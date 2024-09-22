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اتساع جغرافيا الضربات على جبهة لبنان

9/22/2024 7:24:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تدحرجت الضربات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، مثل كرة النار، مع اتساع النطاق الجغرافي للمواجهة، لتشمل مناطق لأول مرة منذ 2006. وبعد ضربات إسرائيلية طالت منصات صواريخ حزب الله، أطلق الحزب عشرات الصواريخ متوسطة المدى، على أهداف قرب حيفا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 150 صاروخاً وطائرة مسيرة، أطلقت الليلة قبل الماضية على إسرائيل. وسمعت أصوات الانفجارات في حيفا والناصرة والعفولة، لأول مرة منذ 2006.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يواف غالانت، أمس، إنهما مصممان على مواصلة ضرب حزب الله، حتى عودة سكان الشمال إلى منازلهم.

وصادق الجيش الإسرائيلي، أمس، على خطط عملياتية إضافية، لتقويض ما أسماه قدرات حزب الله. وطالب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني بمقتضى قرار مجلس الأمن 1701، وأن إسرائيل ستعمل على تحقيق ذلك.

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