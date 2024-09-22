«الشارقة الإسلامي» يطور مهارات 20 موظفاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختتم مصرف الشارقة الإسلامي أعمال النسخة الأولى من برنامجه التدريبي ((التميز في خدمة العملاء)) المخصص لتطوير مهارات وخبرات الصرافين في مختلف فروعه.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف حيث قام سيف حمدان العلكيم رئيس شبكة الفروع وإدارة الثروات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف بتكريم 20 موظفاً من خريجي البرنامج الذين اجتازوا بنجاح متطلبات البرنامج الذي جرى على مدار أربعة أشهر.
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