سؤال لأهل السينما!

أكثر ما يحيرني كمشاهدة متتبعة للسينما الجادة، وتلك التي تطرح قضايا الإنسان في علاقته بالآخر وبواقعه، وبتحولات الوعي والإدراك عند الإنسان كفرد، وفي داخل المجتمعات، الأفلام التي يطلق عليها النقاد الكبار ومواقع التقييم الجادة صفة (الأفلام العظيمة)، في حين أنني أتحمل الكثير من العبء النفسي والانزعاج وأنا أشاهدها حتى النهاية، دون أن يصلني هذا المعنى (معنى العظمة)، الذي حدثوني أو قرأت عنه، وإذن، فأين تكمن المشكلة؟

لن يعترف إنسان بقصور الإدراك والفهم وهو يتابع فيلماً سينمائياً، يفترض أنه صنع لجمهور متنوع ومتفاوت في كل شيء: الثقافة والأيديولوجيا والعمر، فلماذا علينا أن نكون عباقرة لنشاهد فيلماً، أو نكون قد قرأنا أكثر من مرة كتابات هيجل ونيتشه وفوكو في النقد والذهن الناقد، ولماذا علينا أن نكون من أتباع مدرسة فرانكفورت في النقد، كي نطالع فيلماً لكبار مخرجي السينما الفرنسية والإيطالية والأمريكية؟ هل يجب علينا ذلك؟

ما أثار في داخلي هذه الأسئلة، هو فيلم blow-up، أو (تكبير الصورة)، الذي أنتج وعرض في عام 1967، الفترة الحاسمة والدقيقة في تاريخ تحولات التاريخ الثقافي والاجتماعي للبشرية، ولأوروبا تحديداً، تلك السنوات التي انتهى فيها تجريم المثلية وتعاطي المخدرات، وبدأ ما يعرف بالحرية الفردية، وتحديد الحرية الجنسية! هذا الفيلم يقول مخرجه إنه ليس عن كل هذه التحولات، ولكن عن الحقيقي والظاهري، وعن علاقة الإنسان بالواقع والوهم!

لكن السؤال الأهم، هل يحق لأي مشاهد أن يرفض هذه الأفلام (العظيمة)، ويعترض على مشاهدتها؟ إنه بالرغم من الإحساس بعدم الانبهار، والملل الذي أحسسته وأنا أشاهده لساعتين تقريباً، فإنه يظل مثيراً للفضول، ويطرح سؤالاً لا يتعلق بالسينما فحسب، بل بأي عمل أدبي وفني معاً: هل يمكننا الاستمتاع بشيء ما، حتى لو لم ((نفهمه))؟ وهل ترويج أفكار معينة، كالتي يروج لها هذا الفيلم، الذي يفتتح حقبة مغايرة من السينما المنفتحة، يبيح الدفع بالنقاد للتلاعب بأذهان وأفهام الجماهير؟