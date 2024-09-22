الْمِثَابَرْ والْكِفَاحْ

مِنْ حَزَّةْ غْيَابْ الشِّفَقْ لَيْن انْبَلَجْ نُوْر الصِّبَاحْ

وِالْعَيْن مِتْلِفْهَا السَّهَرْ وِالرَّاسْ عَايِفْ مَرْقِدِهْ

أمْشِيْ وَاعَرِّضْ صَدْرِيْ الْمَدْهُوْل لاَنْسَامْ الرِّيَاحْ

وِيْفُوْر فَوْر اللَّى عَلَى جَالْ الْوِجَارْ مْقَنِّدِهْ

مِنْ طَاوَلْ كْبَارْ الْهَقَاوِيْ وِالْمَنَاوِيْ مَا اسْتَرَاحْ

إلاَّ لْيَا صَافَحْ بِهَا التَّارِيْخ وَاسْمِهْ خَلِّدِهْ

مَا آلَذّ مِنْ طَعْم النَّجَاحْ إلاَّ هِتَافَاتْ النَّجَاحْ

الْيَا اقْبَلْ النَّاجِحْ لِجِمْهُوْرَهْ وْهُوْ رَافِعْ يَدِهْ

الْفَرْحَهْ اللَّى تَغْمِرهْ بَعْد الْمِثَابَرْ وِالْكِفَاحْ

مَا حَسّ فِيْهَا اللَّى لِقَاهَا بَارِدِهْ وِمْبَرِّدِهْ

مَا هِيْ غِرِيْبِهْ لَوْ يِقَلَّدْ بِالْوِسَامْ وْبِالْوِشَاحْ

بَيْنِهْ وْبَيْن الْمَجْد مَا بَيْن الْمِوَاطِنْ وِبْلِدِهْ

مْخَلِّيْ أخْصَامه تِرِصّ كْبُوْدَهَا فَوْق الرِّمَاحْ

مِنْ كِثِر مَا تُوْنِسْ بِهَا حَرَّهْ وْغَبْنِهْ وِلْهَدِهْ

الْحَسْد دَاءٍ مَا تِخَفِّفْ مِنْه جَرْعَاتْ اللِّقَاحْ

وِاذَا تَحَوَّرْ شَبّ فِيْ رَاعِيْه نَارٍ مُوْقَدِهْ

لَوْ انّ أبُوْ وَجْهَيْن يَبْدِعْ فِيْ التِّظَاهِرْ بِالصَّلاحْ

النَّاسْ تِجْهَلْ مَقْصِدِهْ وَاللّه مَا يِجْهَلْ مَقْصِدِهْ

مَا يِبْلَغْ آشُدّ السَّعَادِهْ وِالْفَرَحْ وِالْإنْشِرَاحْ

إلاَّ نِقِيٍ كَنّ قَلْبه فِيْ مَحَانِيْه بْرِدِهْ

تِمُرَّهْ الزَلِّهْ وْيَتْرِكْهَا عَلَى خُفّ وْجِنَاحْ

وِيْمُرَّهْ اللَّى يَطْلِبْ الْفَزْعه وْيَبْشِرْ بِسْعَدِهْ

مِنْ يِتِّكِلْ بَاللّه تَعَالَى لَوْ يِهَدَّدْ بِالسِّلاحْ

مَا هُوْ بْخَايِفْ لَوْ تِرُوْح الرُّوْح مِنْ جَوْف جْسِدِهْ

يِرْتَاحْ لا مِنِّهْ ذِكَرْ قِصَّةْ (بِلالْ إبِنْ رَبَاحْ)

وِيْزُوْد رَاحَهْ كِلّ مَا ارْخَى مَنْكِبِهْ فِيْ مَسْجِدِهْ

يِفِزّ حَظَّهْ فَزِّتِهْ لا اوْحَى الْمِنَادِيْ لِلْفَلاحْ

وْيِبْلَغْ مَرَامَهْ رَغْم عَنْ كِلّ الظِّرُوْف الْمِجْهِدِهْ

أنَا اشْهَدْ إنّ الدِّيْن عِزِّهْ فِيْ اللِّغَهْ وِالْإصْطِلاحْ

يِرْفَعْ مِقَامْ الآدِمِيْ عَلَى جِمِيْع الأصْعِدِهْ