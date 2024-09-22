«رواد» تستعرض مستجدات التمويل لتعزيز العوائد الاستثمارية

استعرضت لجنة تمويل المشاريع التابعة لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية ((رواد))، خلال اجتماعها بمقرها، المشاريع المتقدمة للتمويل وحالة المشاريع التي تم تمويلها خلال 2024، وتطرقت إلى مستجدات رصيد التمويل، وتم عرض أحدث الأعمال التي تقوم بها المؤسسة لدعم ريادة الأعمال في الإمارة. ترأس الاجتماع حمد المحمود رئيس اللجنة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وحضره أعضاء اللجنة.

وأكد المحمود أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة ومساهمتها في دعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، لافتاً إلى الخطوات المتقدمة التي اتخذتها اللجنة لتوفير التمويل اللازم وتقديم الاستشارات الفنية لرواد الأعمال، ما يعزز من فرص نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال: ((نسعى من خلال جهودنا إلى تهيئة بيئة محفزة للنمو والابتكار تتيح لرواد الأعمال فرصة التوسع وتقديم مساهمات فاعلة في الاقتصاد المحلي في الإمارة، ونلتزم بدعم المشاريع الواعدة في مختلف القطاعات التي تعزز التنوع الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للنمو تخدم الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للدولة)). وبلغ سقف التمويل في ((رواد)) للنصف الأول من العام الجاري 3 ملايين درهم.