«دانيال سانوم لوتن».. عدسة النرويج في أشهر ملاعب العالم

من أبرز أعضاء لجنة التحكيم للدورة الثالثة عشرة، لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، التي كانت تحت عنوان ((الاستدامة))، المصور النرويجي ((دانيال سانوم لوتن))، وهو مصور صحفي متخصص بالشؤون الرياضية في المقام الأول. هذا بجانب كونه مُحرّراً بارعاً منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره، حينما بدأ شغفه بالتصوير مع الصحيفة المحلية Romerikes Blad، وبحلول عام 2001، كان يعمل لصالح الصحف اليومية النرويجية الكبرى مثل Dagbladet وVG، بالإضافة إلى وكالة الأنباء الدولية AFP.

يعمل دانيال حالياً مدير تحرير في TV 2 Sports Norway، ويتخصّص في التصوير والتغطيات السياسية والقصص المرئية. أخذته حياته المهنية في جميع أنحاء العالم، حيث غطى أحداثاً رياضية رفيعة المستوى مثل سباق فرنسا للدراجات، والعديد من مسابقات كرة القدم الدولية بما في ذلك دوري أبطال أوروبا وكأس العالم لكرة القدم، بالإضافة إلى العديد من بطولات العالم للتزلج والألعاب الأولمبية. يتميّز ملفه الإبداعي بأعمال واسعة النطاق في القفز على الجليد والتزلج على جبال الألب وغيرها.

عَمِلَ دانيال عن كثب مع شخصيات سياسية، بما في ذلك رئيس وزراء النرويج السابق والأمين العام الحالي لحلف شمال الأطلسي ((ينس ستولتنبرج)). وعلى مر السنين نالت أعماله الفوتوغرافية العديد من الأوسمة، بما في ذلك المركز الأول في فئة الرياضة في مسابقة التصوير الصحفي الدولي الصينية (CHIPP) في عام 2013، والعديد من الأوسمة في جوائز صورة العام النرويجية.

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((دانيال سانوم لوتن)).. نموذج لاكتشاف الشغف المُبكّر ومراكمة الإنجازات.