«مترو دبي للموسيقى».. بانوراما الألحان تعزف قصص لقاء الحضارات

دبي - البيان

يواصل مهرجان مترو دبي للموسيقى، فعاليات دورته الرابعة التي انطلقت يوم السبت الفائت، حيث ينظمها ((براند دبي))، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي. ويقدم المهرجان باقات روائع تمتع الجمهور، وتعزف ألحان التناغم التواصل الحضاري، على أرض دبي، المدينة العالمية المبدعة التي تحتضن بانوراما الثقافات العالمية، حيث يقدم المغنون والعازفون مقطوعات ملهمة في محطات المترو، وسيواصل الحدث عروضه الموسيقية المبدعة حتى 27 سبتمبر الجاري، إذ تقام العروض في 5 محطات، وهي دبي مول ومول الإمارات والاتحاد وبرجمان ومركز دبي المالي العالمي.

ويشارك في المهرجان 20 عازفاً من الإمارات والعالم، حيث يضفون في مناطق العزف، أجزاء فرح ومتعة لا تضاهى، يمتعون معها أفراد الجمهور بمجموعة من العروض الموسيقية الملهمة التي تروي قصصاً من شتى ثقافات العالم.

وفي ظل بانوراما جمالياته، يترجم ويجسد المهرجان، روح المدينة، إذ يعكس واقع التنوع الثقافي والتميز الإبداعي والتناغم الاجتماعي فيها، مبيناً قيمتها كحاضرة عالمية نوعية ملهمة، تمثل أفضل أماكن العيش والخيار بالنسبة للمبدعين من أنحاء العالم كافة. وتتضمن نسخة المهرجان في هذا العام، باقات من العروض الفردية بمضمونها وقيمها الفنية التي تنسج بانوراما ألحان وكلمات ملهمة وذلك يومياً، طوال فترة المهرجان، في المحطات الخمس، من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 10 ليلاً موفراً مع هذه الأوقات لجميع أفراد الجمهور مجال الاستمتاع بفعالياته الموسيقية المميزة التي يقدمها المشاركون في المهرجان، والتي تنتمي إلى شتى أنواع المدارس الموسيقية، حيث يعزف المشاركون باستخدام آلات موسيقية متنوعة، تقليدية وعصرية، مقطوعات جمالية عصرية وبانورامية، غنية بقصصها.