«خطة نصر» زيلينسكي تتضمن انضمام أوكرانيا لـ «الناتو»

من المقرر أن يدفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتقديم دعوة رسمية لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، والالتزام بتوفير إمدادات مستمرة من الأسلحة المتقدمة، كجزء من «خطة النصر» التي يطرحها الرئيس الأوكراني، لإنهاء الحرب مع روسيا.

ومن المتوقع أن يقدم زيلينسكي الخطة، التي تطالب أيضاً بمسار واضح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ترتيبات اقتصادية وأمنية أخرى، إلى بايدن، عندما يجتمعان في واشنطن، في 26 سبتمبر، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، عن مصادر مطلعة. وقبل بدء مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك غداً، يخطط زيلينسكي لزيارة مصنع في بنسلفانيا، ينتج الذخائر الأكثر احتياجاً لبلاده.

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