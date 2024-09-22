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أعضاء السلطة التشريعية يهنئون الشقيقة الكبرى باليوم الوطني

9/22/2024 7:21:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قدم‭ ‬نواب‭ ‬وشوريون‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬الرابع‭ ‬والتسعين‭ ‬والذي‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬كل‭ ‬عام‭. ‬وأشادوا‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمجالات،‭ ‬منوهين‭ ‬بتطور‭ ‬العلاقات‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭. ‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬النائب‭ ‬عبد‭ ‬النبي‭ ‬سلمان‭ ‬أحمد،‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومدى‭ ‬حجم‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬يزداد‭ ‬نموًا‭ ‬ورسوخًا،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الرفعة‭ ‬والتقدم‭ ‬للمملكتين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأثنى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬التشريعي‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬البحريني‭ ‬ومجلس‭ ‬الشورى‭ ‬السعودي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسستين‭ ‬التشريعيتين‭ ‬يعكس‭ ‬تطورًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬قراطة‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬القيادتين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬تٌعد‭ ‬نموذجاً‭ ‬متميزاً‭ ‬للتلاحم‭ ‬الوثيق‭ ‬وبما‭ ‬تقوم‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬أواصر‭ ‬مشتركة‭ ‬ووحدة‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬والمصير‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬تمثل‭ ‬صمام‭ ‬الأمان‭ ‬والسد‭ ‬المنيع‭ ‬لحفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬والعالم،‭ ‬ومثمناً‭ ‬ما‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬ريادي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإنساني‭ ‬والديني‭ ‬والسياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬إقليمياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬وما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نصرة‭ ‬للقضايا‭ ‬العادلة،‭ ‬وما‭ ‬تحمله‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬من‭ ‬ترسيخ‭ ‬لوحدة‭ ‬الصف‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭. ‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬المتجذرة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالشقيقة‭ ‬الكبرى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬تشهد‭ ‬تطورًا‭ ‬وتقدمًا‭ ‬مستمرًا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات،‭ ‬مهنئًا‭ ‬المملكة‭ ‬بمناسبة‭ ‬يومها‭ ‬الوطني‭ ‬الـ‭ ‬94‭.‬

وأشار‭ ‬الرميحي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬انعكست‭ ‬بجلاء‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬وبناء‭ ‬الشركات‭ ‬المثمرة‭ ‬المتنامية،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬شكّل‭ ‬نموذجًا‭ ‬متميزًا‭ ‬للعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬المتينة،‭ ‬ذات‭ ‬الهدف‭ ‬الواحد،‭ ‬والمصير‭ ‬المشترك،‭ ‬والتي‭ ‬أرسى‭ ‬قواعدها‭ ‬المتينة‭ ‬الحكام‭ ‬الكرام‭ ‬من‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد‭.‬

بدوره‭ ‬هنأ‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬ماجد‭ ‬النعيمي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬قيادةً‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعباً‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشقيقتها‭ ‬الكبرى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ومستوى‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬الرؤى‭ ‬والمواقف‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬مشتركة‭ ‬يبرهن‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والرؤى‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وتطلعاتهما‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والتنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬‮

مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الشقيقة‭ ‬الكبرى‭ ‬هي‭ ‬الحصن‭ ‬المتين‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬وأن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬هي‭ ‬مركز‭ ‬الثقل‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬القوة‭ ‬والتأثير‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أثبته‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬العصور‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬يمثل‭ ‬مناسبة‭ ‬غالية‭ ‬تحتفل‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬شقيقتها‭ ‬الكبرى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تمتد‭ ‬لقرون‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬المشترك،‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬وشائج‭ ‬القربى‭ ‬والنسب،‭ ‬وترتبط‭ ‬بمصير‭ ‬واحد‭ ‬ومستقبل‭ ‬مشترك‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬السعودية‭ ‬تتسم‭ ‬بعمقها‭ ‬التاريخي،‭ ‬وأن‭ ‬المجلس‭ ‬التنسيقي‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي،‭ ‬الذي‭ ‬يرأسه‭ ‬وليا‭ ‬عهد‭ ‬المملكتين،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬يُعد‭ ‬إحدى‭ ‬المحطات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المشتركة،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬تنمية‭ ‬حضارية‭ ‬شاملة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬وتطور‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والرياضي‭ ‬والثقافي،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالإسهامات‭ ‬السياسية‭ ‬المثمرة‭ ‬للملكة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬السلام‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬السياسي‭ ‬والأمني‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بفضل‭ ‬النهج‭ ‬القويم‭ ‬والسياسة‭ ‬الحكيمة‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬قيادة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬اللحمة‭ ‬العربية‭ ‬والنهوض‭ ‬بمكانة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الشقيقة‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬والتي‭ ‬تتجلى‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الوحدة‭ ‬الخليجية،‭ ‬وتأكيد‭ ‬المصير‭ ‬الواحد‭ ‬المشترك،‭ ‬وترسيخ‭ ‬التضامن‭ ‬العربي،‭ ‬وصون‭ ‬الحقوق‭ ‬وخدمة‭ ‬قضايا‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬يعد‭ ‬تأكيدًا‭ ‬للخطى‭ ‬الواضحة‭ ‬والمدروسة‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬المملكة‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬لدعم‭ ‬النهوض‭ ‬بدول‭ ‬المنطقة‭ ‬وازدهارها‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬العرادي‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدائم‭ ‬لترسيخ‭ ‬العلاقات‭ ‬الطيبة‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬لفتح‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬وأشمل‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭.‬

وأشاد‭ ‬بالدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬قضايا‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وحدة‭ ‬الصف‭ ‬والتصدي‭ ‬للتدخلات‭ ‬الخارجية،‭ ‬وبسط‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ونشر‭ ‬السلام‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭.‬

وأكد‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬النعيمي،‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تعد‭ ‬نموذجاً‭ ‬مشرفاً‭ ‬يترجم‭ ‬مدى‭ ‬عمق‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬المتينة‭ ‬والعلاقات‭ ‬المصيرية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬القيادتين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأشاد‭ ‬النعيمي‭ ‬بالدور‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬صون‭ ‬وحماية‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة،‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬إنسانية‭ ‬وحضارية‭ ‬دولية،‭ ‬وإنجازات‭ ‬تنموية‭ ‬متواصلة‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالدور‭ ‬المحوري‭ ‬للشقيقة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬صون‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬واحترام‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية،‭ ‬وخدمة‭ ‬قضايا‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والاسلامية،‭ ‬تأكيداً‭ ‬لمبادئها‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف‭.‬

فيما‭ ‬أشاد‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬فضل‭ ‬النعيمي،‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬أشقائه‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬للاحتفال‭ ‬بأعيادهم‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬التاريخ‭ ‬العريق‭ ‬والامتداد‭ ‬المتأصل‭ ‬للملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وثمن‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬والسعي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬المشتركة‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬مصالح‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬وشعوبها،‭ ‬ويعكس‭ ‬الثقل‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬والقيم‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬المملكة‭.‬

وقالت‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬وعضو‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬نانسي‭ ‬دينا‭ ‬إيلي‭ ‬خضوري،‭ ‬أن‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬والعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬تشهد‭ ‬تطورا‭ ‬مستمرا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭. ‬مشيدة‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬خصوصا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بصون‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬قضايا‭ ‬الأمتين‭ ‬العربيتين‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬نموذجًا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة‭.‬

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