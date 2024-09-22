الذاكرة المضادة ودور الهوامش الثقافية في الإمارات

يواجه التراث الثقافي اليوم تهديدات مستمرة بالتهميش أو الاستيعاب ضمن ثقافات أكثر هيمنة، ويقدم الفيلسوف الفرنسي ((ميشيل دي سيرتو)) مفهوم ((الذاكرة المضادة))، الذي يمكن من خلاله فهم التراث الثقافي، بوصفه أداة للمقاومة ضد الضغوط الخارجية التي تسعى لطمس الهويات الثقافية المحلية. ويمكن النظر إلى التراث الإماراتي، في ضوء هذا المفهوم، كذاكرة مضادة، تتصدى لتحديات العولمة، وتحافظ على هوية الأمة الإماراتية، بعيداً عن تأثيرات الحداثة السريعة.

وفقاً لـ ((دي سيرتو))، فإن العولمة ليست مجرد توسع اقتصادي أو سياسي، بل هي أيضاً قوة تعمل على محو الخصوصيات الثقافية للأمم الصغيرة. إلا أن التراث الثقافي، بقدرته على المقاومة والمرونة، يعمل كذاكرة حية، تعيد تفعيل هوية الأمة، وتتصدى لمحاولات الهيمنة الثقافية. في حالة الإمارات، نجد أن التراث الإماراتي، سواء كان مادياً، مثل العمارة التقليدية والحرف اليدوية، أو غير مادي، مثل الأهازيج الشعبية والأزياء والأكلات الشعبية والشعر النبطي، يعبّر عن هذا الدور المقاوم، حيث يحافظ على قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة، ويقاوم طمس الهوية المحلية.

يمكن أن نرى الأهازيج الشعبية والفنون التقليدية كأمثلة واضحة على هذه الذاكرة المضادة، إذ تستمر هذه الممارسات في التعبير عن روح الأمة الإماراتية، رغم التطورات التكنولوجية والاقتصادية. هذه الممارسات، ليست فقط إرثاً تاريخياً، بل هي وسيلة لإعادة إنتاج الهوية في مواجهة الضغوط الخارجية. فهي بمثابة صمود ثقافي، يُظهر أن التراث ليس مجرد سجلّ للماضي، بل أداة فعالة للمقاومة الثقافية والحفاظ على الهوية الوطنية.

ونلاحظ عموماً أن النقاش والنشاط التراثي، والمؤسسات المعنية، غالباً ما تتحرك في المراكز الحضرية الكبرى. لكن هذه النظرة المركزية، قد تُهمل الثروات الثقافية الكامنة في الفضاءات ((الهامشية))، مثل المناطق الريفية، والتي تحمل في طياتها تراثاً غنياً، يعكس جوانب أصيلة من الهوية الإماراتية. واستناداً إلى أفكار الفيلسوف ((إدوارد سعيد)) حول ((الهوامش))، يمكن اعتبار هذه الفضاءات غير المركزية، كجزء لا يتجزأ من الفضاء الثقافي الوطني، حيث تظل تلك الهوامش حية وفاعلة في حفظ التراث، وتستمر في تشكيل الهوية الإماراتية، في ظل التغيرات المتسارعة.

التراث الثقافي في المناطق الريفية، يتضمن تقاليد وممارسات لا تزال تحمل قيماً راسخة، تعكس الأصالة الإماراتية. الشعر النبطي، على سبيل المثال، يعبّر عن هوية أرض الإمارات الخالدة، وروح الحياة فيها، ويظل عنصراً حيوياً في الهوية الثقافية الإماراتية. إلى جانب ذلك، تظل الحرف التقليدية، مثل ((السدو)) وصناعة الفخار، تعبّر عن هذا التراث غير المركزي، حيث يتم نقل المهارات التقليدية من جيل إلى جيل، بعيداً عن أعين الجمهور الذي يُركِّز على الحداثة في المدن الكبرى.

ونجد أن ((إدوارد سعيد))، في تحليله للهامش، يؤكد أن الهوامش ليست مجرد فضاءات منعزلة أو غير مهمة، بل هي جزء حيوي من النسيج الثقافي، الذي يغذي المركز، ويعيد تشكيله. هذا المفهوم يعيد النظر في كيفية فهم التراث الإماراتي، حيث لا يجب أن يُنظر إلى الفضاءات الريفية والبدوية كأطراف معزولة عن الحداثة، بل كعناصر أساسية، تُثري النسيج الثقافي الوطني. من خلال تسليط الضوء على هذه الفضاءات، يمكن للإمارات تعزيز الترابط بين المركز والهامش، بحيث تصبح الهوية الوطنية أكثر شمولية، وتعبّر عن كل مكوناتها الجغرافية والتاريخية.

يجب علينا أن نضع الاستراتيجيات التي تضمن التركيز على الفضاءات الريفية في الخطاب الثقافي الوطني. وتعزيز الترابط بين هذه المناطق والمراكز الحضرية، بحيث لا يُنظر إلى هذه المناطق كجزء منفصل أو متأخر، بل كجزء حيوي من التراث الذي يسهم في تشكيل الهوية الوطنية. الهوية الإماراتية لا تنحصر في المراكز الحضرية الحديثة، بل تمتد لتشمل التقاليد الثقافية العريقة، التي ما زالت تزدهر في الفضاءات الريفية.

كلنا نعلم أن الشعر النبطي في الإمارات، مثلاً، هو أحد أهم العناصر التي توحد الإماراتيين من جميع المناطق. فهو يعبّر عن الحياة اليومية، والأحداث الاجتماعية والسياسية، بطرق تتفاعل مع الفضاء الريفي والهامشي، وتُظهر كيف يمكن لهذا التراث أن يكون جسراً بين الأجيال والمناطق المختلفة. إن إعادة اكتشاف هذا التراث وتقديمه بطريقة تبرز أهميته في الحفاظ على الهوية الوطنية، هو خطوة مهمة لتعزيز الانتماء والوحدة الثقافية.