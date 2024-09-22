منذ فترة طويلة كتب المرحوم أحمد بهاء الدين، وكان كاتباً سياسياً لامعاً في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أن المعركة بين العرب أو بين الفلسطينيين والإسرائيليين معركة علم ومعركة تحضر. تلك فكرة مركزية لم يهتم بها أحد طوال أو معظم فترة الصراع قبل عام 1948 وما بعده وحتى اليوم.

صور القتلى والجرحى في بيروت الأسبوع الماضي، التي طافت العالم، تبين من جديد صحة ما ذهب إليه أحمد بهاء الدين، ورجال ونساء من أمثاله، تبنوا الفكر العقلاني.

وإذا كانت المعركة هي معركة علم وتقنية، وتعني تقديم العلم في أي قرار أو عسكري على أي عنصر آخر، سواء كان عاطفياً أو تراثياً، فإن هذه هي القاعدة التي يتوجب الأخذ بها.

قادت مقاومةَ إسرائيل دولٌ وميليشيات أو جماعات كانت وما زالت تقابل العلم والتقنية بأغاني الانتصار، وبالعجز الكامل عن فهم العصر.

في سبعينيات القرن الماضي كانت شركة أرامكو السعودية ترسل مبتعثين للدراسة في بيروت إلى الجامعة الأمريكية، وقتها كان المدير الأمريكي للشركة (1973 1978-) فرانك غنفلر يزور مبتعثي الشركة، ويلتقي سياسيين ورجال أعمال للمناقشة وتبادل وجهات النظر، وقد كتب مذكراته ونشرها، قرأ الكتاب ولخصه الصحافي اللبناني جهاد الزين ونشره من ضمن كتابه ((حرائق في ثقافتنا السياسية)).

يقول المؤلف الأمريكي إنه مدعو إلى الغداء في بيروت مع القيادة الفلسطينية وقتها، من ياسر عرفات إلى جورج حبش، وغيرهما، أثناء النقاش قال جورج حبش: ((أنتم أكبر شركة نفط عالمية، فماذا لا تشترون أعضاء مجلس الشيوخ وعددهم مائة فقط كي يقفوا مع القضية الفلسطينية؟))، فكان الرد: ((الأفضل أن نشتريكم أنتم، فأنتم أقل من مائة وربما أرخص لنا!!)) رد موجع ينم عن أن القائد لا يعرف العالم حوله وكيف يدار!

هذا النقاش ربما هو الذي أوحى لجهاد الزين، وهو على مسار أحمد بهاء الدين، أن يعنون كتابه بذلك العنوان الموجع ((حرائق في ثقافتنا السياسية))، إنها بالفعل حرائق وقودها الجهل وعدم المعرفة بالعالم.

وقد تكررت عناصر الجهل وعدم المعرفة في الحروب التي تم خوضها مع إسرائيل، ففي اجتماع في الجامعة العربية، قال رئيس الجمهورية السورية، أمين الحافظ، رئيس بين 1963–1966، والجميع يناقش تحويل مجرى نهر الأردن، قال للحاضرين: ((أعطوني أسبوعين وأنا أزيل إسرائيل!)).

هذا النوع من التفكير صاحبنا أو قل صاحب الكثير من متخذي القرار العربي، وتسرب إلى الجماهير تحت غطاء أيديولوجي يساري، وآخر تحت غطاء أيديولوجي تراثي.

حتى يومنا هذا من يجرؤ على محاولة الحديث عن رأي آخر يعلي التفكير العلمي والعقلاني لمواجهة هذه الكوارث من نتائج الصراع يواجه بكم ضخم من التشويه والتكفير وتهم الخيانة.

السؤال: كم لدى إسرائيل من مراكز بحث مهتمة بالبحث العلمي؟ كم لديها من مراكز بحث مهتمة بمعرفة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية العربية؟ كما لدى الفلسطينيين ودول تسمي نفسها محور المقاومة من مراكز بحث؟!

عندما يتخذ قرار الحرب من دون دراسة العناصر التي قد تدخل في سياق الأحداث اعتماداً على أفكار عاطفية، فإن النتيجة معروفة مسبقاً.

لقد دفع الشعب الفلسطيني ثمناً باهظاً في هذا الصراع، وذهب بعض قادة له أو لبعض فصائله لحرب الإخوة، وتوزيع الاتهامات، وآخرون ألحقوا أنفسهم بمشروعات إقليمية معروفة الأهداف، وهو طريق يسير خارج العلم، وخارج المصالح، ومدمر، بل البعض يذهب إلى التنجيم وإشاعته بين العامة، ولدينا عدد وافر من تلك القيادات حتى يومنا هذا، فمن دون الاعتماد على العلم في فهم ومواجهة التحديات نكون قد أبحرنا في ليل مظلم!