رئيس جامعة الخليج العربي: الأخوّة السعودية البحرينية تمثل نموذجا يحتذى به في العلاقات المتكاملة بين الدول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس جامعة الخليج العربي أنّ العلاقات الثنائية التي تربط
بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تمثّل نهجًا تاريخيا من العمل والتعاون المشترك، القائم على أسس متينة تجذّرت بفضل روابط الأخوّة التي تجمع المملكتين الشقيقتين قيادةً وشعبًا، والإرث الحضاريّ والتاريخيّ العريق المشترك بينهما، وهو ما أسهم في تحقيق كثيرٍ من المكتسبات والإنجازات التي تجلّت على شكل شراكات مثمرةٍ في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، فضلاً عن المواقف الموحّدة تجاه القضايا الدولية، والرؤى والتوجهات السياسية المشتركة.
وقال في تصريح لوكالة أنباء البحرين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، إن الأخوّة السعودية البحرينية تمثّل نموذجًا يُحتذى في العلاقات المتكاملة بين الدول، حيث تصطف المملكتان إلى جانب بعضهما في مختلف المواقف، وفي مواجهة كلّ التحديات، وتنظران إلى المستقبل بكثير من التفاؤل، وهما تتطلعان إلى تمتين أواصر هذا التعاون الأخويّ في كلّ المجالات، لمواصلة ازدهارهما في ظلّ قيادتهما الحكيمة، والعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين السعودي والبحريني، بما يحقّق الخيرَ والتقدّم والازدهار للمملكتين، بإذن الله.
ورفع رئيس جامعة الخليج العربي أسمى آيات التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بمناسبة الذكرى الرابعة والتسعين لليوم الوطني السعودي، مؤكّدًا في هذا السياق عمق العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تجمعُ المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بفضل حكمة قيادتهما، وحرصهما على تعزيز أواصرِ التعاون في مختلف المجالات سيرًا على نهج الآباء والأجداد.
وأشاد الدكتور آل فهيد بما تحظى به
جامعة الخليج العربيّ من دعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والمشاريع النوعية التي نُفّذت في الجامعة بفضل هذه العلاقات الأخوية مثل مركز الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم الإبراهيم للطب الجزيئي وعلوم المورثات والأمراض الوراثية، ومشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية التي يجري تنفيذها بمنحةٍ كريمة سعودية بحرينية مشتركة، إذ منحَ المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه هبةً بمقدار مليار ريال سعودي لبناء مدينة طبيّة في البحرين تكون تابعة لجامعة الخليج العربيّ، إضافةً إلى المبادرة الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتخصيص أرض مساحتها مليون متر مربع لاحتضان هذا المشروع الكبير.
كلمات دالة
MENAFN22092024000055011008ID1108701932
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.