عبدالستار الحلْوَجي.. رائد علم المخطوطات والمكتبات في العالم العربي

علم المكتبات والمخطوطات والوثائق من العلوم التي تطورت كثيراً منذ القدم، وصولاً إلى العصر الرقمي الحديث. وانتسب في بداياته إلى العلوم الاجتماعية أو إلى الآداب، مع التركيز آنذاك على الأساليب والإجراءات الإدارية والنظم الفنية، شاملة الفهرسة والتصنيف، من أجل بناء مجموعات مكتبية وتنظيمها.

لكن بمرور الوقت وتقدم العلم والتكنولوجيا وتزايد حاجة الناس إلى المعرفة والتواصل بشتى صورها، تطور علم المكتبات، ودخلت فيه وظائف أخرى خاصة بالمخطوطات والوثائق، وحتى دراسة النقود والمسكوكات بما تحمله من نقوش وكتابات وتواريخ، بل صارت له قواعد مقننة دقيقة ونظريات راسخة، تهدف في مجموعها إلى تيسير الحصول على المعرفة الإنسانية وبثها بين الأفراد والمجتمعات بعد تجميعها وضبطها وفحصها وتوثيقها وحفظها.

تلك كانت توطئة لتناول سيرة شخصية رائدة من رواد علم المكتبات والمخطوطات والوثائق العرب هو الدكتور عبدالستار الحلْوَجي (بتسكين اللام وفتح الواو) الذي سوف نستند في رواية سيرته على مجموعة من المصادر المتنوعة، علاوة على كتاب عن مشواره العلمي والوظيفي صدر في عام 2018 تحت عنوان «أقدار؛ سيرة ذاتية».

ولد «عبد الستار عبد الحق عبد الحي الحلوجي» بمحافظة الدقهلية المصرية في 2 مايو 1938، لأسرة جل أفرادها من خريجي الأزهر الشريف، وهو ما أثر على نشأته نشأة دينية معتدلة ومنفتحة مع شغف باللغة العربية وآدابها. وحينما أنهى دراسته الثانوية بالقسم العلمي، أراد أن يلتحق بكلية الطب، لكن مجموعه وقف حائلاً دون قبوله، فأعاد سنته التوجيهية على أمل الحصول على مجموع درجات أعلى، وهو ما لم يتحقق.

هنا، وبسبب شغفه باللغة العربية، وإجادته كتابة المقالات كهواية في مرحلة الدراسة الثانوية، وولعه بكتب ومحاضرات الدكتور طه حسين، التحق بكلية الآداب في جامعة القاهرة التي كانت تسعى وقتذاك لجذب خريجي الثانوية لدراسة علم المكتبات والصحافة واللغة العربية، فاختار دراسة اللغة العربية، وتخرج سنة 1958 حاملاً ليسانسها، ونظراً لعدم حصوله على فرص وظيفية آنذاك عدا التدريس، اضطر للالتحاق بكلية التربية في جامعة عين شمس التي حصل منها على دبلوم التربية العام سنة 1959 ثم دبلوم التربية الخاص سنة 1960، وكان ترتيبه ضمن العشرة الأوائل.

وشاءت الأقدار أن تعرض وزارة التربية والتعليم في تلك الفترة بعض البعثات الحكومية إلى الخارج، وكان من بينها بعثة استهوته إلى إيطاليا للتخصص في ترميم المخطوطات، لكن الأقدار تدخلت مرة أخرى، فلم يحصل على مراده وابتعث بدلاً من ذلك إلى إنجلترا لنيل درجة الماجستير في علم المكتبات.

سافر الحلوجي إلى إنجلترا عام 1960، وحصل من جامعة لندن على ماجستير مكتبات سنة 1963، ثم عاد إلى القاهرة وهو متحمس لمواصلة دراسته في التخصص نفسه بجامعة القاهرة التي منحته درجة الدكتوراه في المكتبات سنة 1969.

في عام 1964 بدأ صاحبنا مشواره الوظيفي، فترأس قسم فهرسة المخطوطات وأمانة مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية من 1964 إلى 1967، وتولى التدريس بقسم المكتبات والوثائق بكلية الآداب في جامعة القاهرة من 1970 إلى 1975، ثم صار أستاذاً مساعداً سنة 1975، وأستاذاً سنة 1980، ورئيساً لقسم المكتبات والوثائق بالجامعة من 1984 إلى 1985، وشغل المنصب نفسه مجدداً ما من 1990 إلى 1994.

وما بين 1994 و1998 شغل منصب وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة، ثم شغل منصب عميد كلية الآداب بجامعة بني سويف من 1998 إلى 2000، وترأس قسم البحوث والدراسات التراثية بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من 2013 إلى 2017.

وخلال تلك السنوات انشغل بتأليف العديد من الكتب في مجال تخصصه، وترجمة المؤلفات الأجنبية، ونشر أكثر من خمسين بحثاً علمياً في الدوريات المصرية والعربية منذ عام 1967.

