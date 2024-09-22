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«إكس» تخسر رهان الثقة في الولايات المتحدة

9/22/2024 7:24:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعتقد الأمريكيون أن الثقة في شركة ((إكس))، التابعة للملياردير إيلون ماسك، تماثل الثقة في حكومة الولايات المتحدة، وهذا ليس جيداً للشركة، إذ لا تثق نسبة كبيرة من الأمريكيين في حكومتهم من الأساس.

وأجرت شركة ((أول أبوت كوكيز))، وهي شركة تروج للأمن الرقمي والخصوصية عبر الإنترنت، في مايو 2024 استطلاعاً لألف بالغ أمريكي عن مدى ثقتهم في شركات التكنولوجيا الكبرى وشركات الإعلام مقارنة بحكومتهم.

وفي حين تصدرت شركتا ((أمازون)) و((جوجل)) القائمة، جاءت منصة ((إكس)) الخاصة بماسك في المرتبة الأخيرة.

وأظهرت بيانات الاستطلاع أن 70% من المستجيبين يثقون بأمازون، و65% يثقون بجوجل، و64% يثقون بنتفليكس، و29% فقط يثقون في ((تيك توك)) التي تمتلكها شركة ((بايت دانس)) الصينية، ويخشى المسؤولون الأمريكيون من أن تشارك ((بايت دانس)) البيانات مع الحكومة الصينية، وطالبوها بالتخلي عن ((تيك توك)) أو مواجهة حظر في أمريكا.

ومع ذلك فإن عدداً أقل ونسبتهم 28% فقط من المستجيبين يثقون في ((إكس))، وهي النسبة نفسها التي وثقت بحكومة الولايات المتحدة. وأظهر الاستطلاع أن 43% من المستجيبين لا يثقون في حكومة الولايات المتحدة، بينما لا يثق 44% في ((إكس)).

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