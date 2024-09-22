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«المركزي» المصري يعتزم طرح أسهم بالمصرف المتحد في البورصة

9/22/2024 7:24:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن البنك المركزي المصري، أمس، عزمه طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية في طرح عام أولي من المتوقع أن يتم قبل نهاية الربع الأول من عام 2025. ولم يذكر البنك حجم الحصة لكنه قال إنه ((يعمل حالياً على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية)).

وأضاف البنك ((من المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب)).

وقال بيان البنك المركزي ((شهد مجمل أصول المصرف نمواً من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليارات جنيه مصري (2.2 مليار دولار) في يونيو 2024)).

وأضاف: صافي أرباح البنك ارتفع ((من 1145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر 2021 إلى 1742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023)).

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