تباين أداء بورصات الخليج والمؤشر السعودي يرتفع

(MENAFN
- Al-Bayan)
أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين أمس وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وواصل المؤشر السعودي مكاسبه نتيجة التكهنات باستمرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفع المؤشر السعودي 0.4 % مدعوماً كذلك بصعود سهم مجموعة التيسير واحداً %.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي ((البنك المركزي الأمريكي)) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس الأربعاء، وتوقع خفضاً آخر بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام المقبل، ونصف نقطة إضافية في 2026. وعادة ما تتماشى السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي مع قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي، نظراً لأن معظم عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.
وانخفض المؤشر القطري 0.2 % مع تراجع سهمي بنك قطر الوطني 0.8 %، وشركة صناعات قطر 0.5 %. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 % مدعوماً بصعود سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة 3.4 %.
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