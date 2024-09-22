تباين أداء بورصات الخليج والمؤشر السعودي يرتفع

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين أمس وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وواصل المؤشر السعودي مكاسبه نتيجة التكهنات باستمرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفع المؤشر السعودي 0.4 % مدعوماً كذلك بصعود سهم مجموعة التيسير واحداً %.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي ((البنك المركزي الأمريكي)) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس الأربعاء، وتوقع خفضاً آخر بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام المقبل، ونصف نقطة إضافية في 2026. وعادة ما تتماشى السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي مع قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي، نظراً لأن معظم هذه الدول مربوطة بالدولار.

وانخفض المؤشر القطري 0.2 % مع تراجع سهمي بنك قطر الوطني 0.8 %، وشركة صناعات قطر 0.5 %. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 % مدعوماً بصعود سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة 3.4 %.