«بالميد» رمز جديد للابتكار والاستدامة

في دولة الإمارات تعتبر أشجار النخيل رمزاً للتراث الثقافي، لكنها اليوم بفضل شركة ((بالميد))، وغيرها من الشركات، باتت رمزاً جديداً للابتكار والاستدامة.

وتعتبر ((بالميد)) أول شركة إماراتية تعمل على تحويل سعف النخيل، الذي كان يهمل أو يحرق، إلى أدوات مائدة قابلة للتحلل الحيوي، لتقدم بديلاً صديقاً للبيئة عن المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بل أصبحت موجودة في أسواق المنطقة.

وقالت لميس الهاشمي، الشريك المؤسس لشركة ((بالميد)) لأدوات المائدة القابلة للتحلل: إن البنية التحتية المتقدمة في الإمارات والبيئة المثالية الداعمة للابتكارات، والاستثمارات الكبيرة في تطوير الصناعات المستدامة، شكلت أرضاً خصبة لنجاح مشروع ((بالميد))، ففي ظل الطلب المتزايد على المنتجات الصديقة للبيئة، وجدت أدوات المائدة التي تنتجها الشركة مكانها الطبيعي في السوق المحلي بل والإقليمي.

وأضافت: بدأنا كمشروع بحثي في عام 2018، ثم أسسنا رسمياً الشركة في يونيو 2019، وتم شراء كل المعدات والمستلزمات بتمويل ذاتي لإنشاء مصنع متكامل لهذه الأدوات في مجمع دبي للاستثمار، ومنذ ذلك الحين أصبحت ((بالميد)) أول شركة إماراتية متخصصة في مجال تصنيع المواد البلاستيكية القابلة للتحلل، لكن بعد ذلك واجهنا تحدياً كبيراً، هو جائحة ((كوفيد 19))، الأمر الذي اضطرنا للتوقف عن الإنتاج لفترة محدودة مع مواصلة العمل على تطوير المنتجات.

وأردفت: بعد تجاوز التحديات كافة التي فرضتها الجائحة على الأسواق المحلية والعالمية، أصبحنا نشهد نمواً في الطلب على منتجاتنا مع زيادة الوعي بأهمية استخدام المواد الصديقة للبيئة، وأصبحت منتجاتنا تصل إلى الأسواق الخارجية، مثل الكويت والبحرين، إضافة إلى السوق الإماراتي.

وتابعت: نصنع أدوات تناول الطعام التي تستخدم لمرة واحدة فقط، مثل: الشوك والملاعق والسكاكين، التي تشابه البلاستيك من حيث أغراض الاستعمال، لكنها قابلة للتحلل الحيوي، وهي صديقة للبيئة، مشيرة إلى أن المواد المستخدمة هي النفايات الحيوية لشجرة نخيل التمر مع البوليمرات الأخرى القابلة للتحلل المستخرجة من قصب السكر أو الذرة، وتمتزج بها هذه المواد مع بعضها لتشكيل مادة جديدة صديقة للبيئة.

وواصلت: نعمل على تطوير منتجاتنا بشكل مستمر وابتكار منتجات جديدة، مثل الأكواب وحافظات الطعام وغيرها، لا سيما مع حصولنا مؤخراً على دعم من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونستعد لمرحلة جديدة من النمو والتطور في ظل تزايد الطلب على المنتجات الصديقة للبيئة في الإمارات، بالتوازي مع التشجيع المستمر من قبل مختلف الجهات.

وتأمل لميس الهاشمي أن تصبح ((بالميد)) رائدة على المستويين المحلي والإقليمي في تقديم حلول بيئية متعددة تعزز من الاقتصاد الدائري وتسهم في حماية كوكب الأرض، عبر تعزيز حصة هذه المنتجات الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل في مختلف الأسواق على حساب المنتجات التي تسهم في زيادة البصمة الكربونية.

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