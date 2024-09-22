بقيمة 100 مليار دولار.. أكبر مصانع الرقائق بالعالم تبحث بناء مشاريع ضخمة بالإمارات

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن شركتي تي.إس.إم.سي التايوانية، وسامسونغ للإلكترونيات الكورية، وهما من أكبر الشركات المصنعة للرقائق في العالم، بحثتا تدشين في مجال الرقائق بدولة الإمارات، خلال السنوات المقبلة، بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن مسؤولين تنفيذيين كباراً من «تي.إس.إم.سي»، زاروا الإمارات مؤخراً، وبحثوا إقامة مجمع يضاهي بعضاً من أكبر مرافق الشركة وأكثرها تطوراً في تايوان. وقالت المصادر إن شركة سامسونغ تدرس أيضاً تدشين عمليات رئيسة في صناعة الرقائق بدولة الإمارات، خلال السنوات المقبلة.

وذكرت «وول ستريت» أن مسؤولين بارزين في شركة سامسونغ، زاروا الإمارات في الآونة الأخيرة، وناقشوا الفكرة، مضيفة أن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى. وقالت الصحيفة إن الإمارات ستتولى تمويل هذه المشاريع،

وسيكون هناك دور حيوي لشركة مبادلة، بموجب البنود الأولية التي يجري مناقشتها. وأضافت الصحيفة أن هذه المشاريع تهدف إلى زيادة الإنتاج العالمي من الرقائق، والمساعدة في خفض أسعارها، دون الإضرار بربحية صانعي الرقائق.



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