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رئيسا مجلسي النواب والشورى يهنئان السعودية باليوم الوطني الـ94

9/22/2024 7:21:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضمنها‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬التبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفاء‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬الرابع‭ ‬والتسعين‭.‬

وأكد‭ ‬المسلم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬السعودية،‭ ‬تمثل‭ ‬محطة‭ ‬بارزة‭ ‬للتاريخ‭ ‬السعودي‭ ‬العريق،‭ ‬والدولة‭ ‬السعودية‭ ‬الحضارية،‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬المؤسس‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وأشاد‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الأخوية،‭ ‬المتينة‭ ‬والمتطورة،‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة؛‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وجهود‭ ‬وإنجازات‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬الشيخ،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬أعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬وأجمل‭ ‬التبريكات،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬الرابع‭ ‬والتسعين‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تعكس‭ ‬تاريخًا‭ ‬ممتدًا‭ ‬لثلاثة‭ ‬قرون‭ ‬مضت،‭ ‬للدولة‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬السعودي‭ ‬وللشعب‭ ‬السعودي‭ ‬الشقيق‭ ‬كل‭ ‬التقدم‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬الازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لملك‭ ‬الخير‭ ‬وخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وبمؤازرة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬

ونوَّه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالدور‭ ‬المحوري‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬وبمساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مصالح‭ ‬وقضايا‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬وصون‭ ‬الحقوق‭ ‬العربية‭ ‬المشروعة،‭ ‬وبسط‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأثنى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬بلغته‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬وتعزيزه
لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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