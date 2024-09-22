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مجلس الإمارات للإعلام يصدر بياناً حول تعرّض طفلة للتنمر

9/22/2024 7:24:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر مجلس الإمارات للإعلام بياناً، اليوم، حول حادثة التنمر التي تعرضت لها طفلة في أثناء تصوير برنامج للأطفال، بث عبر إحدى المنصات.

وأكد المجلس، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X"، أنه "لن يسمح بعرض أي محتوى يخالف معايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في قانون تنظيم الإعلام، أو القوانين الخاصة بحماية الطفل في الدولة".

وجاء في البيان ما نصه: "تابع مجلس الإمارات للإعلام حادثة التنمر التي تعرضت لها الطفلة أثناء تصوير برنامج للأطفال يبث عبر إحدى المنصات.. وقد بادر المجلس بالتواصل مع أسرة الطفلة للتعرف على تفاصيل الحادثة، ويجري تحقيقاً مع مختلف الأطراف المعنية للوقوف على الحيثيات واتخاذ الإجراءات اللازمة.. ويؤكد أنه لن يسمح بعرض أي محتوى يخالف معايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في قانون تنظيم الإعلام أو القوانين الخاصة بحماية الطفل في الدولة".

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