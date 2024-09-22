محاولات إنتاج طائرات رجال أعمال أسرع من الصوت تصطدم بنقص التمويل

كان مفهوم الطيران الأسرع من الصوت موضوعاً لكثير من الأبحاث والتطوير منذ تقاعد ((كونكورد)) في عام 2003. وقد كانت هذه الطائرة مرادفة للسرعة والأناقة، ما جعل الولايات المتحدة وأوروبا أقرب إلى بعضهما البعض. وتتجنب كبرى شركات طائرات الركاب في العالم الدخول في هذا المجال بسبب كلف التطوير الباهظة، ومحدودية الإقبال على هذه الطائرات بسبب كلف التشغيل الباهظة.

ومع ذلك، فإن الطيران الخاص هو قطاع آخر، حيث قد تكون الرحلات الأسرع من الصوت مناسبة تماماً له، لأن المسؤولين التنفيذيين وأصحاب الأعمال يعتمدون على الطائرات الخاصة لإنجاز أعمالهم بكفاءة أكبر والتنقل بين مدينة وأخرى في اليوم نفسه، في حين قد يستغرق الأمر أياماً عدة عند استخدام الطيران التجاري، خصوصاً وأن شركات الطيران تعمل وفقاً لجداول زمنية محددة ويمكن أن تكون عرضة للتأخير والإلغاء، وهو أمر أقل شيوعاً في الطيران الخاص.

وذكر موقع ((سيمبل فلاينغ)) المتخصص في الطيران أنه على الرغم من أنه لا يتم إنتاج أي طائرة أسرع من الصوت، تجارية أم خاصة، في الوقت الحالي، فإن هناك بعض النماذج قيد التطوير والتي يمكن أن يتم إنتاجها تجارياً في المستقبل. ومن بين هذه النماذج طائرة ((إيريون أيه إس 2)) التي تعمل بطاقم مكون من شخصين وما بين 8 إلى 11 راكباً؛ وتبلغ سرعة هذا النموذج 1487 كيلومتراً في الساعة مع مدى طيران يصل إلى 7800 كيلومتر.

كما تعمل شركة ((بوم سوبرسونيك)) على تطوير نموذج طائرة رجال الأعمال ((أوفر ترو)) التي تبلغ سرعتها القصوى 1700 كيلومتر في الساعة، ما يعني تقليص وقت الرحلة بين ميامي ولندن إلى 3 ساعات و30 دقيقة فقط، مقابل 8 ساعات في رحلات طائرات الركاب التجارية و6 ساعات باستخدام أسرع طائرة خاصة في السوق اليوم وهي ((جلف ستريم جي 700)).

لكن هناك عقبات وتحديات ضخمة تواجه مصنعي طائرات الأعمال الأسرع من الصوت، فمنذ إعلان الشركة المصنعة لطائرة ((إيريون أيه إس 2)) عن بدء اختبار نفق الرياح على طائرتها في عام 2020 تم تأجيل أول رحلة للطائرة إلى عام 2024 ثم إلى عام 2025. وقد أتاحت اختبارات نفق الرياح، التي بلغت سرعاتها 3 ماخ، إجراء تقييمات الأداء عالية السرعة، والأحمال، وقياسات الاستقرار، والتحكم في السرعات فوق الصوتية وفوق الصوتية لاستكمال مراجعة التصميم الأولية.

وقد استثمرت الشركة أكثر من 500 مليون دولار في تطوير الطائرة، لكن التكلفة الإجمالية للتطوير تقدر بنحو 5 مليارات دولار، ما أدى إلى توقف عمليات التطوير، ومن غير المعروف إن كانت الشركة ستتمكن من توفير التمويل لاستكمال تطوير طائرتها الأسرع من الصوت، الأمر الذي يثير تساؤلات عما إذا كان العالم سيشهد إنتاج هذه الطائرات بشكل تجاري.

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