الطيران قاطرة للنمو في دبي

نجحت دبي في جعل قطاع الطيران قاطرة غير تقليدية للنمو الاقتصادي لا تقل أهمية في مساهمتها بالناتج المحلي عن قطاعات تقليدية كالقطاع المالي والصناعي والخدماتي والسياحي، لترفع دبي من سقف المنافسة خليجياً وعالمياً.

ويتربع مطار دبي الدولي على عرش أكبر المطارات العالمية من حيث عدد المسافرين الدوليين وفقاً لتصنيف ((أو إيه جي)). كما تربع مطار ((دبي الدولي))، الذي يتوقع بلوغ 90 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، في صدارة أكثر المطارات فخامة في العالم.

وقد أسهم تفوق مطار دبي في جعل الإمارة صلة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب. وتواصل الإمارة ترسيخ مكانتها في هذا المضمار عالمياً بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتماد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، والبدء بتشييد المبنى بتكلفة 35 مليار دولار ليكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر، ويتفوق بذلك كل الخطط ومشاريع إنشاء المطارات الكبرى في المنطقة والعالم.

وإلى جانب دبي، يزدهر قطاع المطارات في كل دول مجلس التعاون الخليجي، وتفتخر الدول الخليجية بمطاراتها الأحدث عالمياً. وأظهرت عينة من مطارات دول مجلس التعاون الخليجي أن حركة المرور في عام 2023 كانت أعلى بنسبة 8 في المئة من مستويات عام 2019 وبزيادة بنحو 20 في المئة عن عام 2022. وفي المقابل، سجلت معظم مطارات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حركة مرور في عام 2023 بنسبة لا تتجاوز 97 في المئة من مستويات عام 2019، طبقاً لوكالة فيتش.

وتتزايد أهمية قطاع الطيران في الاقتصاد، وتتجلى في مساهمة هذا القطاع بنسبة 27 % من الناتج المحلي الإجمالي لدبي ودعم 37 مليار دولار من القيمة المضافة الإجمالية في عام 2023 مع توقعات أن يرتفع هذا الرقم إلى 53 مليار دولار في عام 2030، حسب أكسفورد إيكونوميكس. وهو ما يتماشى مع نمو دبي بحسب خططها للسنوات المقبلة.