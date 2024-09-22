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«الشارقة الإسلامي» يطور مهارات 20 موظفاً

9/22/2024 7:24:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتم مصرف الشارقة الإسلامي أعمال النسخة الأولى من برنامجه التدريبي ((التميز في خدمة العملاء)) المخصص لتطوير مهارات وخبرات الصرافين في مختلف فروعه.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف حيث قام سيف حمدان العلكيم رئيس شبكة الفروع وإدارة الثروات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف بتكريم 20 موظفاً من خريجي البرنامج الذين اجتازوا بنجاح متطلبات البرنامج الذي جرى على مدار أربعة أشهر.

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