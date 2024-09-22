أحلام تقتلها «ألعاب النجوم»

((مريم)) طفلة إماراتية جميلة يراها الجميع حشيمة رزينة نبيلة، أنيقة المخبر والمظهر، متمسكة بهويتها الوطنية شكلاً ومضموناً، مثل غيرها من البنات الصغيرات سمعت عن برنامج يطلقه أحد المواقع الصينية التي تعرض الملابس بأنواعها، أعلنت الشركة عن نفسها عبر تطبيقها ومنصات أنها تحول أحلام الصغيرات إلى حقيقة، ودعت الأسر لمشاركة مواهب بناتهن، لتجعلهن نجماتها الصاعدات القادمات، ومن ثم يحصلن على فرصة الفوز ببطاقات هدايا بقيمة 200 دولار، والفائزة باللقب تكون الوجه الإعلامي لترويج منتجاتها.

أكثر من ذلك أعربت هذه الشركة عن فخرها بإسهامها في دعم المواهب الشابة، وأنها تتطلع إلى المزيد من الفرص لإلهام الأجيال القادمة.

البرنامج يصور في الدولة، ويعرض على قناة شركة الملابس على يوتيوب لمجموعة من البنات الصغيرات، من بينهن ((مريم)) الإماراتية، التي بدت - مع الأسف - بين بقية الصغيرات، وهن من دول عربية عدة، وكأنهن في مباراة أو منافسة حامية الوطيس في التنمر عليها من بقية المشاركات والإساءة إليها، والسخرية من اللهجة الإماراتية، واستهداف الهوية الوطنية لدولتنا.

في حلقة كاملة ظهرت الجميلة مريم والمشاركات يصفنها بالغشاشة بعد أن حصلت على الدرجة الكاملة في الرسم، ودخلت الأمهات للتعليق على لوحتها وتحليل الرسم والاعتراض على الدرجة التي حصلت عليها، ووصفنها بأنها ذات وجهين، وأنها كذابة، وطالت الإساءات كذلك والدة مريم، مع العلم أن مريم متفوقة دراسياً ولها أنشطة عدة، موهوبة ومبدعة، وحققت الدرجة الكاملة في العديد من المسابقات، لعل أهم مشاركاتها كانت في مسابقة ((شاعر المليون)) للأطفال، وقد أبهرت فيها أعضاء لجنة التحكيم والمشاهدين.

بدت هذه الحلقة وكأن الإساءة ممنهجة وموجهة، ربما لزيادة عدد المشاهدين والمتابعين، ولإظهار البرنامج الممول من الموقع الصيني وكأنه حقق نجاحاً لافتاً، من خلال أعداد المشاهدين والمتابعين، كانت مريم هي الضحية، وعلى حساب صحة ونفسية مريم، التي سقطت طريحة الفراش من جراء ما تعرضت له على الملأ، كان أكبر مما يتحمله قلبها البريء أو يستوعبه رأسها الصغير طبعاً، لم يبدُ الأمر وكأنه سوء فهم من الأطفال، أو شقاوة بنات، أو غيرة الصغار، أو تنمر غير مقصود، بل علاوة على ظهورهن وكأن هناك كماً من الحقد والكراهية في نفوسهن لهذه الصغيرة التي تمثل مجتمعنا، نتساءل: أين كان طاقم هذا البرنامج من أمام الكاميرات وخلفها ومن خلف الكواليس، والقائمون على مونتاج العمل وإخراجه بشكل يليق لا بالشركة، بل بالمكان الذي يصور فيه البرنامج، وهو دولة الإمارات.

السؤال المشروع: من يقف وراء ذلك؟ من يتحمل مسؤولية ما تعرضت له مريم من تنمر وإساءات؟ ونعلم كم تبذل مؤسسات التعليم من جهد للتصدي لهذا السلوك ومكافحته؛ لما له من آثار سلبية تصل إلى أمراض تصيب المتنمر عليه ومشاكل تؤثر فيه صغيراً، وتكبر مع سنوات عمره، والسؤال الأكبر مع احترامنا للحريات والدعوة إلى عدم المساس بها، ترى ماذا عن احترام قيم ومبادئ المجتمع وعدم المساس بالعادات والقيم التي لا تقبل أي مساس بها؟ من يعيد للمجتمع ومن فيه حقه؟