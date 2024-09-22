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إعلان قائمة الديون التجارية المقبولة نهائياً لـ «دريك آند سكل»

9/22/2024 7:24:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الخبير الحسابي رضا درويش آل رحمة، أمين إجراءات إعادة الهيكلة لكل من ((دريك آند سكل إنترناشيونال، ودريك آند سكل إنترناشيونال، ودريك أند سكل لمقاولات بناء المرافق لحقول النفط والغاز ودريك آند سكل انجينيرينج))، عن قائمة الديون التجارية والتوزيعات لهذه الشركات، في الدعوى رقم 3052 لسنة 2021.

وذكرت الدعوى تفاصيل قائمة الديون التجارية المقبولة نهائياً، وقائمة التوزيعات وخطة السداد، حسب خطة إعادة الهيكلة للشركة، الموافق عليها من أغلبية الدائنين، والمعتمدة من محاكم دبي، مشيرة إلى أنه على كل دائن سرعة التواصل مع الشركات محل الإجراءات من خلال البريد الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي، لاستلام حصته من قائمة التوزيع، حسب خطة إعادة الهيكلة، وتحرير المخالصة النهائية اللازمة، وذلك كله تحت إشراف الأمين، ورقابة محكمة استئناف دبي، قبل انقضاء مدة السداد المنصوص عليها بخطة إعادة الهيكلة وسقوط الدين.

وبحسب خطة إعادة الهيكلة، يتم شطب 90 % من الدين، وسداد الـ 10 % المتبقية، ويتم سداد نسبة الـ 10 % في صورة صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم في شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، بعد مضي خمس سنوات بالنسبة لكبار الدائنين، الذين بلغت ديونهم مليون درهم وزيادة، وبالنسبة لصغار الدائنين، الذين تقل ديونهم عن مليون درهم، يتم سداد نسبة الـ 10 % من الدين نقداً، وبسداد نسبة الـ 10 % لكل دائن على النحو السابق، تبرأ ذمة الشركة محل الإجراءات من كامل المديونية.

وشملت قائمة كبار الدائنين، بحسب الدعوى: ((بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دخان، ومصرف الهلال، وبنك الدوحة، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي، ومصرف الإمارات الإسلامي، والبنك التجاري الدولي، وبنك دبي الإسلامي)).

وفي يونيو الماضي، أعلنت شركة ((دريك أند سكل إنترناشيونال)) في يونيو الماضي، شطب 4.18 مليارات درهم من مديونيتها المالية والتجارية، بعد إصدار صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم، بحسب قرار المحكمة وخطة إعادة الهيكلة.

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