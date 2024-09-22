الطيران في الإمارات.. قفزات متسارعة نحو صدارة المؤشرات العالمية

تجاوزت الإمارات حدود التفوق الإقليمي في قطاع الطيران لتضع نفسها في مضمار المنافسة على صدارة المؤشرات العالمية، بفضل رؤية استثنائية داعمة للقطاع واستثمارات ضخمة في بنية تحتية متطورة شملت تطوير مطارات عالمية المستوى، مثل مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم ومطار زايد الدولي، إلى جانب توسيع الأساطيل الجوية ودعم الابتكار التكنولوجي في مجال الطيران.

وتمتلك الإمارات قدرة تنافسية عالية ومقومات عديدة تؤهلها لتكون في صدارة صناعة النقل الجوي، سواء من حيث أساطيل الناقلات الوطنية الحديثة، أو المطارات ذات التقنيات والإمكانات المتطورة الممارسات والحلول الذكية لخدمة المسافرين.

واحتلت الإمارات المركز الأول على مستوى المنطقة في إجمالي حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية المغادرة خلال شهر سبتمبر الجاري بحصة 31.8 %، فيما جاءت السعودية في المركز الثاني بحصة 28.4 %، وقطر في المركز الثالث بنحو 11.76 %، بحسب بيانات نشرتها مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن إجمالي حجم السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران المغادرة من مطارات الإمارات خلال سبتمبر الجاري بلغ 7.18 ملايين مقعد بنمو 8.6 % مقارنة مع 6.61 ملايين مقعد مجدول، خلال الفترة المقابلة من 2023، بينما بلغت من المطارات السعودية نحو 6.41 ملايين مقعد، ثم قطر 2.65 مليون مقعد.

وتصدرت دولة الإمارات قائمة أكبر أسواق النقل الجوي العالمية بناء على نصيب الفرد من عدد المقاعد التي تشغلها شركات الطيران في الرحلات الدولية.

وبلغ نصيب الفرد في الإمارات من المقاعد التي تشغلها شركات الطيران في مطارات الدولة خلال العام الماضي 16.67 مقعداً لكل فرد، وهو ما يضعها في مرتبة متقدمة مقارنة بأهم الأسواق العالمية الأخرى مثل المملكة المتحدة التي بلغ نصيب الفرد فيها 4.82 مقاعد، بينما سجلت الولايات المتحدة 0.88 مقعد فقط لكل فرد، تلتها الصين بـ0.13 مقعد، والهند بـ0.06 مقعد على الرحلات الدولية.

المطارات

وكشفت البيانات أن مطار دبي الدولي واصل الاحتفاظ بمركزه الأول في العالم، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال سبتمبر الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة عبر مطار دبي، أكثر من 4.92 ملايين مقعد خلال سبتمبر 2024، في حين جاء مطار ((لندن هيثرو)) في المركز الثاني، مسجلاً 4.1 ملايين مقعد، ثم مطار أمستردام الهولندي، بنحو 3.53 ملايين مقعد مجدول، وعلى صعيد الرحلات الدولية والمحلية حل مطار دبي بالمركز الثاني عالمياً بعد مطار ((هارتسفيلد أتلانتا)) الأميركي الذي سجل 5.2 ملايين مقعد مجدول.

وعلى صعيد مطارات المنطقة جاء مطار الدوحة في المركز الثاني بعد مطار دبي بنحو 2.6 مليون مقعد، ومطار جدة في المركز الثالث 2.39 مليون مقعد، وبالمركز الرابع مطار الرياض 1.92 مليون مقعد، يليه مطار زايد الدولي الأعلى نمواً في المنطقة بنسبة 26.6 %، مسجلاً 1.14 مليون مقعد مجدول.

المسافرون

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن المطارات الإماراتية استقبلت 71.75 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو نسبته 14.2 %، مقارنة بنحو 62.79 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما وصل إجمالي الحركة الجوية 499 ألفاً و789 حركة جوية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 11.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعد شهر فبراير الأعلى من حيث نمو الحركة الجوية، حيث سجل نسبة نمو بلغت 15 % عن الشهر نفسه من العام الماضي.

فيما كشفت إحصائيات الحركة الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، عن ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 17 % خلال الأشهر الستة الماضية ليسجل نحو 62 مليون مسافر، مقارنة بـ 53 مليون مسافر خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الرحلات حوالي 446 ألف رحلة تقريباً بزيادة 12 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 399 ألف رحلة.

واستقبل مطار حمد الدولي نمواً ملحوظاً في عدد المسافرين خلال النصف الأول من عام 2024، حيث استقبل 25.9 مليون مسافر، فيما سجل نمواً في حركة الطائرات وفي إجمالي الحقائب التي تمت مناولتها بنسبة 19 % في كل منهما، وارتفع حجم عمليات الشحن الجوي لديه بنسبة قدرها 12 %، وذلك بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2023.

شركات الطيران

استطاعت شركات الطيران الوطنية تجاوز الشركات الإقليمية والانتقال إلى مستوى العالمية من خلال قدرتها على انتزاع حصة متصاعدة من الأسواق الدولية جعلتها تنافس الناقلات العريقة على مستوى العالم.

وأظهرت بيانات متخصصة أن الناقلات الوطنية (طيران الإمارات والاتحاد للطيران والعربية وفلاي دبي) جدولت نحو 6.52 ملايين مقعد على رحلاتها الدولية خلال أغسطس الماضي بنمو بنسبة 7.5 %، مقارنة بـ6.06 ملايين مقعد مجدول خلال أغسطس 2023 لتستحوذ بذلك على 41.8 % من إجمالي السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران في المنطقة.

أظهرت البيانات أن ((طيران الإمارات)) تصدرت الشركات في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم السعة المقعدية التي وفرتها على رحلاتها الدولية خلال أغسطس بنحو 3.26 ملايين مقعد، بنمو 1.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فيما جاء طيران السعودية في المركز الثاني بعد طيران الإمارات، بنحو 2.98 مليون مقعد، ثم القطرية بنحو 2.85 مليون مقعد.

وحلت كل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران في مراتب متقدمة ضمن قائمة أفضل 25 شركة طيران أماناً في العالم للعام 2024، وفق التقرير السنوي الذي يصدره ((إيرلاينز راتينغ)) بداية كل عام.

مؤشرات عالمية

وتعكس النتائج الريادية التي حققها قطاع الطيران الإماراتي في المؤشرات التنافسية العالمية التزام الدولة بتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي ودعم تنافسيته على المستوى الإقليمي والعالمي، باعتباره مرتكزاً أساسياً لدعم نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.

كما تؤكد هذه النتائج جودة وكفاءة الخطط الحكومية التي تهدف إلى الاستثمار المتواصل وتعزيز ريادة الدولة في مختلف القطاعات التنموية الرئيسية.

وتحظى دولة الإمارات بمكانة كبيرة وثقة عالية في قطاع الطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتصنف الدولة في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث نمو السعة المقعدية المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية.

وتصدرت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر ((جودة البنية التحتية للنقل الجوي))، ضمن ((مؤشر تنمية السياحة والسفر)) لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشري ((كفاءة خدمات النقل الجوي)) و((عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعياً / بالكيلومتر)).

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احتلت الدولة المرتبة الأولى في مؤشري ((عدد شركات الطيران العاملة))، و((اتفاقيات النقل الجوي))، كما احتلت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر ((جودة النقل الجوي)) في تقرير ((الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023)) الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.