من مؤلفاته: الزبيري شاعر اليمن، مع الملاح التائه علي محمود طه، لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات، مدخل لدراسة المراجع، المخطوط العربي، الخدمة المكتبية الريفية، قراءة في أوراق جامعية، دراسات في الكتب والمكتبات، المخطوطات والتراث العربي، الكتب والمكتبات بين القديم والحديث، نحو علم مخطوطات عربي، مصادر التراث العربي الإسلامي، تحقيق ونشر المخطوطات، أقدار؛ سيرة ذاتية. إلى ذلك قام في عام 1971 بالاشتراك مع علي عبد المحسن زكي بتحقيق كتاب «عمدة الكتاب وعمدة ذوي الألباب» المنسوب للمعز باديس.

ومن ترجماته: «المخطوطات الإسلامية في العالم» لجيفري روبر (أربعة مجلدات)، «مصادر دراسة التاريخ الإسلامي» لجين سوفاجيه، «الكتاب في العالم الإسلامي» لجورج عطية.

في كتابه «أقدار؛ سيرة ذاتي»، خصص الصفحات من 163 إلى 195 لرواية رحلته وعمله في السعودية معاراً من جامعة القاهرة للتدريس بكلية اللغة العربية التابعة للرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية بالرياض (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لاحقاً).

يقول صاحبنا إنه بعد عمله في التدريس لمدة عامين بجامعة القاهرة، طلب للتدريس في تلك الكلية بالرياض لأن عميدها آنذاك الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي كان يفكر حينذاك بإنشاء قسم للمكتبات، فقرر أن يتعاقد مع أحد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في هذا المجال لتأسيس القسم.

ويضيف إن جامعة القاهرة لم توافق على الإعارة لأن القانون لا يسمح بإعارة عضو هيئة التدريس إلا بعد 3 سنوات من العمل على الأقل، ويستطرد الحلوجي فيقول إنه أجّل رحلته إلى السعودية لعام آخر بسبب دراسة ابنته بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان وتعلقها بهذه المدرسة. وهكذا فإنه حينما قدمت الكلية السعودية مجدداً طلب الإعارة كان صاحبنا مستوفياً لشروطها.

وهكذا سافر إلى الرياض سنة 1973 مصطحباً أسرته، فوصلها في وقت كانت فيه الرياض بمطار صغير متواضع، ومساجد غير مكيفة أو مفروشة بالسجاد الفاخر وغير مزودة بدورات مياه وأماكن للوضوء، وشوارع ضيقة غير مسفلته، «بل لم تكن بها شوارع رئيسية سوى شارع الوزير وشارع البطحاء وشارع المطار وشارع الشميسي وشارع الخزان، ولم يكن بها أسواق أو مولات، وكان أشهر مكان للتسوق شارع صغير وقصير يسمى شارع الثميري يصل بين شارع الوزير وقصر الحكم، وكانت فنادق المدينة صغيرة ومتواضعة، وكان فندق اليمامة بطريق المطار أفخم فنادقها».

وعن حالة الكلية التي استدعي للعمل بها قال واصفاً: «كان مبنى الكلية أشبه بمباني المدارس الثانوية، وكانت به حجرة يسجل فيها الغياب، وكان الجرس يدق إيذاناً بانتهاء الحصص، ويتوسط اليوم الدراسي فسحة قصيرة، وكانت الدراسة تبدأ في السابعة صباحاً وتنتهي قبيل صلاة الظهر».

في سنته الأولى بالرياض، واجهته بعض التحديات والمنغصات، ومنها أنه طلب منه تدريس مواد خارج تخصصه العلمي في المكتبات فرفض إلى أن تم الاتفاق على أن يقتصر عمله على تدريس مادة المراجع لقسمي اللغة العربية والمواد الاجتماعية.

ومنها أيضاً مسألة إلحاق أبنائه بالمدارس السعودية، حيث لم يجد صعوبة في إلحاق ابنه بالمدرسة التذكارية الابتدائية، لكنه وجد صعوبة في إلحاق ابنته بمدرسة تابعة لرئاسة تعليم البنات، بسبب قدومها من مدرسة راهبات مصرية، حيث كان السؤال «كيف درست في مدرسة راهبات وهي مسلمة ابنة مسلم؟».

وقتها بذل صاحبنا جهداً لإقناع المسؤولين أن مدرسة الراهبات تلك لا دخل لها في الدين، وأنها تضم مسلمات ومسيحيات، إلى أن نجح في إلحاقها بالسنة الرابعة الابتدائية في «المدرسة التاسعة والعشرون».

من التحديات الأخرى التي واجهها ذلك الخاص بالزي الذي يرتديه أثناء التدريس في مكان كان فيه الجميع يرتدون الثياب العربية والغترة. يقول الحلوجي ما مفاده إنه رغم قناعته بأن الثوب هو الأنسب لمناخ المملكة، ورغم حقيقة أن الثوب لم يكن غريباً أو جديداً عليه، إلا أنه لم يتحمس له بسبب ضرورة ارتداء الغترة معه، إذ وجد أن الغترة تشكل قيداً على حركته لأنه ليس معتاداً عليها. ثم تبين له من زملائه ومن إدارة الكلية أن الزي أمر متروك للمدرس ولا يضير لو قام بالتدريس بالزي الإفرنجي.

