روائع المسرح العالمي وأبرز نجوم الغناء في ضيافة دبي

تسعى الأعمال الإبداعية المتفرد في العالم إلى التواجد في دبي. ففي جعبة هذه الحاضرة العالمية التي تقود مسارات الإبداع والتميز بجدارة، الكثير من السحر والجمال والأنوار التي تضفي بريقاً خاصاً على كل إبداع. وهو ما جعلها ويجعلها الآن محط أنظار شتى المبدعين والشركات المنتجة للأعمال الإبداعية، الأشهر في المعمورة قاطبة.

ويتجلى هذا الأمر في ملمح لافت مع استعداد وتحضيرات المبدعة المسرحية والمنتجة العالمية، لوسي ماجي، لعرض العمل المسرحي الاستعراضي الشهير، ((المرأة ذات الرداء الأسود))، في دبي، حيث سيكون أفراد الجمهور على موعد مع العرض العالمي الذي شاهده 7 ملايين شخص في دول العالم المتنوعة، بدءاً من الـ 30 من شهر أكتوبر المقبل، وحتى الـ 2 من نوفمبر 2024، على خشبة مسرح زعبيل سراي.

فرجة ودهشة

وتتميز المسرحية بعوالم فرجة حافلة بالدهشة وعامرة، في ثوب إبداعي مفرح يتناغم مع ألق الموسيقى وإيقاع السينوغرافيا البهية في هذا العرض، والذي يستلهم في سياق درامي مسرحي مشغول بحرفية عالية، عالم إبداع وحبكة رواية الكاتبة البريطانية سوزان هيل، الموسومة بالعنوان نفسه، ليجسدها على المسرح، حيث إنها لا تزال تسعد وتستقطب الجماهير من جميع الأجيال، خاصة وأن هذه الرواية كانت قد اكتسبت الكثير من الشعبية بوصفها عملاً روائياً مع تجسيدها في عمل سينمائي شهير من بطولة دانيال رادكليف، وهو فيلم ((The Woman in Black)).

وستقدم العمل في دبي وتشرف عليه، في هذا العرض الفريد على مسرح زعبيل، شركة ((ويست اند ويندي)) الحائزة جوائز مهمة في المنطقة.

وقد حظي هذا الإنتاج المسرحي الذي أخرجه ستيفن مالاترات، بإشادة النقاد، حيث يستثمر قوة وكثافة المسرح الحي، فينقل الجمهور إلى عالم مدهش وشيق ومرعب وغامض.. ومن بين أبرز الفنانين المشاركين في طاقم العمل في المسرحية: جورج تيلفر، وكريستوفر بونويل.

أكدت لوسي ماجي، منتج عرض ((المرأة ذات الرداء الأسود))، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((ويست آند وورلد وايد)): (West End Worldwide )، أن دبي مدينة عالمية أصبحت تمثل الوجهة المضلة لجميع مبدعي المسرح والعاملين في قطاعات الاقتصاد الإبداعي، لما تمتلكه من مقومات فريدة. وتابعت لوسي (نحن سعداء للغاية بوجود جورج تيلفر وكريستوفر بونويل في قيادة إنتاجنا لـ((المرأة ذات الرداء الأسود))).

إذ إن موهبتهما وتفانيهما في عملهما يعدان بتقديم تجربة شبحية ستبهر الجماهير في دبي.وختمت حديثها: ((تحتل دبي مكانة خاصة في قلبي باعتبارها من أولى المدن التي عرضت فيها مسرحية ((المرأة ذات الرداء الأسود)).

إذ إنني أحضرت هذا الإنتاج الآسر كي يعرض هنا في دبي للمرة الأولى في عام 2009، وكانت رحلته عبر دبي في أعوام 2012 و2015 و2017 غير عادية. ومن بين أكثر من 50 عرضاً أنتجتها، تبرز ((المرأة ذات الرداء الأسود)) كأحد العروض المفضلة الدائمة، فهي تحظى باحترام المدارس لمزيجها الفريد من النص المكتوب والفيلم والفن المسرحي، بينما يستمتع الجمهور أيضاً بالإنتاج.

نجوم وحفلات

وفي أول غيث روائع الحفلات والإبداعات التي تستضيفها دبي في الأيام المقبلة، فسيكون الجمهور على موعد مع حفل شيق للفنان السوري، ناصيف زيتون، حيث يحيي حفلاً في 29 سبتمبر الجاري، على خشبة مسرح دبي أوبرا، يقدم فيه باقات من أغانيه.

ويستعد فنان الدي جي العالمي ((كالفن هاريس)) الحائز ((جائزة غرامي)) لإحياء حفلٍ في دبي في 26 أكتوبر، في ((أوشوايا دبي هاربر إكسبيرينس)). كما تتضمن أجندة فعاليات دبي حفلاً لأشهر نجوم الموسيقى الإلكترونية في العالم، ((الدي جي)) الهولندي الشهير ((مارتن غاركس))، الذي يحيي في ((أتلانتس النخلة)) حفله المباشر في 16 نوفمبر.