المالية المتينة، التي يمكنها أن تقدم للمستثمرين الدوليين فكرة عن الاقتصاد المحلي القوي.

وذكر أن انخفاض أسعار الفائدة وتراجع التضخم، يؤدي إلى خلق ظروف أفضل للشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دبي، ونتيجة لذلك، قد تشهد الشركات ظروف تمويل أفضل، بالإضافة إلى ضغوط أقل على تكاليف المدخلات، ما قد يساعد في دفع هوامش صحية، وبالتالي، قد تسجل الشركات أرباحاً أفضل.

وقال: رغم أن العديد من الشركات قد تركز على الاستثمارات والنمو، فإن أرباح محسنة قد تساعد في الحفاظ على مستويات توزيع الأرباح. وقد يساعد هذا في ضمان طبقة أخرى من المكاسب للمستثمرين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسهم.

وأضاف: قد تساعد التغييرات المتوقعة في السياسة النقدية سوق الأسهم في دبي، على بلوغ مستويات مرتفعة جديدة، خلال ما تبقى من العام وما بعده، وفي حين قد يستمر السوق في تسجيل وعمليات جني الأرباح، مع تفاعل المستثمرين مع البيانات الاقتصادية الجديدة، والأحداث العالمية، فسوف يظل على مسار إيجابي، خاصة إذا ظلت الظروف الاقتصادية العالمية مرنة.

أساسيات مستقرة

بدوره، قال جوزف ضاهرية كبير استراتيجيي الأسواق في «تيك مل»: كان سوق الأسهم في دبي في مسار إيجابي، بفضل الأسس الاقتصادية المحلية القوية، وظلت المعنويات قوية، على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، وفي هذا الصدد، وصل سوق الأسهم إلى قمة جديدة هذا العام.

وأضاف: يمكن أن تساعد هذه الظروف سوق الأسهم على تحقيق المزيد من النمو في الأشهر المقبلة، حيث يمكن أن تصبح الظروف العالمية ملائمة أكثر، مع بدء خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، وقد تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطر، وقد تدفعهم نحو أسواق الأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة، مثل سوق الأسهم في دبي، والتي قد تستفيد من ارتفاع الاستثمارات، وقد ترى أحجام تداول كبيرة. وتابع: تؤدي زيادة الشهية على المخاطر، إلى استهداف المستثمرين للأصول ذات المخاطر العالية، مثل أسهم النمو، والتي قد تستحوذ على جزء أكبر من محافظهم الاستثمارية، في محاولة منهم لمتابعة مكاسب السوق. ومع ذلك، قد تتغير النسب من مستثمر لآخر، تبعاً لحساسيتهم تجاه المخاطر والخسائر. وفي حين أن السوق قد يشهد مكاسب، إلا أنه قد يظل معرضاً لتصحيحات في الأسعار، ما يعرض محافظ المستثمرين للتقلبات. وذكر أنه قد تؤدي السياسات النقدية الأكثر مرونة في الاقتصادات الكبرى، إلى نمو اقتصادي أكثر قوة، الأمر الذي قد يساعد على تعزيز الآفاق الاقتصادية في الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، ونتيجة لذلك، قد تشهد العديد من القطاعات الاقتصادية المزيد من الاهتمام من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، مضيفاً: قد يشهد هذا التوجه المزيد من الاستثمار في العقارات والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى الأسهم الرئيسة في سوق دبي للأوراق المالية.

مرونة كبيرة

أكد دانيال تقي الدين الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «سكاي لينكس كابيتال»، أن سوق دبي المالي، أظهر مرونة، مع استمرار قوة أرباح الشركات والنمو الاقتصادي الصحي، الذي يدعم أداءه، كذلك تتعزز جاذبية السوق أيضاً، من خلال استمرار طرح الاكتتابات العامة في 2024، وسط الإقبال الكبير من قبل المستثمرين والصناديق والمحافظ الاستثمارية العالمية، ما يؤدي إلى تنويع فرص الاستثمار، وزيادة سيولة السوق.

وأضاف: تبرز عدة قطاعات كمحركات رئيسة للنمو، مثل القطاع العقاري، الذي يستمر في تسجيل نمو قوي، مدفوعاً بالطلب الداخلي والخارجي المتزايد، والمبادرات الحكومية الداعمة، كذلك من المتوقع أن تشهد الأسواق ازدهاراً في الاكتتابات الأولية، مدفوعاً بالطلب القوي من المستثمرين، وقطاع الخدمات المالية يعتبر أيضاً من بين القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى البنوك، نظراً للظروف الاقتصادية الجيدة، هذه القطاعات من الممكن أن تساعد في استمرار تدفق الاستثمارات الخارجية، التي تعرف نمواً مستمراً، إلى جانب أن مشاركة المستثمرين الأجانب في ارتفاع، حيث إن السوق شهد إضافة 72 ألف مستثمر جديد خلال النصف الأول من العام الجاري، منهم 85 % من المستثمرين الأجانب، وقد يسهم تزايد عدد المتداولين في ارتفاع السيولة، وأحجام التداول في سوق دبي.

492 ملياراً طلباً قياسياً على 4 طروحات بالدولة 2024

شهدت أسواق المال المحلية 4 طروحات أولية، لشركات جديدة منذ بداية العام الجاري، استقطبت طلبات قياسية بلغت 492 مليار درهم، ما يعكس الثقة الكبيرة في النهج الاقتصادي القوي، الذي تنتهجه الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.

ونجحت الطروحات الجديدة في توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع، أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما مهدت الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية، التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتم إدراج شركة «باركن» في سوق دبي المالي، كأول إدراج في السوق خلال العام الجاري، بما يتماشى مع مبادرات دبي الاستراتيجية لتطوير أسواق المال، وحظي الطرح على اهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في الإمارات، حيث تخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على أسهم باركن 259 مليار درهم، مع تجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.

كما شهد الاكتتاب العام لشركة «سبينس 1961 هولدينج»، إقبالاً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب 71 مليار درهم، فيما تخطى إجمالي طلبات الاكتتاب نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة (باستثناء المستثمر الأساسي)، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.

ونجحت شركة «ألف للتعليم» القابضة في طرح وبدء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ولقي الطرح العام طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بتغطية بلغت 39 مرة، حتى بعد زيادة نسبة الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد من 8% إلى 10%.

وأتمت شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي خلال سبتمبر الجاري، بعد تجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ 31.3 مرة، إذ شهد الطرح العام الأولي، طلباً قوياً، وتلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.

