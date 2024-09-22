مجلس الإمارات للإعلام يصدر بياناً حول تعرّض طفلة للتنمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر مجلس الإمارات للإعلام بياناً، اليوم، حول حادثة التنمر التي تعرضت لها طفلة في أثناء تصوير برنامج للأطفال، بث عبر إحدى المنصات.
وأكد المجلس، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X"، أنه "لن يسمح بعرض أي محتوى يخالف معايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في قانون تنظيم الإعلام، أو القوانين الخاصة بحماية الطفل في الدولة".
وجاء في البيان ما نصه: "تابع مجلس الإمارات للإعلام حادثة التنمر التي تعرضت لها الطفلة أثناء تصوير برنامج للأطفال يبث عبر إحدى المنصات.. وقد بادر المجلس بالتواصل مع أسرة الطفلة للتعرف على تفاصيل الحادثة، ويجري تحقيقاً مع مختلف الأطراف المعنية للوقوف على الحيثيات واتخاذ الإجراءات اللازمة.. ويؤكد أنه لن يسمح بعرض أي محتوى يخالف معايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في قانون تنظيم الإعلام أو القوانين الخاصة بحماية الطفل في الدولة".
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