لا نصر لمجرم وخائن

الدخان المتصاعد من ((حيفا)) والضاحية الجنوبية في بيروت، قد يثير هلع المدنيين، وقد يقتل قيادات في حزب نصر الله، وقد يهجر بعض الإسرائيليين، وكذلك تفعل تفجيرات ((البيجر))، وعمليات ((القنص)) للطائرات الحربية، والصواريخ المتبادلة، ولكنها لن تحقق نصراً لأحد.

نتنياهو يريد أن يحقق هدفاً من أهداف حملته العسكرية على غزة، ولم ينجح، فشل في كل ما طرح من شروط، ابتداءً بالقضاء على ((حماس))، وانتهاء بتنظيف جنوب لبنان، هو عاجز، رغم كل ما يملك، ورغم كل ما يصله من مدد، ولم ينجح في استرداد المخطوفين، ولم يحصل على موافقة حلفائه على إعادة رسم الأوضاع في القطاع، وعند الحدود والممرات، ولم ينجح، فذهب إلى لبنان، وجيّش الجيوش على الحدود، ثم استخدم الوسائل ((التي لا يتخيلها أحد))، كما قال يوم أمس، ولم ينجح، فالإبهار كان آنياً، وليد لحظة، أثارت علامات تعجب واستفهام، ولكن ((واو)) و((يا سلام)) و((برافو))، لا تحقق نجاحاً، ولا تؤدي إلى انتصار، ولا تنهي حرباً!

و((حسن بيجر)) ليس في وضع أفضل من وضع نتنياهو، وهو اللاعب الصغير في منظومة العبث بالمنطقة، هو يعلم ذلك، ونحن أيضاً نعلم ذلك، هو مقيد بتوجيهات طرف يحركه كما يشاء، وفي أي اتجاه يشاء، إذا أمره نفذ، وإذا نهاه توقف واختفى، فاقد الإرادة، تابع، يخونه أقرب المقربين له، لأنه خان قبلهم كل المبادئ التي كان يتغنى بها، وعلى رأسها خيانة الوطن، وتدميره من الداخل، ومثل هذا الشخص لا يُنتظر أن يأتي من ورائه خير، بل الشر الذي وصل إلى أجهزة اتصالات حزبه، والموت الذي يلاحق كل قادته، وانقطاع الرزق عن الفقراء والمحتاجين، من صدّقوا أنه رمز للمقاومة!

لا نصر لنتنياهو، فالذي يفعله اليوم لا يتعدى قائمة الإجرام الدولي، ولا تصفيق لجالب الدمار، الفاشل في حماية ظهره المكشوف والمنتهك، فالاثنان يقودان منطقة وعالم إلى طريق رسمه لهم آخرون.