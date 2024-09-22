دبي ترسّخ أرفع مستويات الشفافية في سوقها المالي

أكد فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن الإمارة تمضي قدماً في ترسيخ أرفع مستويات الشفافية في سوق دبي المالي، ورصد أي تجاوزات واتخاذ إجراءات صارمة بحق مرتكبيها، لضمان تمتع المستثمرين كافة ببيئة استثمارية نموذجية وفق أرفع المعايير العالمية، مشيراً إلى أن القوانين والتشريعات المنظمة للتداولات في السوق تعد خطاً أحمر لن يتم التساهل مع أي محاولة لتجاوزه.

وأضاف فيصل بن سليطين في تصريحات لـ ((البيان)): إن مركز دبي للأمن الاقتصادي يعمل بشكل وثيق مع إدارة سوق دبي المالي والجهات التنظيمية المعنية في الإمارة، لدعم مستويات الشفافية، وتنفيذ عمليات رقابة مكثفة لرصد أي تجاوزات ومكافحة الفساد، إلى جانب رصد وتحليل الاتجاهات الاقتصادية وتعزيز الوعي المالي والاقتصادي، مشيراً إلى أن المركز يقوم بعمليات رقابة وثيقة للأسواق والقطاعات المالية لاتخاذ إجراءات صارمة بحق مرتكبي أي تجاوزات وفق توجيهات حازمة بأنه لا أحد فوق القانون.

وشدد على أن المركز يعمل بشكل مكثف على رصد أي عمليات فساد أو جرائم اقتصادية والتصدي لها، بما في ذلك عمليات المتاجرة بالأسهم بناء على معلومات من الداخل، وأي تجاوزات تتعلق أو تؤثر على حقوق المساهمين والاحتيال وغسل الأموال، إلى جانب وضع وتنفيذ قواعد لحظر التعامل مع أية جهات إرهابية.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي أن جهود مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتعاون مع الجهات التنظيمية المعنية أسهمت في الارتقاء بالشفافية في سوق دبي المالي إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وشكل أحد العوامل وراء ارتفاع الاستثمارات والتداولات في السوق، حيث حلق مؤشر سوق دبي المالي خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات. كما تصدر سوق دبي المالي أفضل أسواق المال الخليجية أداء خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مع ارتفاعه بنسبة

6.5 % منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس 2024.

دعم مسيرة التنمية

وأكد فيصل بن سليطين أن مركز دبي للأمن الاقتصادي يلعب دوراً حيوياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال مكافحة كافة الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها، وتلك التي قد ترتكب في الجهات الخاضعة لاختصاص المركز، والتي تشمل الفساد والتنفع غير القانوني، جرائم الاحتيال، الرشوة والاختلاس، الإضرار بالمال العام، التزييف و التزوير، غسيل الأموال، تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروع، ومتابعة القضايا، بما فيها الجرائم العابرة للدول، وسير إجراءات التقاضي في الجرائم التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة بالتنسيق مع السلطة القضائية.

وأضاف: يقوم المركز بدور رقابي وتصحيحي يعنى بمؤسسية العمل في أجهزة الإمارة الحكومية المختلفة، وبمتابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة فيها، بما في ذلك رصد التجاوزات والمخالفات المالية التي تتم في الإمارة، والرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، والرقابة على التبرعات التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية والتي ترد إليها.

ويضاف إلى ذلك الرقابة على الأشخاص والمنشآت المالية للتحقق من الأموال والأدوات النقدية والمالية التي ترد عبر منافذ الإمارة والمغادرة منه، ووضع القواعد والإجراءات الملزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، أو أي شخص له صلة بهذه التنظيمات، واقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للشأن المالي والاقتصادي بناء على المعطيات الواردة من دوره الرقابي.

كما تشمل أدوار المركز تقديم دعم حيوي لعملية التمكين الاقتصادي من خلال إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف قانون الأمن الاقتصادي، والإشراف على تنفيذه، وتقديم الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاص المركز عند الطلب، وتأهيل كوادرها.

وأشار إلى أن مركز دبي للأمن الاقتصادي يتولى أيضاً إعداد الدراسات التخصصية عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة، بما يسهم في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي، ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن، والمشاركة في المجالس واللجان وفرق العمل المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية في الإمارة.

دور وقائي تخصصي

كما يقوم المركز بدور وقائي تخصصي يعنى برصد وتحليل الظواهر الاقتصادية محلياً وخارجياً والحد من الظواهر السلبية له، وإعداد التقارير الخاصة بشأن المسائل الهامة التي تمس الأمن الاقتصادي في الإمارة، وعرضها على رئيس المجلس التنفيذي، وإعداد ونشر التقارير والإحصاءات الدورية عن الوضع المالي والاقتصادي للإمارة.

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