عِيُوْن الرِّجَا فِيْ نَوْض بَرْق الأمَالْ تْخِيْل

عَسَى افْرَاحَهْ تْقَفِّيْ بْذِكْرَى مِوَاجِيْعِهْ

أنَا فِيْ انْتِظَارْ الدَّاجِيْ اللَّى حِقُوْقَهْ سَيْل

عَلَى مَوْطِنْ الْحِبّ الْعِفِيْف وْمَرَابِيْعِهْ

يَا دَارْ الصِّبَا صَارَتْ فِجُوْجِكْ مِضُوْف بْخِيْل

وَانَا كِلّ عَامْ آجِيْك وَاجَدِّدْ الْبَيْعِهْ

عَلَى بْسَاطْ قَاعِكْ رُوْح عَاشِقْ وْسَجَّةْ لَيْل

ومَرْبَى الْغَلا وَاجْمَلْ شِهُوْرَهْ وَاسَابِيْعِهْ

لَهَا مَنْزِلٍ مَا هُوْ بْمَعْرُوْض لِلتَّقْبِيْل

وْلَهَا طَارِيٍ تِحْيِيْ خِفُوْقِيْ ذَعَاذِيْعِهْ

بُوَادِرْ مِقَابِيْل اللِّيَالِيْ ثِمَارْ نْخِيْل

سُوَاقِيْه تَسْقِيْ كِلّ سَاعَهْ طُوَالِيْعِهْ

أشَيِّدْ لَهَا قَصْر الْفَرَحْ وَاعْتِدِلْ وَامِيْل

وْ لا ادْرِيْ يِطِيْع الْحَظّ وِالاَّ انِّيْ آطِيْعِهْ

مَا سِقْت الْحِسُوْف اللَّى عَلَى لَحْظَةْ التَّأْجِيْل

وْعَلَى كِلّ لَيْلٍ مَا جِنَيْنَا مَنَافِيْعِهْ

يَا زِيْن الْهُوَى لا حَفِّتِهْ نَشْوَةْ التَّبْجِيْل

وْيَا شِيْنِهْ لا صَارْ الشَّكّ تَقْنِبْ مِجَاوِيْعِهْ

أدَارِيْ غَلاهَا مِثِلْ عَوْدٍ مَعَهْ (دِرْبِيْل)

يِدَارِيْه خَوْف يْضِيْع وِالضَّيْعِهْ الضَّيْعِهْ..!!