تكريم الفائزين بجائزة العويس للإبداع اليوم في حفل بندوة الثقافة

تحتفي جائزة العويس للإبداع بفائزي دورتها الـ 28 اليوم، حيث تنظم الثقافة والعلوم حفل تكريم لأبطال دورة الجائزة 2023، وذلك في تمام الساعة الثامنة بمقر الندوة في الممزر بدبي.

وقد فازت مكتبة محمد بن راشد بجائزة شخصية العام الثقافية لدورها الرائد ومكانتها الرفيعة وحرصها على تقديم المعرفة بكافة مجالاتها وصنوفها، كما فاز بالجوائز الثقافية الخاصة كل من الدكتورة عفاف البطاينة، والكاتب عبد اللطيف الزبيدي، والفنان أحمد حيلوز تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في الحركة الثقافية.

وفي مسابقة أفضل بحث عن الإمارات، فاز في الدراسات الإنسانية والاجتماعية - المحور الإداري، الباحث مايد الشاعر.

كما فازت في الدراسات التطبيقية - المحور الطبي أو الصحي الباحثة، أسماء خليل محمد قاسم.

وفي مجال الدراسات التطبيقية - المحور التقني فازت الباحثة مروة خميس محمد اليماحي.

وفي مجال الابتكار العلمي، فئة الكبار، حاز المركز الأول مشروع البصمة الوراثية الذكرية الجديدة للدكتورة ريم مطر المزينة المهيري. ونال المركز الثاني مشروع اكتشاف أمراض الأوعية الدماغية، للدكتورة فاطمة محمد طاهر فريدون.

وحاز المركز الثالث مشروع شريحة تعريفية لدخول الزوار لدولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق البوابات البرية والبحرية للباحثة علياء محمد علي البلوشي.

وفاز بجائزة مسابقة أفضل كتاب يصدره أبناء الإمارات عن دولة الإمارات كتاب (المهن الحرفية في ثقافة الأمثال الشعبية الإماراتية) للدكتورة عائشة علي أحمد الغيص الزعابي.

وفي مجال أفضل إبداع قصصي أو روائي فازت الروائية وداد خليفة النابودة،عن (عشبة ومطر).

وفاز حساب الإنستجرام للإعلامي (فهد هيكل) بجائزة أفضل حساب لوسيلة تواصل اجتماعي.

كما فاز بجائزة أفضل برنامج ثقافي أو اجتماعي محلي (تلفزيوني – إذاعي) برنامج مكتبات - إنتاج تلفزيون الشارقة، إعداد وتقديم علياء جعفر غانم حسن المنصوري.

وفي مسابقة أفضل عمل فني في الخط العربي فازت فاطمة سالم الضنحاني في (خط جلي الثلث)، وفاز عمران علي عبد الله عنبر البلوشي في (الخط الكوفي)، ورقية محمد علي إسماعيل (خط النستعليق). وفي مجال التصوير فاز محمد الطيب أحمد الطيب الشحي.

وفي الخزف فاز بالمركز الثاني النحات سالم أحمد صالح جوهر. وفي مسابقة الإنفوجرافيك فاز: موضي أحمد خليفة السويدي، مها يوسف إبراهيم العبيدلي.

كما فازت في مسابقة الموسيقى (العزف على إحدى الآلات الموسيقية) مريم عمران موسى رمضان سجواني.

وفاز في مسابقة الشباب في أفضل ابتكار علمي فئة الشباب بالمركز الأول، مشروع نظام الري عن بعد. وفاز أفضل عمل فني في مسابقة التصوير المصور محمد جاسم الحمادي.