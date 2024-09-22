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ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وأوروبا ينطلق في بروكسل غداً

9/22/2024 7:24:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق، غداً الثلاثاء، فعاليات النسخة الثانية من ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وأوروبا، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع الرابطة النسائية الأوروبية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور 500 مشارك دولي ونخبة من رائدات الأعمال من الإمارات والدول الأوروبية.

وسيتضمن الملتقى الذي سيشهد مشاركة عدد من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي الجهات الحكومية في الشارقة ومن ضمنها مركز الشارقة لريادة الأعمال ((شراع))، ومجلس سيدات أعمال الشارقة، تنظيم جلسات حوارية لمناقشة سبل تعزيز مشاركة المرأة بالقطاعات الاقتصادية الجديدة وتزويدها بالمهارات الأساسية التي تمكنها من قيادة نمو أعمالها وفتح أسواق جديدة لمشاريعها، فضلاً عن استعراض الآليات المبتكرة لتمويل مشروعات رائدات الأعمال، بالإضافة إلى عقد عدد من لقاءات العمل لبحث آليات تنمية آفاق العمل الاقتصادي المشترك بين المرأة الإماراتية والأوروبية.

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