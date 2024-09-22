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مواقع التواصل تجمع البيانات دون قيود

9/22/2024 7:24:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد تقرير جديد صادر عن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية حول تسع شركات تقنية، أن مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت تجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين على مواقعها الإلكترونية أو تطبيقاتها وخارجها وتشاركها مع مجموعة واسعة من الكيانات التابعة لجهات خارجية، دون قيود.

ونظر تقرير لجنة التجارة الفيدرالية في ممارسات جمع البيانات التي تتبعها ((فيسبوك)) و((واتساب)) و((يوتيوب)) و((ديسكورد)) و((ريديت)) و((أمازون)) و((سناب)) و((تيك توك)) و((إكس)) بين يناير 2019 و31 ديسمبر 2020، وذكر التقرير أن غالبية نماذج أعمال الشركات حفزت تتبع كيفية تفاعل الأشخاص مع منصاتها وجمع بياناتهم الشخصية واستخدامها لتحديد المحتوى والإعلانات التي يراها المستخدمون على خلاصاتهم.

وتثبت نتائج لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية سنوات من التقارير حول عمق واتساع ممارسات التتبع التي تتبعها هذه الشركات وتدعو شركات التكنولوجيا إلى ((مراقبة واسعة النطاق للمستخدمين)).

وقالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان في بيان: إن إدراك هذه الحقيقة الأساسية مهم للمنفذين وصناع السياسات على حد سواء، لأن أي جهود للحد من أو تنظيم كيفية حصاد هذه الشركات لكميات هائلة من البيانات الشخصية للأشخاص سوف تتعارض مع الحوافز التجارية الأساسية لديها، ولصياغة قواعد أو علاجات فعالة تحد من جمع هذه البيانات، سيحتاج صناع السياسات إلى ضمان أن انتهاك القانون ليس أكثر ربحية من الالتزام به.

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