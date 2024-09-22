أعضاء السلطة التشريعية يهنئون الشقيقة الكبرى باليوم الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قدم نواب وشوريون خالص التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين والذي يتزامن مع الثالث والعشرين من شهر سبتمبر كل عام. وأشادوا بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات على كل الأصعدة والمجالات، منوهين بتطور العلاقات والروابط الأخوية بين المملكتين الشقيقتين.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبد النبي سلمان أحمد، عمق العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ومدى حجم التطور الذي يزداد نموًا ورسوخًا، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مما أسهم في تحقيق الرفعة والتقدم للمملكتين والشعبين الشقيقين.
وأثنى على المستوى التشريعي المتقدم الذي يتمتع به كل من مجلس النواب البحريني ومجلس الشورى السعودي، مشيرًا إلى أن التعاون بين المؤسستين التشريعيتين يعكس تطورًا ملحوظًا في تعزيز العمل البرلماني المشترك بين البلدين،
من جانبه أشاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب أحمد عبد الواحد قراطة بما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من تطور مستمر في كل المجالات في ظل الروابط الأخوية الوثيقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين، مؤكداً أن هذه العلاقات تٌعد نموذجاً متميزاً للتلاحم الوثيق وبما تقوم عليه من أواصر مشتركة ووحدة في الدم والمصير.
ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية الشقيقة تمثل صمام الأمان والسد المنيع لحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والعالم، ومثمناً ما تضطلع به السعودية من دور ريادي على المستوى الإنساني والديني والسياسي والاقتصادي إقليمياً ودولياً، وما تقوم به من نصرة للقضايا العادلة، وما تحمله على عاتقها من ترسيخ لوحدة الصف العربي والإسلامي.
وأكد الدكتور علي بن محمد الرميحي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني بمجلس الشورى، أن العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط مملكة البحرين بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، تشهد تطورًا وتقدمًا مستمرًا على كل المستويات، مهنئًا المملكة بمناسبة يومها الوطني الـ 94.
وأشار الرميحي إلى أن العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين انعكست بجلاء على حجم التعاون والعمل السياسي والاقتصادي، وبناء الشركات المثمرة المتنامية، على النحو الذي شكّل نموذجًا متميزًا للعلاقات الأخوية المتينة، ذات الهدف الواحد، والمصير المشترك، والتي أرسى قواعدها المتينة الحكام الكرام من الآباء والأجداد.
بدوره هنأ النائب د. علي ماجد النعيمي عضو مجلس النواب المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً بهذه المناسبة مشددا على عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، ومستوى التنسيق المشترك في مختلف القضايا الدولية والإقليمية، فضلًا عن التكامل في الرؤى والمواقف في جميع المجالات، وما تحقق من منجزات مشتركة يبرهن على حرص البلدين الشقيقين على ترسيخ التعاون المشترك وتحقيق الأهداف والرؤى المستقبلية، وتطلعاتهما إلى مزيد من التقدم والتنمية والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
مؤكدًا أن الشقيقة الكبرى هي الحصن المتين للدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، وأن المملكة العربية السعودية هي مركز الثقل الدولي الذي يجسد القوة والتأثير في العالم وهذا ما أثبته التاريخ في مختلف العصور.
وأكد النائب حسن إبراهيم حسن أن اليوم الوطني السعودي يمثل مناسبة غالية تحتفل بها مملكة البحرين جنباً إلى جنب مع شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تمتد لقرون طويلة من التاريخ المشترك، قائمة على وشائج القربى والنسب، وترتبط بمصير واحد ومستقبل مشترك.
وقال إن العلاقات البحرينية السعودية تتسم بعمقها التاريخي، وأن المجلس التنسيقي البحريني السعودي، الذي يرأسه وليا عهد المملكتين، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يُعد إحدى المحطات البارزة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. حيث نجح في دفع عجلة التكامل بين المملكتين في عدد من القطاعات الحيوية، من خلال تطوير المشاريع الاقتصادية المشتركة، وتبادل الخبرات.
من جانبه أعرب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، عن عظيم الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تنمية حضارية شاملة غير مسبوقة، وتطور مستمر على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والرياضي والثقافي، مشيدًا بالإسهامات السياسية المثمرة للملكة في نشر السلام وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني لمنطقة الشرق الأوسط، بفضل النهج القويم والسياسة الحكيمة التي تتبعها قيادة المملكة العربية السعودية، وحرصها على تعزيز اللحمة العربية والنهوض بمكانة الدول العربية والإسلامية.
وأشار إلى أن ما تقوم به الشقيقة الكبرى من مبادرات على المستوى الإقليمي والدولي، والتي تتجلى في دعم الوحدة الخليجية، وتأكيد المصير الواحد المشترك، وترسيخ التضامن العربي، وصون الحقوق وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، يعد تأكيدًا للخطى الواضحة والمدروسة التي تتبناها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لدعم النهوض بدول المنطقة وازدهارها.
بدوره أكد علي عبدالله العرادي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، حرص مملكة البحرين الدائم لترسيخ العلاقات الطيبة مع المملكة العربية السعودية، لفتح آفاق أرحب وأشمل لما فيه خير وصالح الشعبين الشقيقين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيدًا بما تشهده هذه العلاقات من تطور وتقدم مستمر على كل المستويات.
وأشاد بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، من أجل وحدة الصف والتصدي للتدخلات الخارجية، وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة ونشر السلام والحفاظ على الحقوق والحريات.
وأكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى حمد بن مبارك النعيمي، أن العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية تعد نموذجاً مشرفاً يترجم مدى عمق الروابط الأخوية المتينة والعلاقات المصيرية المشتركة بين القيادتين والشعبين الشقيقين.
وأشاد النعيمي بالدور الرفيع الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في صون وحماية أمن واستقرار المنطقة، وما تقدمه من مبادرات إنسانية وحضارية دولية، وإنجازات تنموية متواصلة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، معربًا عن اعتزازه بالدور المحوري للشقيقة الكبرى في صون الحقوق والحريات العربية والإسلامية واحترام المواثيق الدولية، وخدمة قضايا الأمتين العربية والاسلامية، تأكيداً لمبادئها المنبثقة من الدين الإسلامي الحنيف.
فيما أشاد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عبدالله علي فضل النعيمي، بما وصلت إليه العلاقات الثنائية والروابط الأخوية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا أن شعب البحرين حريص على مشاركة أشقائه بالمملكة العربية السعودية للاحتفال بأعيادهم الوطنية التي تعكس التاريخ العريق والامتداد المتأصل للملكة العربية السعودية.
وثمن الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في حفظ أمن واستقرار الأمتين العربية والإسلامية، والسعي من أجل حل القضايا العربية المشتركة بما يحفظ مصالح تلك الدول وشعوبها، ويعكس الثقل السياسي والاقتصادي، والقيم الرفيعة التي تنتهجها المملكة.
وقالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى نانسي دينا إيلي خضوري، أن الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، تشهد تطورا مستمرا في جميع المجالات، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. مشيدة بالإنجازات التاريخية التي حققتها المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة، خصوصا فيما يتعلق بصون الحقوق والحريات، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى دائمًا في حل قضايا الأمتين العربيتين مما جعل من المملكة نموذجًا يحتذى به على مستوى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
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