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السعودية.. الشريك التجاري الأول للبحرين

9/22/2024 7:21:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬الشريك‭ ‬التجاري‭ ‬الأول‭ ‬للبحرين،‭ ‬وأن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تمثل‭ ‬عمقًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬اقتصاديًا‭ ‬للبحرين؛‭ ‬وتُعد‭ ‬فرصة‭ ‬استثمارية‭ ‬كبيرة‭ ‬أمام‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تعيشه‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬عصر‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تطورها‭ ‬ونهضتها‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬كافة‭ ‬ومختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬النظر‭ ‬إليها‭ ‬بعين‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬والتقدير‭ ‬للدور‭ ‬القيادي‭ ‬البارز‭ ‬والفاعل‭ ‬للمملكة‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الاقليمية‭ ‬والعربية‭ ‬والدولية‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭.‬

وأكد‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭ ‬كانت‭ ‬تضع‭ ‬نصب‭ ‬اعينها‭ ‬جذب‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية،‭ ‬وحرصت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التي‭ ‬تسهل‭ ‬أعمال‭ ‬المستثمرين‭ ‬وتحفزهم‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتأكيد‭ ‬جدوى‭ ‬أعمالهم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وأضاف‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭: ‬‮«‬إن‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تستند‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬وخصوصية‭ ‬ومتانة‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين،‭ ‬لذلك‭ ‬وجدنا‭ ‬حرص‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬ومجتمع‭ ‬المال‭ ‬والأعمال‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية،‭ ‬ودعم‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬المشتركة‮»‬،‭ ‬واستشهد‭ ‬بنموذج‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو،‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬حضور‭ ‬عميق‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السعودي‭ ‬منذ‭ ‬بدايات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬حققت‭ ‬المجموعة‭ ‬خلالها‭ ‬نموًا‭ ‬قويًا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والأعمال،‭ ‬حيث‭ ‬تتمتع‭ ‬المجموعة‭ ‬بمحفظة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬المتنوعة‭ ‬والمشاريع‭ ‬المشتركة،‭ ‬وتشمل‭ ‬أعمال‭ ‬المجموعة‭ ‬قطاعات‭ ‬متنوعة‭ ‬مثل‭ ‬الاستثمار‭ ‬والطاقة‭ ‬والصناعة‭ ‬والسفريات‭ ‬والملاحة‭ ‬واللوجستيات‭ ‬والعقارات،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للشركة‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬النمو‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السعودي‭ ‬وتنويع‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬فرصٍ‭ ‬واعدة‭.‬

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