11.5 % نمواً مركباً متوقعاً لسوق السياحة بالإمارات 2032-2024

توقع تقرير حديث لمجموعة ((إيمارك)) للأبحاث بشأن سوق السياحة والسفر في دولة الإمارات نمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.50% في الفترة من 2024 إلى 2032.

ويشهد السوق ازدهاراً كبيراً في ظل تزايد التركيز على المعالم الثقافية والتجارب الفاخرة بجانب وتيرة التطوير المتسارعة في البنية التحتية والضيافة. ويعد موقع الإمارات كمركز عالمي للترفيه والأعمال والسياحة الفاخرة من العوامل الداعمة كذلك لنمو سوق السياحة والسفر في الدولة.

وإضافة إلى ذلك، يشهد السوق زخماً بفضل الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الإمارات في البنية التحتية، مثل المطارات والفنادق والمتنزهات الترفيهية، ما عزز النمو بشكل أكبر، كما استقطبت الأحداث الرئيسية، بما في ذلك إكسبو 2020 في دبي، ملايين الزوار الدوليين. وعزز الموقع الاستراتيجي للإمارات كمركز عبور بين أوروبا وآسيا وأفريقيا جاذبيتها للسياحة العابرة.

اتجاهات رئيسية

ومن الاتجاهات الرئيسية في سوق السياحة والسفر في الإمارات التركيز المتزايد على السياحة المستدامة، ومع زيادة وعي المسافرين العالميين بالبيئة تستثمر الإمارات في المنتجعات الصديقة للبيئة ومشاريع الطاقة المتجددة ومبادرات السياحة المستدامة.

ارتفاع الطلب

وشهدت الدولة ارتفاعاً في الطلب على السياحة الثقافية والمغامرات، حيث يسعى الزوار إلى تجارب أصيلة مثل الرحلات الصحراوية والجولات التراثية وزيارتها لمواقع التراث العالمي لليونسكو مثل مدينة العين. ويواصل قطاع التجارب السياحية الفاخرة ازدهاره، حيث يقبل المسافرون من شتى أنحاء العالم على الفنادق الفاخرة في الإمارات ومواقع التسوق الحصرية والمطاعم العالمية.

ويسهم نمو التقنيات الرقمية، مثل منصات الحجز عبر الإنترنت والخبرات السياحية الافتراضية، في زيادة سهولة الوصول إلى الإمارات. ومن المتوقع أن تدفع هذه الاتجاهات، إلى جانب جهود الحكومة الإماراتية في تنويع الاقتصاد من خلال السياحة، إلى التوسع المستمر في سوق السياحة والسفر في الإمارات خلال السنوات المقبلة.

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