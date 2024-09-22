رئيس جامعة الخليج العربي: الأخوّة السعودية البحرينية تمثل نموذجا يحتذى به في العلاقات المتكاملة بين الدول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬إن‭ ‬الأخوّة‭ ‬السعودية‭ ‬البحرينية‭ ‬تمثّل‭ ‬نموذجًا‭ ‬يُحتذى‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬المتكاملة‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬حيث‭ ‬تصطف‭ ‬المملكتان‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بعضهما‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقف،‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬كلّ‭ ‬التحديات،‭ ‬وتنظران‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬التفاؤل،‭ ‬وهما‭ ‬تتطلعان‭ ‬إلى‭ ‬تمتين‭ ‬أواصر‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الأخويّ‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬المجالات،‭ ‬لمواصلة‭ ‬ازدهارهما‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬قيادتهما‭ ‬الحكيمة،‭ ‬والعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬الشعبين‭ ‬السعودي‭ ‬والبحريني،‭ ‬بما‭ ‬يحقّق‭ ‬الخيرَ‭ ‬والتقدّم‭ ‬والازدهار‭ ‬للمملكتين،‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

ورفع‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهنئة‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬صاحب‭ ‬السموّ‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الرابعة‭ ‬والتسعين‭ ‬لليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي،‭ ‬مؤكّدًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬المتينة‭ ‬التي‭ ‬تجمعُ‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بفضل‭ ‬حكمة‭ ‬قيادتهما،‭ ‬وحرصهما‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصرِ‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬سيرًا‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد‭.‬

وأشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬بما‭ ‬تحظى‭ ‬به‮

‬‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربيّ‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والمشاريع‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬نُفّذت‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬بفضل‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬مثل‭ ‬مركز‭ ‬الأميرة‭ ‬الجوهرة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬الإبراهيم‭ ‬للطب‭ ‬الجزيئي‭ ‬وعلوم‭ ‬المورثات‭ ‬والأمراض‭ ‬الوراثية،‭ ‬ومشروع‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬تنفيذها‭ ‬بمنحةٍ‭ ‬كريمة‭ ‬سعودية‭ ‬بحرينية‭ ‬مشتركة،‭ ‬إذ‭ ‬منحَ‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه‭ ‬هبةً‭ ‬بمقدار‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ ‬سعودي‭ ‬لبناء‭ ‬مدينة‭ ‬طبيّة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تكون‭ ‬تابعة‭ ‬لجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربيّ،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬المبادرة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بتخصيص‭ ‬أرض‭ ‬مساحتها‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬لاحتضان‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الكبير‭.‬

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