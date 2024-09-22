دبي تحافظ على مكانتها وجهة عالمية مميزة للاستثمار العقاري

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية ((إس أند بي جلوبال)) نمواً سكانياً في دبي بنسبة 3.5 % في المتوسط خلال الفترة 2024 - 2025، ما يدعم مستويات الطلب القوي على العقارات، مشيرة إلى أن الإمارة تحافظ على مكانتها وجهة قيمة ومميزة للاستثمار العقاري عند مقارنتها بالمدن الكبرى على مستوى العالم، حيث يقدم قطاع العقارات عائدات استثمارية جذابة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الارتفاع المتواصل.

كما توقعت الوكالة أن تحاكي أسعار قطع الأراضي والطلب عليها نمو مبيعات العقارات على الخريطة في دبي، وبالتالي من المتوقع أن يسود مستوى معين من المنافسة، لافتة إلى أن اندماج نخيل وميدان مع دبي القابضة أدى إلى توحيد كبار ملاك الأراضي في مجموعة واحدة، ويمنحها المزيد من القوة في سوق مبيعات الأراضي.

نمو سكاني وبيئة داعمة

وقالت سابنا جاجتياني، مديرة التصنيفات المؤسسية لدى وكالة ((إس آند بي)) في تصريحات خاصة لـ((البيان)): إن الطلب على العقارات في دبي يظل قوياً، مدفوعاً بنمو السكان والبيئة الاقتصادية الداعمة، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المستمرة المرتبطة بالتضخم المستمر والصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والعالم.

وتوقعت جاجتياني أن تظل البيئة الاقتصادية في دبي داعمة، مع النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024 - 2025، كما يتوقع نمو السكان بنسبة 3.5 % في المتوسط خلال نفس الفترة مع قيام الحكومة باتخاذ تدابير لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033 بموجب برنامج أجندة دبي الاقتصادية (D33) والطموح لزيادة عدد السكان إلى 5.8 ملايين بحلول عام 2040.

وأضافت: يعزز ذلك التوقعات الداعمة بشكل عام للقطاع على الأقل في الأمد القريب)).

عائدات استثمارية جذابة

وقالت جاجتياني: ((مع ارتفاع أسعار المساكن في دبي على مدى السنوات القليلة الماضية، تحافظ الإمارة على مكانتها وجهة قيمة للشراء عند مقارنتها بالمدن الكبرى على مستوى العالم.

كما يقدم قطاع العقارات عائدات استثمارية جذابة بعد أكثر من ثلاث سنوات من ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة مزدوجة الخانة، بالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الحكومية بشأن إصلاح التأشيرات تجعل من السهل على الناس القدوم والبقاء على المدى الطويل في البلاد)).

وتابعت: ((إصلاحات الاستثمار والتنظيم الداعم للشركات هي أيضاً عوامل رئيسية لتعزيز سوق العقارات، كما تبقى تكاليف بدء عمل تجاري في الإمارات أقل وأسهل مقارنة بالبلدان الأخرى في المنطقة مما يجعلها بوابة إلى دول مجلس التعاون الخليجي)).

وأكدت أن البيئة الاقتصادية الديناميكية والأمن والنظام الضريبي المنخفض، ستحافظ على جاذبية دبي للمستثمرين العالميين.

العقارات الفاخرة

وأفادت جاجتياني بأن تدفق الأفراد والعائلات الثرية على دبي يعد عاملاً دعماً رئيسياً لنمو العقارات السكنية الفاخرة في دبي. كما يبقى الطلب على العقارات من المقيمين والمستثمرين الدوليين في العقارات المتوسطة المدى والمعقولة التكلفة محركاً قوياً، ويتضح ذلك من خلال قيام المطورين بتعديل مزيج العقارات وحجمها مع الحفاظ على السعر لكل قدم مربعة لمواصلة تقديم الشقق والفيلات بأسعار معقولة.

وتوقعت ارتفاع مخزون المعروض السكني في عامي 2025 و2026 نظراً لأن عدداً كبيراً من العقارات المباعة مسبقاً (على الخريطة) من 2021 إلى 2023 سيتم تسليمها، وتشير تقديرات الصناعة إلى تسليم حوالي 80 ألف وحدة على مدار عامين وهو ما يمثل نمواً بنسبة 10 % إلى 12 % مقارنة بعام 2024.

وأردفت: ((يعتمد الامتصاص على اتجاهات الطلب المستقبلية ونمو سكان دبي الذي تتوقع الوكالة أن يكون حوالي 3.5 %، لذلك، من الممكن أن نرى تأثيراً مستقراً على أسعار العقارات في العامين المقبلين)).

المنافسة على الأراضي

وتوقعت جاجتياني أن تحاكي أسعار قطع الأراضي والطلب عليها نمو مبيعات العقارات على الخريطة في دبي، وبالتالي من المتوقع أن يسود مستوى معين من المنافسة.

وقالت: ((يرى المطورون طلباً قوياً على مجتمعات الفلل التي تحتاج إلى مساحة أكبر للقطعة، وبشكل عام، على مدى السنوات القليلة الماضية، انخفضت بنوك الأراضي للمطورين المصنفين من قبل ستاندرد آند بورز في دبي وأصبحت استراتيجياتهم في شراء الأراضي أكثر تركيزاً على التمويل الحكيم القائم على دفعات التقسيط على مدى سنوات متعددة)).

وتابعت: ((هناك عدد أقل من قطع الأراضي المتاحة في المناطق الرئيسية الراسخة في دبي، مثل المناطق المطلة على الواجهة البحرية، ومن المتوقع أن تتوسع المدينة بشكل أكبر نحو الداخل في الصحراء)). ونوهت جاجتياني أن اندماج نخيل وميدان مع دبي القابضة أدى إلى توحيد كبار ملاك الأراضي في مجموعة واحدة مما منحهم المزيد من القوة بسوق مبيعات الأراضي)).

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