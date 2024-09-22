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خِيَانَةْ الصَّمْت..!

9/22/2024 7:24:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذَابِلْ وْتِتْبَعْك السِّوَالِفْ مَعَاطِيْش

لا الْمَا فِتَنْك وْ لا تِسَيَّلْت ضِيْقِهْ

فَارِدْ جِنَاحِيْن الأمَانِيْ بَلا رِيْش

مَوْقِفْك صَعْب وْ كَانْ الاصْعَبْ طِرِيْقِهْ

مِتْوَارِيْ بْخَوْفِكْ عِمِرْ يَا تَرَى لَيْش..؟!

أنْت الْوِحِيْد يْخُوْن صَمْتِهْ بِرِيْقِهْ

أغْلَبْك تَايِهْ.. لا وَرَقْ.. لا مِطَارِيْش

لا صَوْت بَيْن الثَّانْيِهْ وِالدِّقِيْقِهْ

أمَّنْت بِكْ غِرْبَةْ شِعِرْ بَسّ مَعْلَيْش

عَلَّمْتِنِيْ: بانّ أُمْنِيَاتِيْ عِتِيْقِهْ

وِانْ ايّ عَاشِقْ رَغْم الاحْبَابْ دَرْوِيْش

غَاوِيْ جِنُوْن وْمِعْطِيَاتِهْ عِرِيْقِهْ

كَمْ لَوَّحَتْ مَهْد اللِّيَالْ الْمَرَاهِيْش

لا حِلْم.. لا فِكْرَةْ مِشَاعِرْ رِقِيْقِهْ

إطْفِيْ سُؤَالاتِيْ مَعِكْ وِابْتِسِمْ.. عِيْش

وِاشْعِلْ كِثِيْر مْن الْحَكِيْ بَاسْتِطِيْقِهْ

أوْ إلْتِحِفْ عِمْرِيْ وَاصَارِحْك بِشْوَيْش

وَاقُوْل لِكْ بَسّ إنْت حَاجِهْ عِمِيْقِهْ

كَانْ أوَّلِكْ رَغْبَهْ وْكَانْ آخِرِكْ طَيْش

صَمْتِكْ خِدَاعْ وْجَرْح صَوْتِكْ حَقِيْقِهْ

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