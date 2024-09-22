99 % من الشركات تستثمر بالبيانات والذكاء الاصطناعي

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة ((ماسترسكول)) أن 99 % من الشركات تستثمر في البيانات والذكاء الاصطناعي، إذ أفاد أكثر من 62% من الشركات في الاستطلاع بتنفيذ استثمارات تزيد على 50 مليون دولار، وهذا يعني أنه في جميع أنحاء العالم، يتم استثمار مليارات الدولارات في البيانات والتكنولوجيا المستخدمة لتسخير قوتها.

وتواصل الشركات ضخ استثمارات ضخمة في هذين الموردين الثمينين، لكن ما يجعل البيانات قيّمة ليس ندرتها، بل الإمكانات التي توفرها.

فعلى عكس المعادن الثمينة مثل الذهب والنفط، فإن البيانات تتوفر بكثرة، ويتم في كل عملية بحث على الإنترنت أو نمط قيادة جمع البيانات بشكل مستمر، وتخزن الشركات الكبرى مثل جوجل وأمازون ما يقدر بنحو 1200 بيتابايت من البيانات، وهذا الرقم في تزايد مستمر.

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