يعترف الحلوجي أنه قضى في كلية اللغة العربية بالرياض أربعة أعوام كانت من أجمل سنوات عمره، قام خلالها في سنته الأولى مع زملاء آخرين بالتخطيط لإنشاء قسم المكتبات، وفي سنته الثانية بدأ العمل بالقسم كعضو في هيئة التدريس، وفي العامين التاليين عاصر نمو القسم وتوظيف المزيد من الأساتذة العرب للعمل في فروعها المختلفة.

وإبان ذلك تم تكليفه بإلقاء بعض المحاضرات العامة كجزء من تقليد اعتادت عليه الكلية، فكان يختار موضوعاتها بدقة ويجيب على ما يثار حولها إجابة العالم المتمكن، فقوبلت محاضراته بالاستحسان والثناء من قبل طلبة الكلية وعميدها الدكتور التركي.

وانتهز صاحبنا فرصة تواجده في السعودية فأدى مناسك الحج أكثر من مرة كان أولاها في سنته الأولى مع أسرته وعدد من زملائه عن طريق البر بواسطة حافلة صغيرة قادتهم إلى مكة أولاً ثم إلى المدينة المنورة.

وقد وصف رحلته تلك بالشاقة لكنه استدرك قائلاً إنها: «كانت ممتعة حقاً ورؤية الكعبة المشرفة لا يمكن وصفها بكلمات». كما أن صاحبنا استدعى إلى السعودية والديه للزيارة وأداء فريضة الحج، فقضى معهما في الرياض أوقاتاً وصفها بأجمل الأيام، ثم صحبهما لأداء الحج بمكة.

أمضى الحلوجي سنوات عمله بالرياض دون حدوث ما يعكر صفوه، باستثناء واقعة اصطدامه مع وكيل الكلية الشاب «ناصر الطريفي»، والذي تدخل في عمله خلال مراقبة الامتحانات واتهمه بعدم الانضباط في مسؤولياته.

وهو ما أغضب صاحبنا ووجده إهانة لكرامته وعلمه، فكاد أن يقدم استقالته ويعود إلى مصر لولا قيام عميد الكلية الدكتور عبدالله التركي بتطييب خاطره، ولولا إعفاء الطريفي من منصبه في نهاية تلك السنة. ويتذكر من تلك المرحلة أيضاً أن اثنين من طلبته (علي النملة وعجلان محمد العجلان) عينا معيدين بقسم المكتبات، وطلب منه الإشراف عليهما إلى حين ابتعاثهما إلى الخارج.

يقول الحلوجي إنه اقترح آنذاك على مدير الجامعة وبذل جهداً كي يكون ابتعاثهما إلى الولايات المتحدة فتمت الموافقة على اقتراحه، وتخرج الطالبان وعادا من هناك حاملين الدكتوراه ليصبح الأول وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية والثاني عضواً بهيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود وعميداً لشؤون المكتبات.

وبهذا لعب صاحبنا دوراً في كسر حاجز الخوف لدى الجامعة لجهة ابتعاث طلبتها إلى الولايات المتحدة خوفاً من تأثرهم بثقافة الغرب، حيث كان مثل هذه الأمور يحتاج في الماضي إلى موافقة مسبقة من المشائخ أعضاء مجلس الجامعة.

ومن الأدوار التي لعبها أيضاً التصدي لبعض من زملائه المتعاقدين الذين تقدموا باقتراح إلى الدكتور التركي حول استحداث مادة جديدة باسم «النقد الإسلامي»، حيث رفض الحلوجي الفكرة موضحاً أنه لا يوجد شيء اسمه نقد إسلامي أو مسيحي أو يهودي، «فالنقد هو نقد أدبي فقط تطبق معاييره على أي أدب من الآداب».

في صيف 1975، خلال فترة إعارته لجامعة الإمام، وافقت جامعة القاهرة في سنة 1977 على ترقيته من مدرس إلى أستاذ مساعد، فعاد لوطنه. لكنه بعد أربع سنوات طلبت جامعة الإمام إعارته مجدداً ليعمل أستاذاً ورئيساً لقسم المكتبات، فوافقت جامعة القاهرة على إعارته، لولا أن زميلاً له تدخل قائلاً إنه أولى بالإعارة، فألغت الجامعة موافقتها السابقة.

وفي عام 1985 طلبته جامعة الإمام مجدداً، فوافقت جامعة القاهرة على ذلك، لكنه فوجئ بعرض أكثر إغراءً للعمل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة الملك عبد العزيز بجدة، حيث قضى هناك 5 سنوات من حياته بمفرده وكان يزور القاهرة كل شهر.

في عام 1998 عاد الحلوجي إلى السعودية، لكن هذه المرة لاستلام جائزة الملك فيصل العالمية التي فاز بها في مجال الدراسات الإسلامية. ومن الجوائز الأخرى التي نالها: الجائزة التقديرية لجامعة القاهرة في مجال العلوم الإنسانية والتربوية سنة 2006، وجائزة القاهرة للتميز العلمي في مجال الإنسانيات سنة 2009.



