السفيرة ماريا بيلوفاس لـ«البيان»: تطور مستمر للتعاون في التحول الرقمي بين الإمارات وإستونيا

أكدت سفيرة إستونيا لدى الإمارات، ماريا بيلوفاس، لـ((البيان)) أن هناك تطوراً مستمراً للتعاون بين الإمارات وإستونيا في مجالات التحول الرقمي، مشيرة إلى أن مجلس الأعمال الإماراتي الإستوني المشترك الذي تأسس في عام 2021 لعب دوراً مهماً في فتح المجال للعديد من الفرص ذات المنافع المتبادلة، بما في ذلك توسيع التجارة البينية غير النفطية، وتبادل الخبرات في قطاع الخدمات، وتعزيز التعاون في مجالات مثل التنقل الذكي والرعاية الصحية الرقمية والابتكار الغذائي.

وقالت: إن دولة الإمارات توفر بيئة أعمال محفزة، ما يسهم في تسهيل الفرص التجارية للشركات الإستونية للاستفادة من البنية التحتية والخدمات اللوجستية العالمية في الإمارات والتوسع في أسواق العالم العربي وآسيا وأفريقيا، مشيرة إلى أن التعاون بين البلدين يدعم بقوة الطموحات الاقتصادية للبلدين خلال السنوات المقبلة.

تبادل الخبرات

وأكدت حرص إستونيا على تبادل الخبرات مع دولة الإمارات، خاصة بهدف إثراء التجربة التعليمية للطلاب في البلدين، بغرض إنشاء نظام تعليمي عالمي المستوى يدمج الحلول التكنولوجية المتطورة، ويوفر بيئة تعليمية جذابة وفعالة للطلاب.

وأفادت بأن هناك تعاوناً قائماً بين دولة الإمارات وإستونيا، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي التربية والتعليم بين الدولتين في عام 2022، حيث تركز الاتفاقية على تعزيز الابتكار في مجال التعليم، وبشكل خاص على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، ونتطلع إلى توثيق تعاوننا مع دولة الإمارات من خلال تبادل المعارف والخبرات والتجارب في مجال التعليم والابتكار التكنولوجي، للمساهمة في تحسين نظام التعليم في كلا البلدين، وتعزيز قدرات طلابنا على مواجهة تحديات المستقبل، لا سيما في مجال تجارب التعلم الذكي.

وتابعت بيلوفاس: ((نظام التعليم في إستونيا يعتبر من بين الأفضل عالمياً وفقاً لتصنيفات PISA (التقييم الدولي لقياس مدى تقدم الطلاب في سن الخامسة عشرة)، حيث تصنف إنجازاتنا التعليمية ضمن الأعلى في أوروبا والمراكز الثلاثة الأولى عالمياً في القراءة والرياضيات والعلوم والإبداع)). وأكدت السفيرة أن إستونيا تفخر بنظامها التعليمي الذي يتميز ببنية تحتية رقمية متقدمة، والذي يعتمد على تقنيات تعليمية يمكن تكييفها للاستخدام في لغات وبلدان مختلفة.

ذكاء اصطناعي

وفيما يتعلق بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أشارت السفيرة بيلوفاس إلى أن الحكومة الإستونية تعمل حالياً على تنفيذ ثالث استراتيجياتها للذكاء الاصطناعي، التي بدأ تطبيق الأولى منها في عام 2017، موضحة: ((أهدافنا محددة وواضحة، حيث تركز استراتيجيتنا على عدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي سيتم اعتمادها، ومدى استخدام الوكالات الحكومية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2026.

وشددت على التزام الحكومة الإستونية بضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول، مع تكثيف التدريب لتعزيز الوعي حول الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، والتهديدات التي يمكن أن تنجم عن توظيفه.

((تركيزنا لا يقتصر فقط على تقدم العلوم والأبحاث في هذا المجال، بل يتعدى ذلك أيضاً إلى دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، بما في ذلك استخدامه للتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للمواطنين وتلبيتها بشكل استباقي)).

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